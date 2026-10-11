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Σε μια δραματική καμπή στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη μιας άμεσης «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Μέσα από μια λιτή αλλά επιτακτική ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε ότι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις εκατέρωθεν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην παραβιάσουν τη συμφωνία.

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των έντονων πιέσεων που άσκησε ο Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε δημόσια για την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει την πολιτική του ηγεσία και να αφήσει αιχμές για την ανάγκη αλλαγής σκυτάλης στην ουκρανική προεδρία, όπως αναφέρει και το euronews.

Ανταποκρινόμενος στους υψηλούς τόνους και την αμφισβήτηση της Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη σε μια κρίσιμη τοποθέτηση, δηλώνοντας έτοιμος να ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην χώρα του. Ωστόσο, ο Ζελένσκι έθεσε ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Ρωσίας σε μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Η κίνηση αυτή μετατοπίζει πλέον το βάρος των διαπραγματεύσεων στη Μόσχα, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αν αυτή η μερική ενεργειακή εκεχειρία μπορεί να αποτελέσει τον προάγγελο ευρύτερων διπλωματικών εξελίξεων.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για το ντίζελ

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού diesel στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, με άμεση ισχύ, η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στον Νοέμβριο, θα παράσχει ακόμα 500.000.

Συνολικά, το ενεργειακό deal, προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία, πάνω από 4 εκατ. τόνων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε, επίσης, πτώση στις τιμές καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα ενόψει και τον κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

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