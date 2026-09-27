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Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την ήδη αυξημένη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μάλιστα, σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνέντευξη του με το Axios, υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είναι πιθανό να έχουν νέες συνομιλίες με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα.

«Το πετρέλαιο θα αρχίσει να πέφτει μόλις υποχωρήσει η ζήτηση, μόλις τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που θα γίνει σύντομα. Το πετρέλαιο θα καταρρεύσει και οι τιμές του θα πέσουν», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους, καθώς επιβιβαζόταν στο Marine One με προορισμό τη Μεντίνα του Ιλινόι.

Οι δηλώσεις του έρχονται παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν την τελευταία πρόταση του Ιράν για πλήρη και άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εφόσον γίνονταν δεκτοί οι όροι της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί προς το παρόν διαχειρίσιμη την κατάσταση στα Στενά και προτιμότερη από την αποδοχή των ιρανικών όρων.

Τραμπ: Ρεκόρ στις ροές πετρελαίου μέσω Ορμούζ

«Να θυμάστε ένα πράγμα: το πετρέλαιο είναι φθηνότερο τώρα απ’ ό,τι ήταν επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Παρ’ όλα αυτά, μεταφέρουμε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Χθες το βράδυ περάσαμε ποσότητα-ρεκόρ πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, μεγαλύτερη από εκείνη που περνούσε πριν από τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το Ιράν, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσει τους όρους του για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ότι εξακολουθεί να περιμένει οριστική απάντηση των ΗΠΑ μέσω των διαμεσολαβητών, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου, αλλά δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση μέσω του Κατάρ και του Πακιστάν, που έχουν αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι μια διαπραγματευτική λύση παραμένει ο μοναδικός τρόπος για την άρση του αδιεξόδου γύρω από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς του πλανήτη.

Το σχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές εξέταζαν συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον θα ήρε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν διαρρεύσει.

Η συμφωνία θα έμοιαζε με το μνημόνιο κατανόησης που επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου, το οποίο είχε οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός προτού επαναληφθούν οι εχθροπραξίες.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι το Ιράν είχε καταθέσει πρόταση, την οποία όμως απέρριψε, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδίωκε την άμεση επαναλειτουργία των Στενών καθώς η θέση της αποδυναμωνόταν.

Νέα ένταση στη Σαουδική Αραβία

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο και σε άλλα σημεία της περιοχής. Οι δυνάμεις του συνασπισμού στην Υεμένη που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνα αναχαίτισε δύο drones των Χούθι με στόχο το Ριάντ, καθώς και έναν βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς το Χαμίς Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής στο Ριάντ περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, όταν αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που κατευθύνονταν προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ο Τραμπ αναμένει να επαναλάβει τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου και παραμένει επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του. Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε εάν οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν μετά τις εκλογές.

Επιμένει στους όρους της η Τεχεράνη

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι αμερικανικές κυρώσεις και ο αποκλεισμός.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αυτό που θεωρεί δικαίωμά του να αναπτύσσει πυρηνική τεχνολογία για οικονομικούς σκοπούς.

Οι τελευταίες τοποθετήσεις διατηρούν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε αδιέξοδο για τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να επιμένει στους όρους του παρά τη δημόσια απόρριψη της πρότασής του από τον Τραμπ.

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