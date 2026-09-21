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Η οικονομική ισχύς των κορυφαίων ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων του κόσμου αποτυπώνεται σε νέα έρευνα της SportingPedia, η οποία κατατάσσει 38 πρώτες κατηγορίες με δύο διαφορετικά κριτήρια: τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών τους και τη μέση αξία ανά παίκτη.

Για την Ελλάδα, τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Super League βρίσκεται στη 16η θέση παγκοσμίως με συνολική αξία 697,58 εκατ. ευρώ, ενώ όταν η σύγκριση γίνεται με βάση τη μέση αξία των ποδοσφαιριστών, κερδίζει μία θέση και ανεβαίνει στη 15η, με 1,58 εκατ. ευρώ ανά παίκτη.

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία της Transfermarkt και περιλαμβάνει αποκλειστικά την κορυφαία εθνική κατηγορία κάθε χώρας. Συνολικά εξετάστηκαν 38 πρωταθλήματα, αρχικά με βάση την αξία ολόκληρου του έμψυχου δυναμικού τους και στη συνέχεια με διαίρεση της συνολικής αποτίμησης με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ποδοσφαιριστών.

Η Super League ανάμεσα στα 16 πρωταθλήματα άνω των 500 εκατ. ευρώ

Η ελληνική Super League καταλαμβάνει την 16η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με συνολική αξία ποδοσφαιριστών 697,58 εκατ. ευρώ. Είναι μάλιστα το τελευταίο από τα μόλις 16 πρωταθλήματα της έρευνας που ξεπερνούν το όριο των 500 εκατ. ευρώ.

Η θέση αυτή τοποθετεί το ελληνικό πρωτάθλημα αρκετά χαμηλότερα από τις κορυφαίες αγορές της δυτικής Ευρώπης, αλλά μέσα στο ανώτερο τμήμα της παγκόσμιας κατάταξης που εξετάζει η έρευνα.

Ακριβώς πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται η Αργεντινή, με συνολική αξία 973,21 εκατ. ευρώ, η Ρωσία με 974,73 εκατ. ευρώ και το Βέλγιο με 980,78 εκατ. ευρώ. Η διαφορά επομένως που χωρίζει τη Super League από αυτή την ομάδα πρωταθλημάτων κινείται περίπου στα 275 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση από πρωταθλήματα όπως η Liga Portugal, που αποτιμάται στα 1,83 δισ. ευρώ, και η τουρκική Süper Lig στα 1,70 δισ. ευρώ. Η Ολλανδία βρίσκεται στα 1,30 δισ. ευρώ, όσο περίπου και η Saudi Pro League των 1,28 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα ανεβαίνει στη 15η θέση σε αξία ανά παίκτη

Η εικόνα γίνεται ελαφρώς καλύτερη για το ελληνικό πρωτάθλημα όταν απομονώνεται ο παράγοντας του αριθμού των ποδοσφαιριστών.

Η μέση χρηματιστηριακή αξία ενός παίκτη της Super League υπολογίζεται στα 1,58 εκατ. ευρώ, επίδοση που ανεβάζει την Ελλάδα στη 15η θέση μεταξύ των 38 πρωταθλημάτων. Συνεπώς, η Super League κερδίζει μία θέση σε σχέση με την κατάταξη βάσει συνολικής αξίας.

Το στοιχείο έχει σημασία επειδή δείχνει ότι η συνολική οικονομική αποτίμηση ενός πρωταθλήματος δεν αποτυπώνει από μόνη της την αξία του αγωνιστικού δυναμικού του. Πρωταθλήματα με πολύ μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων ποδοσφαιριστών μπορούν να εμφανίζονται ψηλά στη συνολική κατάταξη και αισθητά χαμηλότερα όταν υπολογίζεται η αξία ανά παίκτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η MLS των ΗΠΑ: βρίσκεται στην 9η θέση με συνολική αξία 1,48 δισ. ευρώ, αλλά υποχωρεί στην 14η όταν εξετάζεται η μέση αξία, η οποία περιορίζεται στα 1,71 εκατ. ευρώ, καθώς διαθέτει 868 εγγεγραμμένους παίκτες.

Αυτό σημαίνει ότι στη δεύτερη κατάταξη η απόσταση ανάμεσα στην MLS και την ελληνική Super League είναι σχετικά περιορισμένη: 1,71 εκατ. έναντι 1,58 εκατ. ευρώ ανά ποδοσφαιριστή.

Premier League: Ένα πρωτάθλημα σε άλλη οικονομική κατηγορία

Στην κορυφή δεν υπάρχει ουσιαστικά ανταγωνισμός. Η Premier League διαθέτει συνολική χρηματιστηριακή αξία 13,16 δισ. ευρώ, με 544 ποδοσφαιριστές, αφήνοντας σε τεράστια απόσταση όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα.

Η ισπανική La Liga ακολουθεί με 5,88 δισ. ευρώ και η ιταλική Serie A με 5,86 δισ. ευρώ. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Bundesliga με 4,93 δισ. ευρώ και στην πέμπτη η γαλλική Ligue 1 με 3,94 δισ. ευρώ.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή: La Liga και Serie A μαζί φθάνουν τα 11,74 δισ. ευρώ, δηλαδή παραμένουν κατά 1,42 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την Premier League μόνη της.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με την Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική αξία των παικτών της Premier League είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Super League.

Το «Big Five» και το χάσμα με τον υπόλοιπο κόσμο

Τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα –Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία– διατηρούν ακριβώς την ίδια σειρά είτε η σύγκριση γίνεται με βάση τη συνολική αξία είτε με τη μέση αξία ανά ποδοσφαιριστή.

Στη δεύτερη μέτρηση, η υπεροχή της Premier League γίνεται ακόμη πιο έντονη. Ο μέσος ποδοσφαιριστής του αγγλικού πρωταθλήματος αποτιμάται στα 24,19 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από τα 11,48 εκατ. ευρώ της La Liga.

Ακολουθούν η Serie A με 10,16 εκατ. ευρώ, η Bundesliga με 9,69 εκατ. ευρώ και η Ligue 1 με 8,33 εκατ. ευρώ. Μετά τη Γαλλία εμφανίζεται ένα απότομο χάσμα, καθώς η έκτη Liga Portugal περιορίζεται στα 3,47 εκατ. ευρώ ανά παίκτη.

Για να αποτυπωθεί το μέγεθος της απόστασης, η μέση αξία ενός ποδοσφαιριστή της Premier League είναι πάνω από 15 φορές μεγαλύτερη από τη μέση αξία ενός παίκτη της ελληνικής Super League.

Πορτογαλία και Τουρκία μπροστά από τη Βραζιλία ανά παίκτη

Η διαφορετική μεθοδολογία αλλάζει σημαντικά την εικόνα κάτω από την πρώτη πεντάδα. Η Βραζιλία βρίσκεται στην 6η θέση σε συνολική αξία, με 1,97 δισ. ευρώ, αποτελώντας το ισχυρότερο πρωτάθλημα εκτός Ευρώπης με αυτό το κριτήριο.

Όταν όμως λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των παικτών, υποχωρεί στην 8η θέση, με μέση αξία 2,95 εκατ. ευρώ, καθώς η συνολική αποτίμησή της μοιράζεται μεταξύ 667 ποδοσφαιριστών. Έτσι, την ξεπερνούν η Πορτογαλία με 3,47 εκατ. ευρώ και η Τουρκία με 3,23 εκατ. ευρώ ανά παίκτη.

Συνολικά, 21 από τα 38 πρωταθλήματα της έρευνας εμφανίζουν μέση αξία άνω του 1 εκατ. ευρώ ανά ποδοσφαιριστή. Η Ελλάδα βρίσκεται με άνεση πάνω από αυτό το όριο, με τα 1,58 εκατ. ευρώ.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι και χαμένοι της κατάταξης

Η έρευνα αναδεικνύει και μια ενδιαφέρουσα πτυχή της οικονομικής δομής των πρωταθλημάτων. Σκωτία, Δανία και Αυστρία κερδίζουν από έξι θέσεις όταν η κατάταξη γίνεται βάσει της μέσης αξίας ανά παίκτη.

Η Σκωτία, για παράδειγμα, βρίσκεται μόλις στην 22η θέση σε συνολική αξία με 386,48 εκατ. ευρώ, αλλά οι 329 παίκτες της ανεβάζουν τη μέση αξία στα 1,17 εκατ. ευρώ και το πρωτάθλημα στην 16η θέση. Αντίστοιχα, η Δανία ανεβαίνει από την 23η στη 17η θέση και η Αυστρία από την 26η στην 20ή.

Στον αντίποδα, η Πολωνία καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση: από τη 19η θέση βάσει συνολικής αξίας πέφτει στην 26η, καθώς τα 413,30 εκατ. ευρώ κατανέμονται σε 532 ποδοσφαιριστές, διαμορφώνοντας μέση αξία μόλις 780.000 ευρώ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη Super League

Για την ελληνική Super League, οι δύο μετρήσεις δίνουν μια αρκετά καθαρή εικόνα της θέσης της στον διεθνή ποδοσφαιρικό χάρτη. Βρίσκεται στο top 16 παγκοσμίως και με τα δύο κριτήρια της μελέτης: 16η ως προς τη συνολική αξία και 15η ως προς τη μέση αξία των παικτών.

Παράλληλα, είναι ένα από τα 16 πρωταθλήματα με συνολική αποτίμηση άνω των 500 εκατ. ευρώ και ένα από τα 21 στα οποία η μέση αξία ενός ποδοσφαιριστή υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, τα μεγέθη δείχνουν την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την ελληνική αγορά όχι μόνο από το ευρωπαϊκό «Big Five», αλλά και από τη δεύτερη ομάδα ισχυρών πρωταθλημάτων, όπως αυτά της Πορτογαλίας, της Τουρκίας και της Ολλανδίας.

Η γενικότερη εικόνα της έρευνας είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της οικονομικής δύναμης ενός πρωταθλήματος. Η συνολική αξία δείχνει το μέγεθος ολόκληρου του ποδοσφαιρικού «κεφαλαίου» μιας λίγκας, ενώ η μέση αξία ανά παίκτη αποτυπώνει πόσο συγκεντρωμένη είναι αυτή η αξία στο διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό. Και ενώ στην κορυφή η Premier League και το ευρωπαϊκό Big Five παραμένουν ακλόνητα, από την έκτη θέση και κάτω η εικόνα αλλάζει σημαντικά ανάλογα με το ποιο από τα δύο κριτήρια χρησιμοποιείται.

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