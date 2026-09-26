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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε, σε δηλώσεις του το Σάββατο, ότι οι ΗΠΑ και η Κούβα θα καταλήξουν σε συμφωνία και δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως θα χρειαστεί στρατιωτική δράση, σε μια περίοδο κατά την οποία η εντεινόμενη αμερικανική πίεση έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη βαθιά οικονομική κρίση στο νησί.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι βασικός της στόχος είναι η αλλαγή της κυβέρνησης στην Κούβα, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός στις εισαγωγές πετρελαίου που εφαρμόστηκε νωρίτερα φέτος έχει εντείνει τις ελλείψεις καυσίμων, τις διακοπές ηλεκτροδότησης και τα προβλήματα σε βασικές υποδομές της χώρας.

«Θα έλεγα ότι η Κούβα και εμείς θα κάνουμε μια συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε την Κούβα. Θέλουμε να ανοίξουμε την Κούβα στον λαό μας», πρόσθεσε ο Πρόεδρος πριν αναχωρήσει για το Τενεσί.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται μετά από μια περίοδο σημαντικής κλιμάκωσης της αμερικανικής στάσης απέναντι στην Αβάνα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ενισχύσει την πίεση στην κουβανική οικονομία, ενώ η διακοπή ή ο περιορισμός των ενεργειακών ροών έχει επιδεινώσει τα ήδη σοβαρά προβλήματα της χώρας.

Η Κούβα αντιμετωπίζει εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων, συχνές διακοπές ρεύματος και αυξανόμενες δυσκολίες στη λειτουργία βασικών υπηρεσιών, καθώς το ενεργειακό της σύστημα πλήττεται από χρόνια υποχρηματοδότηση, προβλήματα συντήρησης και περιορισμένη πρόσβαση σε εισαγωγές.

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και δήλωσε ότι «η ελευθερία θα έρθει» στο νησί. Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επαναφέρει την Κούβα στο επίκεντρο της εξωτερικής της πολιτικής, με στόχο την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην ηγεσία της χώρας. Παράλληλα, η Αβάνα υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και οι περιορισμοί στο εμπόριο επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

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