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Τι δικαιούται ένας εργαζόμενος όταν ασθενεί και δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του; Ποιος καλύπτει τις ημέρες απουσίας, πότε ενεργοποιείται το επίδομα ασθενείας του e-ΕΦΚΑ, για πόσο διάστημα συμμετέχει ο εργοδότης στις αποδοχές και τι συμβαίνει με την εργασιακή σχέση όσο διαρκεί η αναρρωτική άδεια;

Το τελευταίο ερώτημα είναι και ένα από τα πιο κρίσιμα: μπορεί ένας εργαζόμενος να απολυθεί ενώ βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια;

Με τις εποχικές ασθένειες να αυξάνονται κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, εξηγεί το πλαίσιο που ισχύει για όσους αναγκάζονται να απουσιάσουν από την εργασία τους για λόγους υγείας.

Πότε δικαιούται επίδομα ασθενείας ο εργαζόμενος

Όταν η απουσία από την εργασία λόγω ασθένειας ξεπερνά τις τρεις ημέρες, ο εργαζόμενος μπορεί να δικαιούται επίδομα ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Την ίδια στιγμή, ο εργοδότης μπορεί να έχει υποχρέωση να καλύψει τη διαφορά ανάμεσα στο επίδομα ασθενείας και στις αποδοχές του εργαζομένου, με το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης υποχρέωσης να εξαρτάται από την προϋπηρεσία του στην επιχείρηση.

Για όσους εργάζονται στον ίδιο εργοδότη έως ένα έτος προβλέπεται συγκεκριμένη διάρκεια κάλυψης, ενώ για όσους έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη του ενός έτους το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος να ενημερώσει εγκαίρως την επιχείρηση για την αδυναμία προσέλευσής του και να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πιστοποίηση της ασθένειάς του.

Μπορεί να γίνει απόλυση κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας;

Η αναρρωτική άδεια δεν συνεπάγεται αυτομάτως και απόλυτη προστασία από την απόλυση. Η ασθένεια ενός εργαζομένου δεν δημιουργεί από μόνη της μια γενική απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης μπορεί να προχωρήσει χωρίς περιορισμούς σε απόλυση. Κάθε περίπτωση εξετάζεται με βάση τις πραγματικές συνθήκες και τους κανόνες νομιμότητας, ενώ η καταγγελία της σύμβασης δεν πρέπει να συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη.

Στην αξιολόγηση μπορεί να συνυπολογιστούν τόσο η διάρκεια της απουσίας όσο και οι συνέπειές της στη λειτουργία της επιχείρησης. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας εργαζομένου που κατέχει κρίσιμη θέση, τα δεδομένα ενδέχεται να αξιολογηθούν διαφορετικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει να ενεργεί με καλή πίστη και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που συνοδεύουν κάθε περιστατικό.

Αυξημένη προστασία για αναπηρία και χρόνια πάθηση

Διαφορετικό είναι το πλαίσιο όταν η κατάσταση της υγείας του εργαζομένου συνδέεται με αναπηρία ή χρόνια πάθηση που καλύπτεται από τη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης και προστασίας από διακρίσεις.

Η νομοθεσία απαγορεύει τη δυσμενή μεταχείριση εργαζομένου λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης. Συνεπώς, η κατάσταση της υγείας του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος διάκρισης ή απόλυσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται και το ζήτημα των εύλογων προσαρμογών που μπορεί να απαιτούνται από την επιχείρηση. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται, ανάλογα με τις συνθήκες, προσωρινές αλλαγές στον τρόπο παροχής της εργασίας ή, όπου αυτό είναι εφικτό, η δυνατότητα τηλεργασίας.

Καθοριστικής σημασίας είναι επομένως η εξέταση των πραγματικών δεδομένων κάθε περίπτωσης, καθώς δεν αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις ασθένειας με τον ίδιο τρόπο.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος όταν αρρωστήσει

Η πρώτη κίνηση είναι η άμεση ενημέρωση του εργοδότη ότι ο εργαζόμενος αδυνατεί να προσέλθει στην εργασία του.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Παράλληλα, ο εργαζόμενος πρέπει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά και, εφόσον δικαιούται επίδομα ασθενείας, να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγησή του.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η ύπαρξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς τεκμηριώνουν ότι η απουσία από την εργασία οφείλεται πράγματι σε λόγους υγείας.

Τι συμβαίνει όταν γίνεται κατάχρηση της αναρρωτικής άδειας

Η προστασία του εργαζομένου σε περίπτωση ασθένειας δεν σημαίνει ότι το δικαίωμα στην αναρρωτική άδεια μπορεί να ασκείται χωρίς όρια.

Επαναλαμβανόμενες απουσίες χωρίς πραγματικό λόγο υγείας ή η χρήση αναρρωτικής άδειας για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους χορηγήθηκε μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά ζητήματα στην εργασιακή σχέση.

Το πλαίσιο επιχειρεί, επομένως, να διατηρήσει μια ισορροπία: από τη μία πλευρά να προστατεύει τον εργαζόμενο που πραγματικά ασθενεί και από την άλλη να αποτρέπει την καταχρηστική ή προσχηματική χρήση της αναρρωτικής άδειας.

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