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Οι ολοένα αυξανόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν αρχίσει να προκαλούν ανησυχίες όχι μόνο για τις τεχνολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της νέας τεχνολογικής επανάστασης, αλλά και για τους πιθανούς χρηματοπιστωτικούς κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα τεράστιων εταιρειών, συμβολαίων και υποδομών.

Ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, δήλωσε ότι η Federal Reserve θα πρέπει να εξετάσει εάν η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος «too big to fail», ήτοι ενός κλάδου δηλαδή τόσο μεγάλου και διασυνδεδεμένου, ώστε σε περίπτωση κρίσης να απαιτείται κρατική παρέμβαση για τη διάσωσή του.

«Εκεί όπου πρέπει πραγματικά να αρχίσουμε να συνθέτουμε τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη των data centers είναι το ερώτημα: μετακινούμαστε προς ένα οικοσύστημα AI που είναι πολύ μεγάλο για να αποτύχει;», επεσήμανε ο Σμιντ, μιλώντας σε εκδήλωση του Civic Council of Greater Kansas City.

Η αναφορά του παραπέμπει στην περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2009, όταν μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες κρίθηκαν τόσο σημαντικές για το σύστημα ώστε οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε διασώσεις με δημόσια κεφάλαια, προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη κατάρρευση.

Ο αξιωματούχος της Fed σημείωσε ότι η κεντρική τράπεζα χρειάζεται να κατανοήσει εάν το δίκτυο εταιρειών, επενδύσεων, συμβολαίων και υποδομών που αναπτύσσεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αποκτά τέτοιο μέγεθος και πολυπλοκότητα ώστε να δημιουργεί συστημικούς κινδύνους.

«Ανησυχείς λίγο για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι υπάρχει στο εσωτερικό αυτού του οικοσυστήματος. Υπάρχει κάτι συστημικό;», διερωτήθηκε.

Οι δηλώσεις του Σμιντ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Silicon Valley αυξάνει τις προειδοποιήσεις της για τους κινδύνους που συνοδεύουν την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα με τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη δυνατότητα κακόβουλης χρήσης της AI, ενισχύονται και οι προβληματισμοί για το μέγεθος των επενδύσεων που διοχετεύονται σε υποδομές, ημιαγωγούς και κέντρα δεδομένων.

Η μαζική ανάπτυξη των data centers και η κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε τεράστιες κεφαλαιακές δαπάνες από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες, ενώ η χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων δημιουργεί ένα σύνθετο δίκτυο σχέσεων μεταξύ τεχνολογικών ομίλων, προμηθευτών, επενδυτών και αγορών κεφαλαίου.

Οι αναλυτές έχουν ήδη επισημάνει ότι η υπερσυγκέντρωση της αγοράς γύρω από λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς που πρωταγωνιστούν στην AI θα μπορούσε να αυξήσει την ευαισθησία των αγορών σε ενδεχόμενες απογοητεύσεις, είτε από την πλευρά των κερδών είτε από την πλευρά της απόδοσης των τεράστιων επενδύσεων.

Παράλληλα, η συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει διευρυνθεί. Στελέχη κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, ερευνητές και εργαζόμενοι έχουν προειδοποιήσει για πιθανές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ισχυρότερων μοντέλων AI, ζητώντας αυστηρότερη εποπτεία και μηχανισμούς ασφαλείας.

Η Fed, σύμφωνα με τον Σμιντ, δεν εξετάζει μόνο τις πιθανές επιπτώσεις της AI στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, αλλά και το κατά πόσο η δημιουργία ενός τεράστιου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος γύρω από την τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή νέων κινδύνων για την οικονομία.

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