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Ένας από τους πιο προβεβλημένους πολιτικούς της τουρκικής αντιπολίτευσης και πιθανός υποψήφιος για την προεδρία της χώρας αποχώρησε από το κόμμα του, το οποίο έχει διχαστεί από μια παρατεταμένη εσωτερική μάχη ηγεσίας, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή ως ανεξάρτητος.

Η παραίτηση του δημάρχου Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς από το κοσμικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) θα μπορούσε να του προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία να απευθυνθεί πέρα από την παραδοσιακή εκλογική βάση του κόμματος, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό σε περίπτωση που αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία της Τουρκίας, με στόχο να τερματίσει την κυριαρχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από περισσότερα από δύο δεκαετίες στην εξουσία.

Ο 71χρονος πρώην δικηγόρος έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική προβολή, κυρίως μετά τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, στον οποίο δικαστική απόφαση ακύρωσε το πανεπιστημιακό του πτυχίο, εμποδίζοντας μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του για την προεδρία ενώ βρίσκεται στη φυλακή.

Η κρίση στο CHP και η νέα πολιτική ισορροπία

Ο Γιαβάς αποχώρησε μετά τη διάσπαση στο εσωτερικό του CHP, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του Νέου Κόμματος, οι δήμοι του οποίου έχουν αποτελέσει τους τελευταίους στόχους μιας κυβερνητικής εκστρατείας διώξεων.

Ο δήμαρχος Άγκυρας θα μπορούσε πλέον να επιχειρήσει να ενισχύσει το προσωπικό πολιτικό του προφίλ χωρίς να ταυτιστεί με καμία από τις δύο πλευρές της αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

«Όταν οι πολίτες πηγαίνουν στις κάλπες, δεν ψηφίζουν μόνο ένα πρόσωπο αλλά και μια πολιτική επιλογή», ανέφερε ο Γιαβάς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξηγώντας ότι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι δεν θα πρέπει να μεταφέρουν σε άλλο πολιτικό σχηματισμό την εντολή που έλαβαν από τους ψηφοφόρους μέσω ενός συγκεκριμένου κόμματος, χωρίς την έγκρισή τους.

Η συνάντηση με τον Ερντογάν και η νέα σύγκρουση

Η αποχώρησή του σημειώνεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη σπάνια συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη του CHP.

Ο Γιαβάς είχε υποστηρίξει ότι η συνάντηση αφορούσε αποκλειστικά δημοτικά έργα στην πρωτεύουσα, απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις ότι πλησίαζε πολιτικά το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Party).

Την Τετάρτη, ο ίδιος ανέφερε ότι η νέα κριτική που δέχθηκε από υψηλόβαθμο στέλεχος του CHP αποτέλεσε την αφορμή για την απόφασή του να αποχωρήσει.

«Υπό το φως ορισμένων δηλώσεων που έγιναν σήμερα, παραιτούμαι από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και θα συνεχίσω την πολιτική μου πορεία ως ανεξάρτητος», ανέφερε ο Γιαβάς στην ανάρτησή του, αναφερόμενος στην κριτική στελέχους του CHP που είχε δηλώσει: «Κανείς δεν είναι πάνω από το κόμμα».

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