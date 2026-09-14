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Η Novo Nordisk θα χρησιμοποιεί στην καθημερινή της δραστηριότητα το συντομευμένο όνομα Novo, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα του brand της στη μάχη για την αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας με την Eli Lilly.

Η φαρμακευτική εταιρεία προχωρά παράλληλα σε αλλαγή του λογοτύπου της, με τον χαρακτηριστικό ταύρο της να στρέφεται πλέον προς τα δεξιά, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Η αλλαγή στην ταυτότητα της εταιρείας έρχεται καθώς και η Lilly υιοθετεί ολοένα περισσότερο μια μονολεκτική εμπορική ταυτότητα, αφαιρώντας τη λέξη «Eli» από το υλικό μάρκετινγκ. Όπως και η Lilly, η Novo θα διατηρήσει την πλήρη επωνυμία της ως νομική ονομασία της εταιρείας παγκοσμίως.

Η νέα στρατηγική της Novo

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάικ Ντούσνταρ επιχειρεί να κάνει τη Novo πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική, καθώς η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί να ανακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά κατά της παχυσαρκίας, την οποία η ίδια βοήθησε να αναπτυχθεί.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το brand «στρατηγικά σημαντικό», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποκτά η νέα εταιρική ταυτότητα στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης.

Η αφαίρεση του «Nordisk» από την καθημερινή ονομασία σηματοδοτεί παράλληλα μια απομάκρυνση από ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της εταιρείας.

Η φαρμακοβιομηχανία ιδρύθηκε το 1923 ως Nordisk Insulinlaboratorium, με στόχο να μεταφέρει στη Δανία τη νεοανακαλυφθείσα τότε τεχνολογία παραγωγής ινσουλίνης. Δύο χρόνια αργότερα, πρώην εργαζόμενοι δημιούργησαν τη Novo, ενώ οι δύο εταιρείες συγχωνεύθηκαν τελικά το 1989.

Το νέο brand πριν από τη συνάντηση με τους επενδυτές

Ο Ντούσνταρ θα παρουσιάσει τη νέα εταιρική ταυτότητα στους εργαζομένους την Τρίτη, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους επενδυτές κατά την ετήσια Ημέρα Κεφαλαιαγορών της εταιρείας.

Η αλλαγή ονόματος και λογοτύπου έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Novo, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό της Lilly στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Αναλυτής της BMO Capital Markets προειδοποίησε ότι ένα νέο όνομα, λογότυπο και σύνθημα θα πρέπει να συνοδεύονται από ουσιαστική στρατηγική αλλαγή. Η επόμενη συνάντηση με τους επενδυτές, σύμφωνα με την ανάλυσή του, θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση που θα στηρίζει τη βιωσιμότητα της εταιρείας για τις επόμενες δεκαετίες.

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