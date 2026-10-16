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Το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας διατήρησε τη θετική δυναμική του στα τρία τρίμηνα του 2026, με τις εξαγωγές, αλλά και τις εισαγωγές να αυξάνονται ταχύτατα και με τη συνολική αύξηση να καταγράφει το υψηλότερο επίπεδό της για την αντίστοιχη περίοδο των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προχθές, Τετάρτη.

Οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Κίνας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 18,8% στα 39,94 τρισεκατομμύρια γουάν (περίπου 5,32 τρισεκατομμύρια ευρώ) για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας (GAC).

Στο πρώτο τρίμηνο η αύξηση του εξωτερικού εμπορίου είχε καταγραφεί σε 15,3%, στο δεύτερο τρίμηνο σε 18,3% και στο τρίτο τρίμηνο σε 22,3%.

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