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Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν τη Δευτέρα (12/10), στον Λευκό Οίκο, στον απόηχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.

«Έχετε να δηλώσετε κάτι σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;» ρώτησε δημοσιογράφος τον Ντόναλντ Τραμπ.

🇺🇲🇬🇷 Trump is known for his “YOU’RE FIRED” energy, and now it’s coming for Kimberly Guilfoyle. A reporter asked POTUS for his thoughts on the Amb. to Greece. “We’re not happy.” Word on the street is that Kim has been involved in a little pay-to-play action. Ends up she rolled the dice and got snake eyes. Writer: Marie https://t.co/lGil1AJfM3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026

«Ναι, το εξετάζουμε, αλλά δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για την αποπομπή της

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά από διαδοχικά επικριτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία εγείρουν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ τόσο πριν από τον διορισμό της όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα.

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