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Ο Άλεξ Καρπ, συνιδρυτής και CEO της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας Palantir, απέκτησε περίπου 150.000 στρέμματα γης στην περιοχή Storsjö Kapell, στον δήμο Berg της Σουηδίας.

Η έκταση, η οποία αποτελείται κυρίως από ορεινές δασικές περιοχές, πέρασε στη νεοσύστατη σουηδική εταιρεία Cladonia Skog AB έναντι 240 εκατ. σουηδικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 21 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη δασοκομία και στη διαχείριση δασικών εκτάσεων, ενώ από τα μέσα Αυγούστου βασικός μέτοχός της είναι ο Καρπ.

Η αγορά έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, κυρίως λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας του νέου ιδιοκτήτη. Ο Καρπ είναι ένας από τους ιδρυτές και διευθύνων σύμβουλος της Palantir, εταιρείας που έχει αναπτύξει συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, από τον αμερικανικό στρατό, υπηρεσίες ασφαλείας και αστυνομικές αρχές.

Η απώλεια των δικαιωμάτων κυνηγιού

Η συμφωνία έγινε γνωστή στις τοπικές κοινωνίες ήδη από τον Ιούλιο, όταν κυνηγετικές ομάδες ενημερώθηκαν ότι δεν θα μπορούσαν πλέον να κυνηγούν στην έκταση.

Συγκεκριμένα, δύο κυνηγετικές ομάδες έχασαν φέτος το δικαίωμα κυνηγιού στην περιοχή, καθώς οι υφιστάμενες συμφωνίες δεν μπορούσαν να ανανεωθούν μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια της έκτασης, η SCA, εξηγεί από την πλευρά της ότι αποφάσισε να προχωρήσει στην πώληση επειδή η συγκεκριμένη περιοχή δεν θεωρούνταν ιδανική για αξιοποίηση με βάση τις βασικές δασοκομικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με την SCA, πρόκειται για δασική έκταση που βρίσκεται κοντά σε ορεινές περιοχές και προσφέρεται περισσότερο για αναψυχή, κυνήγι, σκι και πεζοπορία.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας δημιούργησε έτσι νέα δεδομένα για όσους χρησιμοποιούσαν την περιοχή για δραστηριότητες αναψυχής και κυνηγιού, ενώ το ενδιαφέρον εντάθηκε λόγω του προφίλ του νέου βασικού μετόχου της εταιρείας που απέκτησε τη γη.

Διαψεύδονται τα σενάρια για data center

Τη συναλλαγή πραγματοποίησε η Scandinavian Trust, η οποία υποστηρίζει ότι ο στόχος του Καρπ είναι η μακροπρόθεσμη διαχείριση της έκτασης, με σεβασμό στη φύση και στις σουηδικές παραδόσεις που συνδέονται με τα δάση και την ύπαιθρο.

Παράλληλα, η εταιρεία απορρίπτει τις πληροφορίες και τις εικασίες σύμφωνα με τις οποίες η αγορά της μεγάλης αυτής έκτασης συνδέεται με σχέδια για την κατασκευή data center.

Όπως υποστηρίζει, τα σενάρια περί δημιουργίας κέντρου δεδομένων στην περιοχή δεν έχουν βάση. Αντίθετα, η πρόθεση είναι να εφαρμοστεί μια ήπια μορφή δασοκομικής διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Η Cladonia Skog AB, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η απόκτηση, έχει ως αντικείμενο τη δασοκομία και συναφείς δραστηριότητες.

Έτσι, παρά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην τοπική κοινωνία μετά την απόκτηση της έκτασης από τον επικεφαλής της Palantir, η πλευρά του Καρπ υποστηρίζει ότι η επένδυση αφορά τη μακροπρόθεσμη διαχείριση της γης και του δασικού της πλούτου και όχι τη δημιουργία εγκαταστάσεων τεχνολογικής υποδομής.

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