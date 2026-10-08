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Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε «νέες ιδέες» για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε «προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» και σε «ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο», διευκρίνισαν στο AFP.

Την ίδια ώρα, το Reuters επικαλούμενο ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανικό υπουργό Εξωτερικό Μάρκο Ρούμπιο ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο.

«Ναι, συμφωνούμε μαζί του», δήλωσε ο Πεσκόφ στο περιθώριο συνόδου των ηγετών των πρώην σοβιετικών κρατών στο Τουρκμενιστάν. Εξαρτάται από τους διπλωμάτες να βρουν τρόπους για να προχωρήσουμε προς την ειρήνη, τόνισε.

Συνάντηση ουκρανών και αμερικανών

Ταυτόχρονα Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξεύρεση διεξόδου από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί αύριο στις ΗΠΑ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι «υπολογίζει επίσης στη συμμετοχή μιας ευρωπαϊκής ομάδας».

Η ουκρανική ομάδα θα αποτελείται από τον διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, τον Κίριλο Μπουντάνοφ, τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και δύο άλλους αξιωματουχους, τον Σέρχι Κισλίτσια και τον Νταβίντ Αραχάμια.

Οι αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης βρίσκονταν σε τέλμα από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο, αλλά επαναλήφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ μετέβησαν τον Σεπτέμβριο στη Μόσχα και στο Κίεβο αλλά οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών δεν έχουν ξαναρχίσει ακόμη.

«Ένα από τα στρατόπεδα ή και τα δύο, θα κλιμακώσουν αυτό που κάνουν για να προσπαθήσουν να κάμψουν τον αντίπαλο και να βάλουν τέλος στο αδιέξοδο», εκτίμησε.

Έπειτα από μια άκαρπη εκστρατεία πληγμάτων «40 ημερών» που είχε στόχο να προκαλέσει την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας, η Ουκρανία κι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της τάσσονται πλέον υπέρ μιας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα και στη θάλασσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα μια τέτοια πρόταση.

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