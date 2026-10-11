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Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή δεν φαίνεται να οδηγεί αναγκαστικά σε λιγότερες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Το αντίθετο, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις από όσες θα χαθούν εξαιτίας της αυτοματοποίησης. Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο ο τελικός αριθμός των θέσεων εργασίας, αλλά η τεράστια αναδιάρθρωση που θα απαιτηθεί μέχρι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα.

Μέσα στην επόμενη δεκαετία, περίπου 11 εκατομμύρια Αμερικανοί εργαζόμενοι, δηλαδή περίπου το 7% του συνολικού εργατικού δυναμικού, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να αλλάξει επάγγελμα, καθώς η οικονομία θα μετασχηματίζεται υπό την επίδραση της ΑΙ.

Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 770.000 εργαζομένους που θα πρέπει να μετακινούνται σε διαφορετικά επαγγέλματα. Πρόκειται για ρυθμό που προσεγγίζει εκείνον της περιόδου της πανδημίας, όταν περίπου 788.000 εργαζόμενοι άλλαζαν επαγγελματική δραστηριότητα κάθε χρόνο.

Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η αλλαγή δεν θα αποτελεί αποτέλεσμα μιας έκτακτης οικονομικής διαταραχής, αλλά μιας τεχνολογικής μετάβασης μεγάλης κλίμακας, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά σχεδόν κάθε κλάδο της οικονομίας.

Περισσότερες θέσεις, αλλά με υψηλότερες απαιτήσεις

Το θετικό στοιχείο είναι ότι οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν αναμένεται να προσφέρουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερες αμοιβές σε σχέση με αρκετές από εκείνες που θα υποχωρήσουν. Ωστόσο, θα απαιτούν περισσότερες και διαφορετικές δεξιότητες, γεγονός που δημιουργεί μια σημαντική πρόκληση για εκατομμύρια εργαζομένους.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο σύνθετη για όσους απασχολούνται σήμερα σε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις. Περισσότερο από το 70% των επαγγελμάτων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της ΑΙ ανήκουν στις χαμηλότερες μισθολογικές κατηγορίες.

Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση δεν θα είναι ίδια για όλους. Για ένα μέρος του εργατικού δυναμικού μπορεί να μεταφραστεί σε καλύτερα αμειβόμενες ευκαιρίες, ενώ για άλλους θα απαιτήσει εκπαίδευση, επανακατάρτιση και αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, η επίδραση της ΑΙ δεν θα περιοριστεί στους εργαζομένους που θα αλλάξουν επάγγελμα. Εκτιμάται ότι περίπου 70% όσων παραμείνουν στο ίδιο επάγγελμα θα χρειαστεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, προσαρμόζοντας τις καθημερινές τους δραστηριότητες στη χρήση νέων εργαλείων.

Η προσαρμογή γίνεται βασική προϋπόθεση

Η νέα τεχνολογία αναμένεται να δημιουργήσει καινούργιους ρόλους, αλλά και να μεταμορφώσει υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πρωτοφανής, καθώς αντίστοιχες αλλαγές έχουν καταγραφεί και κατά την προηγούμενη είσοδο τεχνολογιών γενικής χρήσης στην οικονομία.

Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην ταχύτητα και την κλίμακα. Η προσαρμογή στην ΑΙ αναμένεται να εξελιχθεί πολύ ταχύτερα από προηγούμενες τεχνολογικές μεταβάσεις, περιορίζοντας τον χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους εργαζόμενοι και επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν.

Η αβεβαιότητα έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στο κλίμα μεταξύ των εργαζομένων. Η εμπιστοσύνη στην αγορά εργασίας έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι αναφορές των εργαζομένων στην τεχνητή νοημοσύνη ως παράγοντα ανησυχίας έχουν αυξηθεί θεαματικά σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Από τον φόβο της ανεργίας στη νέα αγορά εργασίας

Οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες της ΑΙ παραμένουν πάντως ιδιαίτερα διχασμένες. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι προβλέψεις ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων επαγγελμάτων και οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη, υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να προκαλέσει μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας, κυρίως σε επαγγέλματα γραφείου.

Ορισμένα κορυφαία στελέχη του κλάδου της ΑΙ έχουν προχωρήσει σε ιδιαίτερα απαισιόδοξες προβλέψεις, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος των βασικών θέσεων γραφείου μπορεί να εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα χρόνια και ότι η ανεργία θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά.

Ακόμη πιο επιθετικές είναι οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η πλειονότητα των εργασιών γραφείου θα αυτοματοποιηθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς οι δυνατότητες των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης διευρύνονται.

Σε βάθος χρόνου, υπάρχουν ακόμη και προβλέψεις για μια οικονομία στην οποία η ανθρώπινη εργασία θα πάψει να αποτελεί αναγκαιότητα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Το μεγάλο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει ή θα καταργήσει η ΑΙ, αλλά ποιοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να μετακινηθούν στις νέες θέσεις και ποιοι θα μείνουν πίσω. Η κατανομή των οφελών από την αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί πλέον εξίσου σημαντικό ζήτημα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ο πλούτος που θα δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη να συγκεντρωθεί σε περιορισμένο τμήμα της κοινωνίας, διευρύνοντας τις εισοδηματικές ανισότητες και αυξάνοντας τις κοινωνικές εντάσεις.

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