Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Mounjaro, το δημοφιλές σκεύασμα της Eli Lilly για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους, έλαβε επίσημη έγκριση στις ΗΠΑ για τη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του φαρμάκου πέρα από τον απλό έλεγχο του σακχάρoυ στο αίμα, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά των θεραπειών GLP-1.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη νέα ένδειξη για ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 και διαπιστωμένη καρδιαγγειακή νόσο. Δεδομένου ότι τα άτομα με διαβήτη αντιμετωπίζουν αυξημένη πιθανότητα εμφανίσεων καρδιαγγειακών επιπλοκών, η δυνατότητα πρόληψης εμφραγμάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιαγγειακών θανάτων προσθέτει ουσιαστική αξία στη θεραπεία. Παράλληλα, η κίνηση αυτή τοποθετεί το Mounjaro σε ευθεία αντιπαράθεση με το Ozempic της Novo Nordisk, το οποίο διαθέτει ήδη ανάλογη έγκριση.

Η απόφαση του FDA βασίστηκε σε εκτενή κλινική έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 13.000 ασθενών, όπου το Mounjaro συγκρίθηκε με το Trulicity, ένα παλαιότερο φάρμακο της Lilly με ήδη αποδεδειγμένη καρδιοπροστατευτική δράση. Η μελέτη πέτυχε τον βασικό της στόχο, αποδεικνύοντας ότι το Mounjaro είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με το Trulicity στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού, εμφράγματος και καρδιαγγειακού θανάτου, ενώ παράλληλα οι θάνατοι από οποιαδήποτε αιτία ήταν κατά 16% χαμηλότεροι στους ασθενείς που το έλαβαν.

Για τη φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Ινδιανάπολη, η νέα αυτή έγκριση ισχυροποιεί ένα από τα πλέον κερδοφόρα προϊόντα της. Μαζί με το Zepbound, το αντίστοιχο σκεύασμα για την παχυσαρκία, αποτελούν τους κύριους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης της Lilly, της οποίας η μετοχή καταγράφει ήδη άνοδο 9% φέτος. Επιπλέον, τα νέα δεδομένα προσφέρουν στην εταιρεία ισχυρά επιχειρήματα για να διαπραγματευτεί την ευρύτερη ασφαλιστική κάλυψη του φαρμάκου.

Όσον αφορά το Zepbound, η Lilly δεν διεξάγει ξεχωριστές δοκιμές μόνο για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά εξετάζει τη συνολική μείωση της θνησιμότητας από κάθε αιτία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, πολυετούς μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται το 2027.

Διαβάστε ακόμη

Τα δισεκατομμύρια πίσω από ένα κουμπί

Sold out η Θεσσαλονίκη για την προεκλογική ΔΕΘ – Οι κερδισμένοι και οι συγκρατημένοι

Πώς θα αξιοποιήσει η DIMAND το ακίνητο Καμπά: Ολο το πλάνο, οι πρώτες συνεργασίες και ο ορίζοντας 4ετίας (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ