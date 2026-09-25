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Οι υπάρχουσες πιέσεις λόγω πολέμων στην ενεργειακή αγορά φαίνεται πως…δεν ήταν αρκετές, αφού στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση με τις τιμές καυσίμων στην ΕΕ, τις τελευταίες ώρες έχουν προστεθεί και οι φόβοι για πιθανό μπλόκο της κυβέρνησης Τραμπ στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ. Έτσι, οι τιμές στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές εκτός ΗΠΑ, εκτοξεύονται σε σχέση με τις αμερικανικές τιμές.

Σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Bloomberg, την περασμένη Τετάρτη, το Nymex heating oil, προϊόν σχεδόν πανομοιότυπο με το ντίζελ, έκλεισε με το μικρότερο premium έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού προϊόντος από τα τέλη Απριλίου. Η ημερήσια μεταβολή ήταν η μεγαλύτερη από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε προκαλέσει έντονους φόβους για ελλείψεις καυσίμων. Μπορεί η διαφορά των τιμών να περιορίστηκε εν μέρει, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Ιδιαίτερα ενδεικτικά της κατάστασης, είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές του ντίζελ στην ΕΕ έφθασαν σε νέα ύψη στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσον όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα. Ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Ανάμεσα στις χώρες που κατέγραψαν νέα ρεκόρ, η Ολλανδία, Φινλανδία και Δανία εμφανίζουν την υψηλότερη τιμή στα 2,55-2,58 ευρώ ανά λίτρο ντίζελ, πριν από την Γερμανία (2,46 ευρώ). Ακολουθούν το Βέλγιο και η Γαλλία με περίπου 2,40 ευρώ/λίτρο και η Ιταλία με 2,30 ευρώ/λίτρο. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία της Κομισιόν, η τιμή κυμαίνεται περίπου στα 2,22 ευρώ, δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ντίζελ: Στο τραπέζι πιθανό μπλόκο στις αμερικανικές εξαγωγές

Παρότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για απαγόρευση εξαγωγών, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ κάλεσε τους επικεφαλής της πετρελαϊκής βιομηχανίας να προετοιμαστούν για πιθανές περιοριστικές κινήσεις, την ώρα που οι τιμές καυσίμων στην αμερικανική αγορά αυξάνονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ζητήσει από κυβερνητικούς αξιωματούχους να εξετάσουν περιορισμούς στις εξαγωγές, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απόφασης. Μια πιθανή απαγόρευση θα ασκούσε ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη επιβαρυμένη παγκόσμια αγορά καυσίμων.

Η απότομη άνοδος των τιμών του ντίζελ προκαλεί πλέον ανησυχία και στις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες επιχειρούν να περιορίσουν τον πληθωρισμό. «Το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ελεύθερη οικονομία στον κόσμο συζητά την απαγόρευση εξαγωγών είναι κάτι πρωτοφανές», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπερντ, διευθύνων σύμβουλος της Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals, σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Τα περιθώρια διύλισης είναι υψηλά, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ. Δεν είναι καλό για κανέναν», πρόσθεσε.

Σε επιστολή προς τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ομάδα 30 φορέων της αμερικανικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η American Fuel & Petrochemical Manufacturers, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πλήξει τη διεθνή επιρροή των ΗΠΑ. «Πέρα από τις επιπτώσεις στις τιμές, ο περιορισμός των εξαγωγών θα αποτελούσε δώρο στους ανταγωνιστές μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξαν, εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν από την παγκόσμια αγορά, άλλες χώρες θα καλύψουν το κενό, η αμερικανική επιρροή θα μειωθεί και οι αντίπαλες δυνάμεις θα ενισχυθούν.

Aπό πλευράς της η Κομισιόν, ανέφερε την Πέμπτη ότι δεν βλέπει προς το παρόν έλλειψη ντίζελ στην Ευρώπη, παρά το υψηλό επίπεδο των τιμών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μια ομάδα παρακολούθησης της αγοράς πετρελαίου στην ΕΕ θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να αξιολογήσει την κατάσταση. Νωρίτερα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει από την ΕΕ να χαλαρώσει ορισμένους κανόνες ποιότητας καυσίμων, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά.

Αντίστοιχα σήμερα Παρασκευή, μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να διασφαλίσει την «ελεύθερη ροή» ντίζελ, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τον «χειρότερο χειμώνα» για τις ενεργειακές τιμές από το 2022.

Τα αποθέματα της Ευρώπης και οι εναλλακτικές προμήθειες

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα μπορούσαν να απελευθερωθούν εφόσον χρειαστεί. Περίπου το ήμισυ των διυλισμένων καυσίμων που είχαν διαθέσει προς απελευθέρωση τα κράτη-μέλη του IEA νωρίτερα φέτος αφορούσε ντίζελ.

Ωστόσο, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν τελικά σε απαγόρευση εξαγωγών, το ενδιαφέρον θα στραφεί στις εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αποστολές καυσίμων από τον Περσικό Κόλπο έχουν ήδη αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αν και η δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των ποσοτήτων θα εξαρτηθεί από την επανεκκίνηση διυλιστηρίων.

Τον προηγούμενο μήνα η Κίνα εξήγαγε τις μεγαλύτερες ποσότητες μεσαίων αποσταγμάτων καυσίμων, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών, μέσα σε έναν χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Η χώρα μπορεί να διαθέτει σημαντική εξαγωγική δυναμικότητα, ωστόσο οι ποσότητες που μπορεί να διαθέσει στο εξωτερικό περιορίζονται από τις κυβερνητικές ποσοστώσεις.

30 ευρώ ακριβότερο το γέμισμα με ντίζελ στα βενζινάδικα της ΕΕ

Λόγω της εκρηκτικής ανόδου της τιμής του ντίζελ, νέα ανάλυση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Transport & Environment (T&E), που βασίστηκε σε στοιχεία της Κομισιόν, δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί πληρώνουν περίπου 30 ευρώ περισσότερα κάθε φορά που γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους με ντίζελ.

Η ανάλυση των στοιχείων της Κομισιόν, δείχνει ότι οι οδηγοί πληρώνουν πλέον 40% περισσότερο σε σχέση με τις αρχές του έτους, επιβαρυνόμενοι κατά περίπου 30 ευρώ για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων. Συγκριτικά, οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά 28% μέσα στο 2026.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η πρόσθετη επιβάρυνση από το ντίζελ υπολογίζεται σε 203 εκατ. ευρώ ημερησίως από την έναρξη της σύγκρουσης. Η εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνει τις μειώσεις φόρων στα καύσιμα, οι οποίες, σύμφωνα με την οργάνωση, θα πρέπει τελικά να καλυφθούν είτε μέσω άλλων φορολογικών μέτρων είτε με πρόσθετο δανεισμό.

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τον Αύγουστο, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ η βενζίνη ανατιμήθηκε κατά 3,3%. Τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, οι αυξήσεις ήταν 4,3% για το ντίζελ και 4,7% για τη βενζίνη.

Το ντίζελ άλλωστε αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% της κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων στην ευρωπαϊκή οικονομία, ποσοστό υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή και περίπου διπλάσιο από εκείνο των ΗΠΑ. Για αυτό και η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αυξήσεις των τιμών.

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