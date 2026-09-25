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Στην καρδιά της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας δημιουργείται μια νέα κατηγορία πλούτου, με εργαζομένους στην τεχνητή νοημοσύνη να αποκτούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο περιουσίες που παλαιότερα απαιτούσαν δεκαετίες. Το παράδοξο είναι ότι όσο αυξάνονται τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τόσο λιγότερο χρόνο έχουν για να τα απολαύσουν.

Οι έμπειροι μηχανικοί και προγραμματιστές των εταιρειών AI μπορούν να ξεπεράσουν εύκολα τα 300.000 δολάρια σε βασικές ετήσιες αποδοχές, ενώ τα πακέτα μετοχών και τα bonus εκτοξεύουν τη συνολική αξία των αμοιβών ακόμη και σε οκταψήφια ποσά.

Η νέα γενιά των πλούσιων εργαζομένων, ωστόσο, δεν θυμίζει ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς εκατομμυριούχους της Silicon Valley. Δεν κυνηγά επιδεικτικά αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροσκάφη, πανάκριβα ρολόγια ή συλλογές έργων τέχνης. Αντίθετα, πρόκειται για ανθρώπους που έχουν συχνά τόσο απαιτητικό πρόγραμμα, ώστε δεν διαθέτουν ούτε τον χρόνο ούτε ιδιαίτερη διάθεση για πολυτελή κατανάλωση.

Ο πλούτος που δεν προλαβαίνουν να χαρούν

Για όσους καταφέρνουν να απομακρυνθούν για λίγο από τη δουλειά, η πολυτέλεια μπορεί να έχει τη μορφή ενός ταξιδιού. Ένα ποδηλατικό tour στα χωριά της Ιταλίας αποτελεί μια πιθανή επιλογή, ενώ μια πολυτελής σάουνα στην αυλή μπορεί να προσφέρει λίγη χαλάρωση μετά από μια εξαντλητική ημέρα.

Η ανακαίνιση μιας κουζίνας, αντίθετα, δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα. Οι ώρες εργασίας είναι τόσο πολλές, ώστε η κουζίνα χρησιμοποιείται ελάχιστα. Το ίδιο ισχύει για αρκετές από τις κλασικές μορφές επίδειξης πλούτου.

Η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή και στην αγορά ακινήτων του Σαν Φρανσίσκο, όπου η συσσώρευση πλούτου από την AI τροφοδοτεί τη ζήτηση και πιέζει τις τιμές. Οι συγκεκριμένοι αγοραστές, όμως, δεν ενδιαφέρονται απαραίτητα για μεγάλα σπίτια γεμάτα ακριβά αντικείμενα.

Η προτεραιότητά τους είναι διαφορετική: ακίνητα και επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στο δεύτερο τρίμηνο, περίπου το 30% των κατοικιών που πωλήθηκαν στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο αγοράστηκε αποκλειστικά με μετρητά, μια ένδειξη της τεράστιας ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί γύρω από την τεχνολογική οικονομία.

«Δεν είναι φανταχτεροί» είναι η χαρακτηριστική περιγραφή ανθρώπων που διαχειρίζονται τα οικονομικά εργαζομένων από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά από προηγούμενες γενιές πλούσιων στελεχών της τεχνολογίας.

Το ιδιαίτερο στοιχείο δεν είναι μόνο ότι οι νέοι αυτοί εκατομμυριούχοι αποφεύγουν την επίδειξη. Είναι ότι δεν έχουν καν τον χρόνο να σκεφτούν πώς θα χρησιμοποιήσουν τον πλούτο τους.

Η νέα γενιά των εκατομμυριούχων

Για αρκετούς από αυτούς, η απότομη αύξηση της περιουσίας δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο ζωής.

Η δημιουργία πλούτου μέσα από τις μετοχές των εταιρειών AI μπορεί να γίνει εξαιρετικά γρήγορα. Τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 600 νυν και πρώην εργαζόμενοι της OpenAI πούλησαν μετοχές συνολικής αξίας 6,6 δισ. δολαρίων.

Περίπου 75 από αυτούς εισέπραξαν 30 εκατ. δολάρια ο καθένας, μετατρέποντας ουσιαστικά μέσα σε μία συναλλαγή την εργασιακή τους συμμετοχή σε τεράστια προσωπική περιουσία.

Παρά το μέγεθος των ποσών, οι καταναλωτικές επιλογές παραμένουν εντυπωσιακά απλές. Ένας πρώην εργαζόμενος της OpenAI, ο οποίος πούλησε μετοχές, αναφέρει ότι η σημαντικότερη αγορά που έκανε μετά την πώληση ήταν ένα καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Όταν συζητά το θέμα με πρώην συναδέλφους του, διαπιστώνει ότι πολλοί ακολούθησαν ακόμη πιο συγκρατημένη προσέγγιση. Μια από τις χαρακτηριστικές αγορές για κάποιον που ξαφνικά βρέθηκε με αρκετά εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό του ήταν μια μηχανή εσπρέσο.

Η εικόνα δείχνει πόσο διαφορετική είναι η σχέση αυτής της γενιάς εργαζομένων με τον πλούτο. Τα εκατομμύρια μπορεί να εμφανίζονται σχεδόν από τη μία ημέρα στην άλλη, όμως η καθημερινότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδια.

Εκατομμύρια στον λογαριασμό, ελάχιστη κατανάλωση

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένης σε κορυφαίο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, με ετήσιες απολαβές περίπου 1 εκατ. δολαρίων.

Παρά το εισόδημά της, εξακολουθεί να κάνει μόνη της το μανικιούρ στο σπίτι. Η μεγαλύτερη αγορά της το τελευταίο διάστημα δεν ήταν κάποιο πολυτελές αυτοκίνητο ή ένα ακριβό ταξίδι, αλλά τσιπ υπολογιστών και άλλο hardware, συνολικού κόστους περίπου 10.000 δολαρίων.

Ο λόγος είναι απλός: όπως εξηγεί, δεν έχει ουσιαστικά ζωή πέρα από τη δουλειά της.

Η φράση αυτή συμπυκνώνει το παράδοξο της νέας οικονομίας της AI. Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτούν τεράστια οικονομική επιφάνεια, όμως η ίδια η εργασία που δημιουργεί αυτόν τον πλούτο τους αφήνει ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο για να τον αξιοποιήσουν.

Έτσι, αντί για την κλασική εικόνα του εκατομμυριούχου που αυξάνει δραματικά την κατανάλωσή του, διαμορφώνεται ένα διαφορετικό μοντέλο: υψηλό εισόδημα, τεράστια περιουσία και περιορισμένη κατανάλωση.

Τα χρήματα διοχετεύονται περισσότερο σε περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τον πλούτο παρά σε αγαθά που προσφέρουν άμεση κατανάλωση.

Το real estate αποτελεί μία από τις βασικές διεξόδους, ενώ σημαντικό μέρος της ρευστότητας κατευθύνεται ξανά στην τεχνολογία, μέσω επενδύσεων σε startups.

Η νέα οικονομική ελίτ του Σαν Φρανσίσκο, επομένως, δεν χαρακτηρίζεται τόσο από την επίδειξη πλούτου όσο από την ταχύτητα με την οποία τον συσσωρεύει. Οι μετοχές της AI δημιουργούν εκατομμυριούχους σχεδόν μέσα σε μία νύχτα, αλλά η εξαντλητική εργασία πίσω από αυτές αφήνει ελάχιστο χρόνο για να απολαύσουν όσα απέκτησαν.

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