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Οι 30 πολυτιμότερες ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου αξίζουν κατά μέσο όρο 2,17 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν από ένα χρόνο, είχε αποτιμηθεί η αξία 20 ομάδων, οι οποίες είχαν μέσο όρο αποτίμησης 2,53 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, φέτος οι 20 κορυφαίες ομάδες έχουν μέση αξία 2,89 δισεκατομμύρια δολάρια – 14% υψηλότερη.

Η αύξηση των αξιών των ομάδων δεν προήλθε από τα έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν μόλις κατά 2,5%, με μέσο όρο 496 εκατομμύρια δολάρια ανά ομάδα, αλλά από τους υψηλότερους επιχειρηματικούς συντελεστές που πληρώνουν οι αγοραστές για τις ομάδες. Ο μέσος επιχειρηματικός συντελεστής για τις 20 πιο πολύτιμες ομάδες φέτος είναι 5,9 σε σύγκριση με 4,8 πριν από ένα χρόνο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα, θα μπορούσε σύντομα να πωληθεί για περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 7,7 φορές τα έσοδά της. Τραπεζίτες δηλώνουν στο Forbes ότι η Παρί Σεν Ζερμέν πιθανότατα θα συγκεντρώσει σύντομα χρήματα, μέσω πώλησης μειοψηφικού πακέτου μετοχών, που ανεβάσουν την αποτίμηση της ομάδας σε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 5,7 φορές τα έσοδά της. Σύμφωνα με στέλεχος της ομάδας MLS, η LAFC συγκέντρωσε χρήματα σε μια αποτίμηση περίπου 930 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του έτους.

Γιατί τόσο πλούσιες αποτιμήσεις; Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνει τεράστια χρηματικά ποσά δημιουργώντας λειτουργικά έσοδα ύψους 108 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021-2022. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι επενδυτές κυνηγούν περισσότερο τη φίρμα παρά τα κέρδη. Η PSG σημείωσε αρνητικά λειτουργικά έσοδα 219 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του 2021-22 και τα λειτουργικά έσοδα της LAFC ήταν μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια το 2022. Πράγματι, οι 30 ομάδες της φετινής λίστας είχαν μέσο λειτουργικό εισόδημα 23 εκατομμύρια δολάρια σε ένα μέσο εισόδημα 386 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Forbes υπολογίζει τις αξίες της κάθε φίρμας (το μέρος της αξίας κάθε ομάδας που δεν συνδέεται με τα οικονομικά της).

Τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα εντός γηπέδων

Δύο ομάδες αξίζουν τώρα τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ρεάλ Μαδρίτης καταλαμβάνει την πρώτη θέση με αποτίμηση 6,07 δισεκατομμύρια δολάρια, 19% μεγαλύτερη από πέρυσι. Η ισπανική ομάδα έχει φτάσει στους πέντε από τους τελευταίους εννέα επικερδείς τελικούς του Champions League, κερδίζοντάς τους όλους. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε επίσης σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια από την «Sixth Street» και τη «Legends» στο πλαίσιο μιας 20ετούς συμφωνίας για την ενίσχυση των εσόδων στο γήπεδο Μπερναμπέου, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία τεράστιας ανακαίνισης που θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβηκε κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι προσφορές για την αγγλική ομάδα φέρεται να έχουν καταλήξει στον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και τον επιχειρηματία από το Κατάρ Σεΐχη Τζασίμ. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες της ομάδας, η οικογένεια Γκλέιζερ, πλήρωσε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια για τους «Κόκκινους Διαβόλους» το 2005 και θα μπορούσε να κερδίσει τα τετραπλάσια αν επιτευχθεί συμφωνία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τότε που το Forbes άρχισε να δημοσιεύει ετήσιες ποδοσφαιρικές αποτιμήσεις το 2004 (παρέλειψε το 2020 λόγω Covid), η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι οι μόνες δύο ομάδες που κατατάσσονται κάθε φορά στην πρώτη πεντάδα. Σε αυτό το διάστημα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποκτήσει την πρώτη θέση επτά φορές και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έντεκα. Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε στην κορυφή της λίστας μας το 2021.

Η πιο κερδισμένη στη φετινή λίστα είναι η «Newcastle United», η οποία αξίζει πλέον 794 εκατομμύρια δολάρια, 51% περισσότερο από πέρυσι. Η αγορά της ομάδας από το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο του 2021 έναντι 378 εκατομμυρίων δολαρίων εισέφερε στον ισολογισμό της ομάδας κεφάλαια ύψους 208 εκατομμυρίων δολαρίων, και αυτή τη σεζόν οι «Magpies» προκρίθηκαν στο «Champions League» για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Μεθοδολογία της μελέτης

Τα στοιχεία εσόδων και λειτουργικών εσόδων που παρατίθενται για τις ευρωπαϊκές ομάδες αφορούν την περίοδο 2021-2022, μετατρεπόμενα σε δολάρια ΗΠΑ με βάση τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Για τις ομάδες της πρώτης εθνικής ποδοσφαίρου, τα στοιχεία αφορούν τη σεζόν 2022. Τα στοιχεία των εσόδων αντικατοπτρίζουν τα έσοδα της ποδοσφαιρικής ομάδας από τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, τις εμπορικές εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων. Οι αξίες των ομάδων είναι αξίες επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία του γηπέδου της ομάδας, με βάση συγκρίσιμες συναλλαγές. Οι πηγές περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις και τα έγγραφα των ομάδων, τα στελέχη των ομάδων και τους επενδυτές, τις εκθέσεις των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τους αθλητικούς τραπεζίτες και τις ετήσιες εκθέσεις της «Deloitte Football Money League».

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