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Με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο των Ηνωμένων Πολιτειών ο Έλον Μασκ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι σκόπευε να περιορίσει την οικονομική εμπλοκή του στην πολιτική.

Συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έγινε και πάλι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των Ρεπουμπλικάνων, στηρίζοντας αυτή τη φορά την προσπάθεια τους να κρατήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Για το σκοπό αυτό διέθεσε 276 εκατ. δολάρια σε οργανώσεις και επιτροπές που στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επιβεβαιώθηκε και από άλλα αμερικανικά media, οι συνολικές πολιτικές συνεισφορές του επικεφαλής των Tesla και SpaceX έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τα 366 εκατ. δολάρια μέσα στο 2026.

Οι νέες δωρεές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, με τον Μασκ να αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο γνωστό χρηματοδότη της φετινής εκλογικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ.

Πού κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια

Κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, ο Μασκ διέθεσε 158 εκατ. δολάρια στο Senate Leadership Fund, μια επιτροπή πολιτικής χρηματοδότησης τύπου super PAC που υποστηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για τη Γερουσία.

Παράλληλα, προσέφερε 20 εκατ. δολάρια στο Congressional Leadership Fund, το οποίο χρηματοδοτεί την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν την παρουσία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Περισσότερα από 76 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στην America PAC, την πολιτική επιτροπή που ίδρυσε ο ίδιος κατά την προεκλογική περίοδο του 2024 και η οποία έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο κινητοποίησης συντηρητικών ψηφοφόρων.

Επιπλέον, ο Μασκ προσέφερε 10 εκατ. δολάρια στη Lone Star Liberty PAC, η οποία στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία στο Τέξας, Κεν Πάξτον.

Άλλα 10 εκατ. δολάρια δόθηκαν στη Republican Governors Association, που υποστηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για κυβερνήτες πολιτειών, ενώ 2 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν στη Republican Attorneys General Association, η οποία ενισχύει υποψηφίους για τις θέσεις των γενικών εισαγγελέων των πολιτειών.

Η κατανομή των χρημάτων αποτυπώνει το εύρος της πολιτικής παρέμβασης του Μασκ, η οποία δεν περιορίζεται στις εκλογές για το Κογκρέσο, αλλά επεκτείνεται και σε κρίσιμες αναμετρήσεις σε επίπεδο πολιτειών.

Το μήνυμα προς τους Δημοκρατικούς

Ο Άντριου Ρομέο, εκπρόσωπος της America PAC, υποστήριξε ότι οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις αποτελούν απάντηση στον κίνδυνο εκλογικής επικράτησης των Δημοκρατικών.

«Εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Ουάσιγκτον και κερδίσουν κρίσιμες εκλογές για κυβερνήτες και γενικούς εισαγγελείς τον Νοέμβριο, τότε η Αμερική κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια σοσιαλιστική χώρα, χωρίς σύνορα και κυριαρχούμενη από την κουλτούρα woke», δήλωσε στους New York Times.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι σημαντικές αυτές επενδύσεις επιτρέπουν στον κομματικό μηχανισμό των Ρεπουμπλικανών να μεταφέρει το μήνυμά του στους ψηφοφόρους, δίνοντας στο κόμμα τη δυνατότητα να ανατρέψει την ιστορική τάση που συνήθως δυσκολεύει το κυβερνών κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές.

Από τη ρήξη με τον Τραμπ στη νέα πολιτική συμμαχία

Η νέα χρηματοδοτική παρέμβαση σηματοδοτεί ακόμη μία αλλαγή στάσης για τον Μασκ, ο οποίος επί χρόνια κρατούσε αποστάσεις από την ενεργό πολιτική δράση, πριν εμπλακεί δυναμικά στην προεδρική εκλογική αναμέτρηση του 2024.

Τότε, ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX διέθεσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχοντας μάλιστα προσωπικά σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ, ο Μασκ ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην πρωτοβουλία περιορισμού των κρατικών δαπανών, γνωστή ως Department of Government Efficiency (DOGE).

Η πρωτοβουλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς συνοδεύτηκε από εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας και χρηματοδοτήσεων σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ωστόσο, ο Μασκ αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο στα τέλη Μαΐου του 2025 και ακολούθησε μια δημόσια σύγκρουση με τον Τραμπ, η οποία οδήγησε σε προσωρινή απομάκρυνσή του από το πολιτικό προσκήνιο. Τον ίδιο μήνα, είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να δαπανά «πολύ λιγότερα» χρήματα για την πολιτική.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο επέστρεψε στην ενεργό πολιτική χρηματοδότηση τον ίδιο μήνα.

Συγκεκριμένα, εξουσιοδότησε την America PAC να διαθέσει από 100 έως 120 εκατ. δολάρια για ένα νέο πρόγραμμα κινητοποίησης ψηφοφόρων σε οκτώ πολιτείες, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των συντηρητικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Η επαναπροσέγγιση με τον Τραμπ

Στο μεταξύ, ο Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους, αφήνοντας πίσω τη δημόσια αντιπαράθεση που είχε σημαδέψει την αποχώρηση του επιχειρηματία από την κυβέρνηση.

Ο Μασκ συνόδευσε τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα τον Μάιο, ενώ συμμετείχε και στις εκδηλώσεις για την επίσημη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα.

Η επαναπροσέγγιση των δύο ανδρών, σε συνδυασμό με τις νέες τεράστιες χρηματοδοτήσεις, αναδεικνύει την πρόθεση του Μασκ να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ.

Σημειωτέον πως τα προγνωστικά, εν όψει της κάλπης στις 3 Νοεμβρίου, θέλουν τους Δημοκρατικούς να καταφέρνουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, στη Γερουσία η μάχη ανάμεσα στα δύο κόμματα εμφανίζεται πιο αμφίρροπη.

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