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Νέα προειδοποίηση δέχθηκε η κυβέρνηση της Ιρλανδίας από το δημοσιονομικό συμβούλιο της χώρας, το οποίο την καλεί να αποφύγει την υπερβολική αύξηση των κρατικών δαπανών σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία παραμένει ισχυρή, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τροφοδοτηθούν περαιτέρω οι πληθωριστικές πιέσεις.

Το σχεδιαζόμενο δημοσιονομικό πακέτο ύψους 8,5 δισ. ευρώ, το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί τον Οκτώβριο, είναι μεγαλύτερο από όσο θα ήταν ενδεδειγμένο υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, ανέφερε το Irish Fiscal Advisory Council σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Το συμβούλιο κάλεσε την κυβέρνηση να διατηρήσει τις αυξήσεις των καθαρών δαπανών σε επίπεδα συμβατά με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

Ενεργειακό κόστος και φοροελαφρύνσεις

Η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας φέτος εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση να διαθέσει περισσότερα κονδύλια για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού σχεδιάζονται ήδη φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις στα εισοδήματα των πολιτών.

Η Ιρλανδία διαθέτει σημαντικά περιθώρια για αυξημένες δαπάνες χάρη στην παρουσία μεγάλου αριθμού πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν τη χώρα ως ευρωπαϊκή βάση και καταβάλλουν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ σε εταιρικούς φόρους.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Apple και η Eli Lilly.

33 δισ. ευρώ από εταιρικούς φόρους

Τα έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων ανήλθαν πέρυσι στα 33 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών κρατικών εσόδων.

Αυτή η ιδιαίτερα ισχυρή ροή φορολογικών εσόδων έχει συμβάλει ώστε η Ιρλανδία να αποτελεί μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που εμφανίζουν δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Η οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 3,3% φέτος, ωστόσο οι κρατικές δαπάνες αναμένεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 6% μεταξύ 2026 και 2030, τον ταχύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ταχεία αύξηση των δαπανών έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να γίνει υπερβολικά επεκτατική σε μια οικονομία που ήδη αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς.

Προειδοποίηση και από την κεντρική τράπεζα

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Γκάμπριελ Μακλούφ, προειδοποίησε πρόσφατα την κυβέρνηση ότι απαιτείται «αυστηρός έλεγχος των δαπανών», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τη μεγάλη εξάρτηση των δημόσιων οικονομικών από τα έσοδα της εταιρικής φορολογίας.

Η βασική ανησυχία είναι ότι τα σημερινά υψηλά φορολογικά έσοδα από τις πολυεθνικές δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα μακροπρόθεσμα και, επομένως, η χρηματοδότηση μόνιμων κρατικών δαπανών μέσω αυτών ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

«Οι υπερβάσεις δαπανών ήταν τόσο μεγάλες και τόσο συνηθισμένες τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Νάιαλ Κόνροϊ, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος του δημοσιονομικού συμβουλίου.

«Θα πρέπει να αποταμιεύουμε μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τον εταιρικό φόρο», πρόσθεσε.

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