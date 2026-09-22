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Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) διαδραματίζει έναν σταδιακά αυξανόμενο ρόλο στην αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής, το Πεκίνο δημοσιοποίησε πρόσφατα ένα σχέδιο για την αναβάθμιση του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής των συσκευών τεχνολογίας της πληροφορικής, που αποτελεί μία βάση αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το αναφερόμενο αναπτυξιακό σχέδιο στη διάρκεια του 15ου Πενταετούς Προγράμματος (2026-2030) καταρτίστηκε από κοινού από το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής (MIIT), αλλά και την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC), στοχεύοντας στην εδραίωση του σημαντικού αναπτυξιακού ρόλου του αναφερόμενου τομέα μέχρι το 2030.

Άνοδος της κατανάλωσης από τα «έξυπνα» προϊόντα υγείας και τεχνολογίας

Την ίδια ώρα, η καταναλωτική αγορά στην Κίνα έδειξε αυξητική τάση πωλήσεων προς τα έξυπνα, υψηλής ποιότητας προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία, την τεχνολογία, αλλά και τον σύγχρονο τρόπο ζωής στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026.

Έτσι οι πωλήσεις, π.χ, έξυπνων γυαλιών στις μεγαλύτερες πλατφόρμες του διαδικτύου κατέγραψαν δυναμική ετήσια αύξηση 120%, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου προχθές, Κυριακή.

Οι πωλήσεις καρδιογραφικών μόνιτορ αυξήθηκαν κατά 75% την ίδια περίοδο, ενώ οι πωλήσεις των καμερών δράσης και των οργανικών τροφών αυξήθηκαν κατά 26,9% και 7,4% αντίστοιχα, σύμφωνα με τις δηλώσεις ενός αξιωματούχου του ίδιου υπουργείου.

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