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Νέα πίεση στην αγορά ζάχαρης δημιουργούν οι ξηρότερες καιρικές συνθήκες στην Ινδία, καθώς η ενίσχυση του Ελ Νίνιο περιορίζει τις βροχοπτώσεις και αυξάνει τον κίνδυνο χαμηλότερων αποδόσεων στις καλλιέργειες. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια αγορά, καθώς η Ινδία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό και τη μεγαλύτερη καταναλώτρια ζάχαρης στον κόσμο.

Οι προβλέψεις για την επόμενη περίοδο δείχνουν ότι η παραγωγή μπορεί να υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με την τρέχουσα σεζόν. Για το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2027, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την ακαθάριστη παραγωγή μεταξύ 29 και 31 εκατ. τόνων, έναντι περίπου 31 εκατ. τόνων που αναμένονται για την τρέχουσα περίοδο.

Η προοπτική περιορισμένης προσφοράς έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις διεθνείς τιμές, ενώ η Ινδία εξετάζει μέτρα για να εξασφαλίσει επάρκεια στην εγχώρια αγορά.

15% χαμηλότερες οι βροχές των μουσώνων

Το Ελ Νίνιο συνδέεται με υψηλότερες θερμοκρασίες και μειωμένες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της Ασίας, δημιουργώντας ένα δυσμενές περιβάλλον για τις αγροτικές καλλιέργειες.

Στην Ινδία, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι μουσώνες αποτελούν βασικό παράγοντα για την καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου. Οι βροχοπτώσεις καταγράφονται σήμερα περίπου 15% χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες για την τελική απόδοση των καλλιεργειών.

Η πίεση δεν αφορά μόνο την ινδική αγορά. Οι καιρικές συνθήκες στην Ασία δημιουργούν ευρύτερες ανησυχίες για την παγκόσμια παραγωγή, την ώρα που οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παγκόσμιο έλλειμμα περίπου 260.000 τόνων.

Το ενδεχόμενο μικρότερης προσφοράς έρχεται σε μια αγορά που ήδη βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πιέσεων στις τιμές τους επόμενους μήνες.

Άνοδος 30% στις τιμές της ζάχαρης

Οι ανησυχίες για τις σοδειές έχουν ήδη μεταφερθεί στις χρηματιστηριακές αγορές εμπορευμάτων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την ακατέργαστη ζάχαρη στη Νέα Υόρκη έχουν ενισχυθεί περίπου 30% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές και οι traders προεξοφλούν πιθανή συρρίκνωση της παγκόσμιας προσφοράς.

Για την Ινδία, η εξέλιξη είναι ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς η χώρα βρίσκεται στην ιδιαίτερη θέση να είναι ταυτόχρονα μεγάλος παραγωγός και ο μεγαλύτερος καταναλωτής ζάχαρης παγκοσμίως.

Μια υποχώρηση της παραγωγής, επομένως, δεν θα περιορίσει απλώς τις διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγές, αλλά μπορεί να αυξήσει και την ανάγκη της ίδιας της χώρας να στραφεί στη διεθνή αγορά για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών.

Ανοίγει ο δρόμος για νέες εισαγωγές

Οι ινδικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο περιορισμένης προσφοράς. Η κυβέρνηση επέτρεψε σε ζαχαρόμυλους και μονάδες επεξεργασίας να εισάγουν ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς δασμούς, επιδιώκοντας να αυξήσει τις διαθέσιμες ποσότητες και να περιορίσει την άνοδο των εγχώριων τιμών.

Οι τιμές στην εσωτερική αγορά έχουν ήδη φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, αυξάνοντας την πίεση στις αρχές να αποτρέψουν περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα ενόψει της περιόδου αυξημένης κατανάλωσης.

Παράλληλα, έχουν τεθεί όρια στα αποθέματα που μπορούν να διατηρούν οι έμποροι και οι μεγάλοι καταναλωτές, προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα συσσώρευσης και να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Οι εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά δείχνουν ότι τα μέτρα αυτά ενδέχεται να μην είναι αρκετά. Η Ινδία μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψει στην παγκόσμια αγορά για να ενισχύσει τα αποθέματά της.

Έως 3 εκατ. τόνοι πιθανών εισαγωγών

Το ενδεχόμενο η Ινδία να χρειαστεί να εισαγάγει ζάχαρη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κερδίζει έδαφος. Από τους ειδικούς που εξετάζουν την αγορά, αρκετοί θεωρούν ότι η μειωμένη παραγωγή θα καταστήσει αναγκαίες νέες αγορές από το εξωτερικό.

Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος των εισαγωγών παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Ωστόσο, το πιο απαισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι η Ινδία θα μπορούσε να χρειαστεί να εισαγάγει 2 έως 3 εκατ. τόνους ζάχαρης.

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τον Ιούλιο του επόμενου έτους, εφόσον τα δεδομένα για την παραγωγή και τα αποθέματα επιβεβαιώσουν τις σημερινές ανησυχίες.

Την ίδια στιγμή, δεν διαφαίνεται προς το παρόν σημαντική μετατόπιση της παραγωγής από τη ζάχαρη προς την αιθανόλη, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες ποσότητες για την αγορά.

Πίεση στους μύλους και στενότερη παρακολούθηση

Η κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει από τους ζαχαρόμυλους να διατηρήσουν τις τιμές σε λογικά επίπεδα και να διασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες ενόψει της εορταστικής περιόδου, όταν η κατανάλωση παραδοσιακά αυξάνεται.

Οι αρχές αναμένεται παράλληλα να ενισχύσουν την παρακολούθηση της αγοράς. Η μηνιαία καταγραφή της παραγωγής και των διαθέσιμων ποσοτήτων θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη της προσφοράς και να επιτρέψει ταχύτερες παρεμβάσεις.

Το ζητούμενο για την Ινδία είναι να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές και στη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων. Εάν το Ελ Νίνιο επιδεινώσει περαιτέρω τις συνθήκες στις καλλιέργειες, η χώρα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα ανάγκη εισαγωγών, την ώρα που η διεθνής αγορά ζάχαρης ήδη αντιμετωπίζει περιορισμένη προσφορά και αυξημένες τιμές.

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