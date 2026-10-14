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Θα χρησιμοποιούσατε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να συντάξετε το βιογραφικό ή τη συνοδευτική επιστολή σας; Τι θα γινόταν όμως αν τη χρησιμοποιούσατε κατά τη διάρκεια ενός online τεστ αξιολόγησης ή μιας βιντεοσυνέντευξης για μια θέση εργασίας;

Η χρήση της τεχνολογίας στις αιτήσεις εργασίας γίνεται ολοένα και συχνότερη. Απόφοιτοι και recruiters αναγνωρίζουν ότι η AI μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους, ενώ αρκετοί εργοδότες αποδέχονται τη χρήση της σε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι πού βρίσκεται η γραμμή ανάμεσα στη θεμιτή υποστήριξη, την ανήθικη χρήση και την εξαπάτηση, σύμφωνα με το BBC.

200 αιτήσεις για μια δουλειά

Ο Τομ, 22 ετών, από το Μέιντστοουν, αποφοίτησε πέρυσι με πτυχίο γεωγραφίας και χρειάστηκε να υποβάλει περισσότερες από 200 αιτήσεις εργασίας προτού εξασφαλίσει, τον περασμένο μήνα, μια θέση ως διευθυντής εστιατορίου.

Περιγράφει τη διαδικασία ως «εξαντλητική» και «αποθαρρυντική», καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι εργοδότες δεν του απαντούσαν καν. Όπως λέει, δεν θα είχε καταφέρει να ανταπεξέλθει χωρίς κάποια βοήθεια από την AI.

«Οι εργοδότες θέλουν να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό στην αίτηση, αλλά αν κάνω 10 έως 20 αιτήσεις την ημέρα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», εξηγεί.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποίησε AI κατά τη διάρκεια αξιολογήσεων ή συνεντεύξεων, αλλά αξιοποίησε την τεχνολογία για να βελτιώσει συνοδευτικές επιστολές και βιογραφικά, καθώς και για να εντοπίσει τις κατάλληλες «λέξεις-κλειδιά» που ενδέχεται να αναζητούν τα συστήματα αρχικής αξιολόγησης των υποψηφίων.

Θεωρεί, μάλιστα, «υποκριτικό» το να ζητούν οι εταιρείες από τους υποψηφίους να μην χρησιμοποιούν AI, όταν ορισμένες επιχειρήσεις αξιοποιούν ήδη την ίδια τεχνολογία για την επιλογή υποψηφίων.

«Εκεί είναι που αισθάνεσαι ότι περπατάς σε τεντωμένο σκοινί. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς υπερβολικά την AI, γιατί διαφορετικά παύεις να δείχνεις ανθρώπινος. Αν όμως δεν γράφεις όπως μια AI, μπορεί να σε προσπεράσει ένα σύστημα AI», λέει.

Περισσότερος ανταγωνισμός για τους αποφοίτους

Το καλοκαίρι, το Institute of Student Employers πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ 155 μεγάλων εργοδοτών αποφοίτων στη Βρετανία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα πιο δεκτικές στη χρήση AI από τους υποψηφίους, τουλάχιστον σε ορισμένα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης.

Η πιο συχνά αποδεκτή χρήση αφορά τη σύνταξη συνοδευτικών επιστολών και βιογραφικών, ενώ ακολουθεί η συμπλήρωση ερωτήσεων σε ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Την ίδια στιγμή, όμως, το 92% των εργοδοτών δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ή υποψιαστεί «παράνομη ή καταχρηστική χρήση» AI κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, έναντι 85% πέρυσι.

Συχνότερα, αυτό αφορούσε τη χρήση AI ως βοηθού σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια online συνεντεύξεων ή για την ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αξιολογήσεων.

Η τεχνολογία επιτρέπει επίσης στους υποψηφίους να συντάσσουν και να υποβάλλουν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό αιτήσεων, μια πρακτική που στον χώρο των προσλήψεων περιγράφεται ως «spray and pray».

Ο Stephen Isherwood, συνδιευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, εκτιμά ότι αυτή η πρακτική αυξάνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό και την πίεση στους αποφοίτους, σε μια αγορά εργασίας που είναι ήδη ιδιαίτερα απαιτητική.

«Δεν υπάρχει ισότιμο πεδίο»

Η Hollie Moody, επικεφαλής προσλήψεων αποφοίτων στην ενεργειακή εταιρεία EDF, λέει ότι δεν κατηγορεί τους νέους για τη χρήση AI στις αιτήσεις, δεδομένου του πόσο «σκληρή» είναι σήμερα η αγορά εργασίας.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η κατάσταση αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα.

Η EDF άνοιξε το πρόγραμμα προσλήψεων αποφοίτων πριν από τρεις εβδομάδες, αλλά αποφάσισε να το κλείσει νωρίτερα, αφού έλαβε 12.000 αιτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 10% σε σχέση με πέρυσι.

Η Moody εκτιμά ότι η AI συνέβαλε σχεδόν σίγουρα στην αύξηση αυτή και σημειώνει ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται πλέον «πολύ πιο ελεύθερα» και κατά το στάδιο της επιλογής.

«Αυτό που δεν έχουμε είναι ένα ισότιμο πεδίο, γιατί κάποιοι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν την AI σε ολόκληρη τη διαδικασία, ενώ άλλοι δεν θα το κάνουν», επισημαίνει.

Όπως πολλές επιχειρήσεις, έτσι και η EDF έχει πλέον διαμορφώσει οδηγίες για την επιτρεπτή χρήση της AI στις αιτήσεις εργασίας και προσπαθεί να σχεδιάσει διαδικασίες πρόσληψης που να είναι όσο το δυνατόν πιο δύσκολο να χειραγωγηθούν από την τεχνολογία.

Η εταιρεία εξετάζει τα βιογραφικά σε μεταγενέστερα στάδια και χρησιμοποιεί online αξιολογήσεις που βασίζονται σε δεξιότητες και συμπεριφορές, καθώς και βιντεοσυνεντεύξεις.

Ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι εξακολουθούν να προσπαθούν να παρακάμψουν τους κανόνες, κυρίως στις συνεντεύξεις μέσω βίντεο.

«Πολλές από τις απαντήσεις που ακούμε είναι ίδιες. Ή μπορεί κάποιος να κάνει μια παύση ενώ περιμένει την AI να του δώσει απάντηση. Είναι σχεδόν σαν να διαβάζουν ένα σενάριο», σημειώνει η Moody.

Η AI ως εργαλείο, όχι ως αντικαταστάτης

Ένας νεοπροσληφθείς ασκούμενος λογιστής, ο οποίος δεν θέλησε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του, δήλωσε ότι υπέβαλε αιτήσεις για 50 θέσεις αποφοίτων και χρησιμοποίησε AI σε όλες.

Όπως εξηγεί, τη χρησιμοποίησε για την έρευνα γύρω από τις θέσεις εργασίας, τη βελτίωση του βιογραφικού του και τη δημιουργία δοκιμαστικών ερωτήσεων για τις βιντεοσυνεντεύξεις.

Δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ την τεχνολογία για να εξαπατήσει σε μια αξιολόγηση, γνωρίζει όμως ανθρώπους που θα το έκαναν.

«Ξέρω ανθρώπους που έχουν κάνει 100 αιτήσεις και κάποια στιγμή απελπίζονται. Αν βλέπουν ότι όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούν AI, σκέφτονται: πώς μπορώ να ανταγωνιστώ;»

Σύμφωνα με την έρευνα, η αγορά εργασίας για αποφοίτους έχει σταθεροποιηθεί μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης χρονιάς, παραμένει όμως δύσκολη. Οι θέσεις για αποφοίτους προσελκύουν σήμερα κατά μέσο όρο 141 αιτήσεις ανά θέση.

Μόλις το 16% των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιεί σήμερα AI για την αρχική αξιολόγηση υποψηφίων. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς σχεδιάζουν να την εντάξουν στη διαδικασία, εξαιτίας του τεράστιου όγκου αιτήσεων που καλούνται να διαχειριστούν.

Η Hollie Moody σημειώνει ότι η EDF δεν χρησιμοποιεί σήμερα AI για το screening των υποψηφίων, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να το κάνει στο μέλλον.

Για την ίδια, η χρήση της AI στις αιτήσεις εργασίας παραμένει ένα «ηθικό δίλημμα» που θα απασχολεί εργοδότες και υποψηφίους για αρκετό καιρό.

Το ζητούμενο, όπως τονίζει, δεν είναι απλώς η ικανότητα ενός υποψηφίου να παράγει μια άρτια αίτηση, αλλά η αυθεντικότητα και η προσωπικότητά του.

«Θέλουμε διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης μέσα στην επιχείρηση», καταλήγει.

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