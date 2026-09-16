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Η Κίνα επιταχύνει εκ νέου τις εξαγωγικές της επιδόσεις, καθώς οι αποστολές προϊόντων στο εξωτερικό κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τον Αύγουστο, ενισχυμένες κυρίως από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και τον εξοπλισμό που συνδέεται με τη νέα βιομηχανική εποχή.

Οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν η άνοδος είχε διαμορφωθεί στο 23,9%.

Η νέα επιτάχυνση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Πεκίνο, καθώς η εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ παραμένει στο επίκεντρο και το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα στις επαφές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Η τεχνολογία και τα ηλεκτρικά οχήματα στηρίζουν το κινεζικό μοντέλο εξαγωγών

Η ισχυρή επίδοση των κινεζικών εξαγωγών δεν βασίζεται πλέον μόνο σε παραδοσιακά βιομηχανικά προϊόντα, αλλά ολοένα περισσότερο σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Τα ηλεκτρικά οχήματα, τα βιομηχανικά μηχανήματα, οι ημιαγωγοί και οι τεχνολογικές υποδομές αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες της εξαγωγικής στρατηγικής της χώρας.

Η Κίνα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανέβει σημαντικά στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, ενισχύοντας τη θέση της σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανική αυτοματοποίηση και η προηγμένη παραγωγή.

Η μετατόπιση αυτή επιτρέπει στο Πεκίνο να διατηρεί ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένων εμπορικών περιορισμών.

Άνοδος και στις εισαγωγές – Στα 119,1 δισ. δολάρια το πλεόνασμα

Παράλληλα με τις εξαγωγές, αυξημένες εμφανίστηκαν και οι εισαγωγές της Κίνας.

Οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 28,2% τον Αύγουστο σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, έναντι αύξησης 27,5% τον Ιούλιο.

Η εξέλιξη αυτή διαμόρφωσε το κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα στα 119,1 δισ. δολάρια, από 112,5 δισ. δολάρια τον προηγούμενο μήνα.

Το μέγεθος του πλεονάσματος εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ και Ευρώπη, καθώς οι εμπορικοί εταίροι της Κίνας θεωρούν ότι η χώρα διατηρεί σημαντικό πλεονέκτημα σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους.

Νέες αγορές μειώνουν την εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Η κινεζική οικονομία έχει καταφέρει να απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις από τις εμπορικές εντάσεις, αυξάνοντας τις εξαγωγές της προς άλλες περιοχές του κόσμου.

Η Νοτιοανατολική Ασία, η Λατινική Αμερική και η Αφρική αποτελούν πλέον σημαντικούς προορισμούς για κινεζικά προϊόντα, περιορίζοντας την εξάρτηση από την αμερικανική αγορά.

Η στρατηγική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία μετά την επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ, καθώς το Πεκίνο επιχειρεί να διατηρήσει την εξαγωγική του δυναμική μέσω διαφοροποίησης των αγορών.

Η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας παραμένει

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η σχέση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν στρατηγικά προϊόντα ως εργαλεία πίεσης. Οι ΗΠΑ περιορίζουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες τεχνολογίες, ενώ το Πεκίνο έχει αυξήσει τους περιορισμούς σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως οι σπάνιες γαίες.

Το εμπόριο αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των επόμενων επαφών μεταξύ των δύο ηγετών, ωστόσο οι βαθύτερες στρατηγικές διαφωνίες δύσκολα αναμένεται να υποχωρήσουν.

Η Ευρώπη πιέζει για μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να περιορίσει το αυξανόμενο εμπορικό της έλλειμμα απέναντι στην Κίνα.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη προχωρήσει σε μέτρα προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ έχουν αυστηροποιήσει το πλαίσιο για ορισμένες κατηγορίες κινεζικών εισαγωγών.

Η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει την ανισορροπία στο εμπόριο, καθώς το κινεζικό πλεόνασμα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες έντασης στις οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών.

Παρά τις εξαγωγές, η κινεζική οικονομία αναζητά νέα στήριξη

Παρά τη δυναμική στο εξωτερικό εμπόριο, η εσωτερική οικονομική εικόνα της Κίνας παραμένει πιο αδύναμη.

Η κατανάλωση και οι επενδύσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις, κυρίως λόγω της πολυετούς κρίσης στην αγορά ακινήτων.

Για τον λόγο αυτό, το Πεκίνο προχωρά σε μέτρα στήριξης της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και η διοχέτευση περίπου 54 δισ. δολαρίων σε κρατικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση, ενώ παράλληλα διατηρεί την εξαγωγική μηχανή σε υψηλές στροφές.

Η νέα άνοδος των εξαγωγών επιβεβαιώνει ότι η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους βιομηχανικούς παίκτες παγκοσμίως, με την τεχνολογία και την πράσινη μετάβαση να αποτελούν πλέον τα βασικά εργαλεία της διεθνούς της επέκτασης.

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