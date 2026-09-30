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Μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία η μετάβαση των Ευρωπαίων καταναλωτών από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στα ηλεκτρικά οχήματα προχωρούσε με αργούς ρυθμούς, η νέα άνοδος του κόστους ενέργειας φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα.

Η γεωπολιτική αστάθεια, οι διαταραχές στις αγορές πετρελαίου και η εκτόξευση των τιμών καυσίμων μετατρέπουν την επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου από μια απόφαση που βασιζόταν κυρίως στην τεχνολογία ή την περιβαλλοντική συνείδηση, σε μια ολοένα και πιο οικονομικά συμφέρουσα λύση για τους οδηγούς.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η αλλαγή αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις πωλήσεις. Τον Αύγουστο, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά περίπου 52% σε ετήσια βάση.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ταξινομήσεις νέων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σημείωσαν άνοδο 50,8%, φθάνοντας τις 182.548 μονάδες και αντιστοιχώντας στο 31% των συνολικών νέων ταξινομήσεων.

Η δυναμική ήταν ακόμη ισχυρότερη σε μεγάλες αγορές. Στη Γερμανία οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 75,4%, ενώ στη Γαλλία η άνοδος έφθασε το 112,8%.

Το κόστος καυσίμων αλλάζει τα κριτήρια των καταναλωτών

Η εξέλιξη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση του κόστους χρήσης των συμβατικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς ροές πετρελαίου, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές για τη βενζίνη και το ντίζελ. Στη Γερμανία, η τιμή της βενζίνης έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ το ντίζελ δέχεται επιπλέον πιέσεις λόγω των προβλημάτων στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων.

Για τους καταναλωτές, η διαφορά στο κόστος χρήσης γίνεται πλέον ιδιαίτερα αισθητή.

Στη Γερμανία, η φόρτιση στο σπίτι ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μεσαίας ή πολυτελούς κατηγορίας κοστίζει περίπου 70% λιγότερο από την αντίστοιχη δαπάνη για καύσιμα ενός βενζινοκίνητου οχήματος.

Όπως ανέφερε ο Χαβιέ Σαρντόν της Citroën μιλώντας στο Bloomberg, η ηλεκτροκίνηση παύει πλέον να αποτελεί μόνο μια τεχνολογική επιλογή και αποκτά μια σαφή οικονομική διάσταση, καθώς η καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται φθηνότερη.

Άνοδος και για τα plug-in υβριδικά – Τα ηλεκτροκίνητα κυριαρχούν στην αγορά

Η τάση δεν αφορά μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Τον Αύγουστο, οι ταξινομήσεις plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 13,5%, ενώ τα συμβατικά υβριδικά σημείωσαν άνοδο 3,4%.

Συνολικά, τα ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα αντιπροσώπευαν πάνω από το 73% των νέων ταξινομήσεων στην Ε.Ε.

Αντίθετα, οι πωλήσεις αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης συνέχισαν να υποχωρούν. Οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν κατά 23,5%, ενώ των πετρελαιοκίνητων κατά 23,1%.

Η συνολική αγορά νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως παρουσίασε ανάπτυξη, αυξανόμενη κατά 5,3% στις 832.637 μονάδες.

Η επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης ενισχύεται και από την αυξανόμενη διαθεσιμότητα οικονομικότερων μοντέλων. Αυτοκίνητα όπως το Renault Twingo E-Tech και το Skoda Elroq ανοίγουν την αγορά πέρα από τα ακριβότερα premium ηλεκτρικά μοντέλα.

Παράλληλα, η βελτίωση της τεχνολογίας των μπαταριών περιορίζει έναν από τους βασικούς προβληματισμούς των καταναλωτών, το λεγόμενο «άγχος αυτονομίας». Νέα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν πλέον να προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων.

Οι επιδοτήσεις στηρίζουν τη μετάβαση

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της αγοράς παίζουν και τα κρατικά κίνητρα.

Η Γερμανία προσφέρει επιδοτήσεις έως 6.000 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών, ενώ στη Γαλλία προγράμματα χρηματοδότησης μπορούν να μειώσουν σημαντικά το μηνιαίο κόστος απόκτησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η ευρωπαϊκή αγορά είχε ήδη παρουσιάσει ισχυρή δυναμική πριν από τη νέα άνοδο των τιμών ενέργειας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο 20,7% των νέων ταξινομήσεων στην Ε.Ε., έναντι 15,6% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ενεργειακή κρίση, ωστόσο, λειτουργεί ως επιταχυντής μιας τάσης που είχε ήδη ξεκινήσει.

Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες υπό πίεση από την Κίνα

Η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Αντίθετα, συμπίπτει με μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Stellantis έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές απομειώσεις, ενώ η Volkswagen εξετάζει μεγάλες περικοπές θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η αδύναμη κινεζική αγορά, οι αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ για τα ηλεκτρικά οχήματα και το υψηλό κόστος της πράσινης μετάβασης πιέζουν τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών ομίλων.

Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εκμεταλλεύονται τη συγκυρία για να αυξήσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη.

Οι BYD, Chery και Leapmotor κατέγραψαν σημαντική άνοδο πωλήσεων τον Αύγουστο, ενώ το συνολικό μερίδιο των κινεζικών εμπορικών σημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκε στο 11,3%, από 7,1% έναν χρόνο πριν.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό σε μια αγορά όπου οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές καλούνται να επενδύσουν τεράστια ποσά στην ηλεκτροκίνηση, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν πιέσεις στο κόστος παραγωγής.

Η ενεργειακή κρίση αποκτά και πολιτική διάσταση

Η αύξηση των τιμών βενζίνης και ντίζελ δεν επηρεάζει μόνο τους καταναλωτές, αλλά δημιουργεί και πολιτικές πιέσεις.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις μεταφορών, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να εξετάζουν νέα μέτρα στήριξης.

Στη Γερμανία συμφωνήθηκε πακέτο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για οδηγούς και επιχειρήσεις, ενώ στη Γαλλία η πίεση από το κόστος ζωής επαναφέρει τις ανησυχίες για κοινωνικές αντιδράσεις.

Η ευρωπαϊκή στροφή προς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την κλιματική πολιτική ή την τεχνολογική εξέλιξη. Η ακρίβεια στα καύσιμα μετατρέπει την ηλεκτροκίνηση σε οικονομική επιλογή, αναδιαμορφώνοντας την αγορά αυτοκινήτου, τις ισορροπίες μεταξύ παλαιών και νέων κατασκευαστών, αλλά και το πολιτικό κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

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