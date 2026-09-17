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Η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για μια νέα ενεργειακή αναταραχή, καθώς το Brent ξεπερνά ξανά το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και οι διεθνείς αγορές προεξοφλούν μεγαλύτερες πιέσεις στην προσφορά.

Οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες αναθεωρούν πλέον ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για την πορεία του πετρελαίου τόσο μέχρι το τέλος του έτους όσο και για το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιορισμένες εξαγωγές, η πτώση των αποθεμάτων και ο κίνδυνος νέων προβλημάτων στις μεταφορές μέσω κρίσιμων ενεργειακών διαδρομών.

Η προσφορά πιέζεται και τα αποθέματα μειώνονται

Η εικόνα στην αγορά πετρελαίου δείχνει ότι το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης παραμένει εύθραυστο. Τα αποθέματα πετρελαίου που βρίσκονται σε θαλάσσια μεταφορά έχουν μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση των παγκόσμιων εξαγωγών αργού.

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο τη Μέση Ανατολή. Χαμηλότερες ροές καταγράφονται επίσης από τη Ρωσία, το Μεξικό, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βραζιλία, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η αγορά διαθέτει μικρότερα περιθώρια απορρόφησης νέων διαταραχών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Παρά τις προσπάθειες προστασίας των εμπορικών πλοίων, οι επιθέσεις σε τάνκερ εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα και να αυξάνουν το ενεργειακό ρίσκο.

Οι προβλέψεις για το Brent ανεβαίνουν

Η αλλαγή σκηνικού οδηγεί τους αναλυτές σε αναθεώρηση των προβλέψεών τους. Οι εκτιμήσεις πλέον προβλέπουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες προβολές, καθώς η αγορά ενσωματώνει μεγαλύτερο γεωπολιτικό ασφάλιστρο.

Η ανάκαμψη της κινεζικής ζήτησης αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που παρακολουθούν στενά οι αγορές. Οι εισαγωγές αργού της Κίνας έχουν ενισχυθεί μετά τα χαμηλά επίπεδα του καλοκαιριού, ενώ οι αυξημένες αγορές από διυλιστήρια δημιουργούν προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο των εισαγωγών τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, οι τιμές του αργού στην Ασία έχουν εμφανίσει ισχυρή δυναμική, γεγονός που δείχνει ότι οι μεγάλοι καταναλωτές επανέρχονται στην αγορά και αυξάνουν τον ανταγωνισμό για διαθέσιμες ποσότητες.

Τα τρία σενάρια για την πορεία των τιμών

Το βασικό σενάριο των αγορών παραμένει ότι οι ροές πετρελαίου θα σταδιακά ομαλοποιηθούν και ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη σύγκρουση. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν έντονοι.

Στο θετικό σενάριο για τις τιμές, μια νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η ενίσχυση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και η αύξηση της προσφοράς από χώρες εκτός του οργανισμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση και επιστροφή της αγοράς σε συνθήκες μεγαλύτερης επάρκειας.

Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι το Brent θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αλλά χωρίς νέα ακραία άνοδο, εφόσον οι ενεργειακές υποδομές δεν δεχθούν σημαντικά πλήγματα.

Το αρνητικό σενάριο αφορά μια ευρύτερη σύγκρουση που θα επηρεάσει άμεσα την παραγωγή και τις εξαγωγικές δυνατότητες της περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη και προς τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά ψηλά το ενεργειακό κόστος

Η σημερινή αγορά χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό παραγόντων που ενισχύουν τις ανοδικές πιέσεις: χαμηλότερα αποθέματα, περιορισμένες εξαγωγές, αυξημένη ζήτηση και φόβους για νέες διαταραχές στην προσφορά.

Ακόμη και αν οι τιμές παραμένουν χαμηλότερα από τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά, οι αγορές θεωρούν ότι το ενεργειακό ρίσκο έχει επιστρέψει. Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας και κάθε νέα εξέλιξη μπορεί να αλλάξει γρήγορα τις ισορροπίες.

Για την παγκόσμια οικονομία, η άνοδος του πετρελαίου δημιουργεί νέες πιέσεις στον πληθωρισμό και περιορίζει τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η ΕΚΤ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα, καθώς η ενεργειακή κρίση μπορεί να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να απαιτήσει πιο αυστηρή στάση στα επιτόκια.

Το πετρέλαιο, επομένως, μετατρέπεται ξανά σε βασικό παράγοντα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, με τις αγορές να προετοιμάζονται για μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας.

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