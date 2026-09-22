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Η Βρετανική Κολομβία κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζοντας ότι μια μαζική επίθεση σε σχολείο της επαρχίας θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, εάν η εταιρεία είχε ενημερώσει τις τοπικές αρχές ότι η δράστις είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να σχεδιάσει την επίθεση.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, ζητεί αποζημιώσεις για τις δαπάνες που έχει ήδη πραγματοποιήσει και πρόκειται να πραγματοποιήσει η επαρχία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, ζητείται δικαστική εντολή για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται συνομιλίες στο ChatGPT που ενδέχεται να συνδέονται με βίαιες ενέργειες.

Η επίθεση στο Tumbler Ridge

Εννέα άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά, έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση σε σχολείο στο Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας.

Σύμφωνα με την αγωγή, η ομάδα ασφαλείας της OpenAI είχε επισημάνει τον λογαριασμό της δράστιδος, Jesse Van Rootselaar, μετά από συνομιλίες που αφορούσαν τη βία με όπλα, χωρίς ωστόσο να ενημερωθεί η αστυνομία.

Ο Σαμ Άλτμαν είχε δημοσιεύσει επιστολή προς την τοπική κοινότητα, δηλώνοντας ότι η OpenAI «λυπάται βαθιά» που δεν επικοινώνησε με τις αρχές. Σύμφωνα με την αγωγή, δεσμεύτηκε για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν, παρά τις προσπάθειες του γενικού εισαγγελέα της Βρετανικής Κολομβίας να συνεργαστεί με την εταιρεία.

Το σχολείο όπου σημειώθηκε η επίθεση βρίσκεται στη διαδικασία κατεδάφισης, ενώ η επαρχία έχει αναλάβει το κόστος για την κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου, την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες δαπάνες που συνδέονται με τις συνέπειες της επίθεσης.

Εκπρόσωπος της OpenAI, Ντρου Πουσάτερι, χαρακτήρισε την επίθεση στο Tumbler Ridge ανείπωτη τραγωδία.

«Η OpenAI παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και στη συνεχή ενίσχυση του έργου μας για την ασφάλεια», δήλωσε.

Οι οικογένειες των θυμάτων στρέφονται κατά της OpenAI

Η αγωγή της Βρετανικής Κολομβίας έρχεται μετά την κατάθεση αγωγών από περισσότερα από 30 μέλη οικογενειών θυμάτων και άλλους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την επίθεση, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η OpenAI δεν αξιοποίησε μια ευκαιρία που είχε για να συμβάλει στην αποτροπή της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 10 Φεβρουαρίου η Van Rootselaar επιτέθηκε στη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους και στη συνέχεια σκότωσε έναν βοηθό εκπαιδευτικού και πέντε μαθητές ηλικίας 12 έως 13 ετών στο πρώην σχολείο της. Η ίδια, ηλικίας 18 ετών, στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι αλληλεπιδράσεις της με το ChatGPT είχαν επισημανθεί για πρώτη φορά από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με την αγωγή, μέλη της ομάδας ασφαλείας εισηγήθηκαν την επικοινωνία με την αστυνομία, όμως η πρόταση απορρίφθηκε από τον Σαμ Άλτμαν και άλλα στελέχη της διοίκησης της OpenAI.

Η εταιρεία είχε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό της, όμως εκείνη κατάφερε να δημιουργήσει νέο λογαριασμό και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα.

Μετά τη δημοσίευση σχετικού ρεπορτάζ, η OpenAI ανέφερε ότι ο λογαριασμός είχε εντοπιστεί από συστήματα που αναγνωρίζουν «κατάχρηση των μοντέλων μας για την προώθηση βίαιων δραστηριοτήτων», αλλά τα περιστατικά δεν πληρούσαν τα εσωτερικά κριτήρια της εταιρείας για ενημέρωση των αρχών επιβολής του νόμου.

Νέα αγωγή από τη Φλόριντα

Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά δικαστικών ενεργειών κατά της OpenAI που έχουν κατατεθεί τους τελευταίους μήνες σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ, με αντικείμενο καταγγελίες ότι το ChatGPT διευκόλυνε βίαιες ενέργειες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αγωγές που συνδέονται με μαζική επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα την προηγούμενη χρονιά.

Τον Ιούνιο, η Φλόριντα έγινε η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI για κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών. Η πολιτεία κατηγόρησε την εταιρεία ότι παρουσίαζε με παραπλανητικό τρόπο το επίπεδο ασφάλειας της πλατφόρμας ChatGPT και ότι η χρήση της είχε προκαλέσει βλάβη σε παιδιά, μεταξύ άλλων παρέχοντας πληροφορίες σε δράστες σχολικών επιθέσεων, καθοδήγηση για αυτοτραυματισμό και ενισχύοντας την εξάρτηση νεαρών χρηστών.

Η OpenAI έχει αρνηθεί τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι εκπαιδεύει τα μοντέλα της ώστε να απορρίπτουν αιτήματα που θα μπορούσαν να «διευκολύνουν ουσιαστικά τη βία» και ότι ενημερώνει τις αρχές όταν συνομιλίες υποδεικνύουν «άμεσο και αξιόπιστο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε άλλους».

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