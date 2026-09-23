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Η Κίνα επιχειρεί να βάλει όρια στην εκρηκτική άνοδο των εταιρειών ανθρωποειδών ρομπότ που ετοιμάζονται να εισαχθούν στα χρηματιστήρια, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν πλέον πιο αυστηρά τις υψηλές αποτιμήσεις αλλά και την ποιότητα των εσόδων που εμφανίζουν ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η αλλαγή στάσης έρχεται μετά τη δύσκολη πορεία της Unitree Robotics, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην αγορά. Η μετοχή της εταιρείας εκτοξεύτηκε πάνω από πέντε φορές κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στη Σαγκάη, πριν υποχωρήσει στη συνέχεια κατά περίπου 55% από τα υψηλά επίπεδα μετά την εισαγωγή της.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση στην αγορά: πόσο πραγματικά αξίζουν οι εταιρείες που αναπτύσσουν ανθρωποειδή ρομπότ όταν ο επενδυτικός ενθουσιασμός απομακρύνεται από τις πραγματικές εμπορικές πωλήσεις και τις εφαρμογές στην παραγωγή;

Αυστηρότεροι έλεγχοι για τις εισαγωγές στο χρηματιστήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι κινεζικές εποπτικές αρχές έχουν ενημερώσει ανεπίσημα επενδυτικές τράπεζες και εταιρείες ότι οι αιτήσεις για νέες εισαγωγές (IPO) στον χώρο των ανθρωποειδών ρομπότ θα αξιολογούνται πλέον με αυστηρότερα κριτήρια.

Ορισμένες διαδικασίες εισαγωγής έχουν ουσιαστικά επιβραδυνθεί, αν και δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση για τον κλάδο. Η κίνηση θεωρείται περισσότερο μια προσπάθεια να περιοριστεί ο υπερβολικός επενδυτικός ενθουσιασμός, χωρίς όμως να εγκαταλειφθεί ένας τεχνολογικός τομέας που το Πεκίνο έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας.

Η κινεζική κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη της λεγόμενης «ενσωματωμένης νοημοσύνης», δηλαδή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν όχι μόνο να επεξεργάζονται πληροφορίες αλλά και να αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο. Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν βασικό κομμάτι αυτής της στρατηγικής.

Τα τελευταία χρόνια ιδιωτικές εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια και τοπικές κυβερνήσεις έχουν διοχετεύσει μεγάλα ποσά στον κλάδο, δημιουργώντας ένα κύμα νέων επιχειρήσεων που διεκδικούν θέση στην επόμενη γενιά της βιομηχανικής τεχνολογίας.

Ο φόβος για «φούσκα» στις αποτιμήσεις

Παρά τη δυναμική του κλάδου, αυξάνονται οι ανησυχίες για το κατά πόσο οι αποτιμήσεις αντανακλούν πραγματική επιχειρηματική αξία.

Τουλάχιστον έξι κινεζικές εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ προετοιμάζονται σήμερα για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, μεταξύ των οποίων οι Deep Robotics, X Square Robot και AGIBOT.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουν οι αρχές αφορά την προέλευση των εσόδων. Σε αρκετές περιπτώσεις, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από έργα που συνδέονται με τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες σε ορισμένα κοινά επενδυτικά σχέδια έχουν καλύψει ακόμη και το 80%-90% του αρχικού κεφαλαίου.

Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να βοηθούν τις εταιρείες να παρουσιάζουν ισχυρότερη εικόνα εσόδων και να πληρούν προϋποθέσεις για χρηματιστηριακή εισαγωγή. Το ερώτημα όμως είναι εάν αντιπροσωπεύουν πραγματική ζήτηση από ανεξάρτητους πελάτες.

Παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο Reuters εκτιμούν ότι ορισμένες αποτιμήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν ακόμη και κατά 60%-70% εάν αφαιρεθούν τα έσοδα που συνδέονται με κέντρα δεδομένων και κρατικά υποστηριζόμενα έργα.

Από τα εντυπωσιακά demos στις πραγματικές πωλήσεις

Η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το κατά πόσο τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να μετατραπούν από εντυπωσιακές τεχνολογικές παρουσιάσεις σε πραγματικά εμπορικά προϊόντα.

Ο Σάο Τιανλάν, διευθύνων σύμβουλος της Mech-Mind Robotics, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο WeChat ότι ορισμένες εταιρείες υψηλής αξίας στον χώρο της ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν έσοδα μέσω μηχανισμών που δύσκολα μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.

Οι μετοχές της Mech-Mind έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 20% από το υψηλό της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης την 1η Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας τους προβληματισμούς των επενδυτών.

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο προηγμένο είναι ένα ρομπότ, αλλά:

Τι μπορεί πραγματικά να κάνει μέσα σε ένα εργοστάσιο και πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες για αυτό;

Αυτό είναι το σημείο που διαχωρίζει μια εντυπωσιακή τεχνολογική επίδειξη από ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Το Πεκίνο δεν εγκαταλείπει τα ρομπότ – αλλά ζητά αποδείξεις

Η αυστηρότερη στάση των αρχών δεν σημαίνει εγκατάλειψη της τεχνολογίας. Αντίθετα, επενδυτές και στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η προσοχή μετατοπίζεται από τις υποσχέσεις στην πραγματική εφαρμογή.

Οι εταιρείες θα πρέπει πλέον να αποδεικνύουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν σταθερές παραγγελίες, πραγματική παραγωγική χρήση και επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση στον τεχνολογικό τομέα της Κίνας παραμένει ισχυρή. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν αντλήσει συνολικά 148,9 δισ. δολάρια μέσω εκδόσεων μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων το 2026 μέχρι σήμερα, ποσό αυξημένο κατά 59% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ δεν στερείται πλέον κεφαλαίων. Το νέο στοίχημα όμως είναι διαφορετικό: οι επενδυτές θέλουν να δουν ρομπότ που δεν περιορίζονται σε χορευτικές επιδείξεις και εντυπωσιακά βίντεο, αλλά εργάζονται πραγματικά στις γραμμές παραγωγής και δημιουργούν σταθερή εμπορική αξία.

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