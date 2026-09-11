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Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία άμεσης επαφής με την αγορά εργασίας ανοίγει στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότεροι από 100 εργοδότες θα αναζητήσουν προσωπικό για πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις. Η 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ επιστρέφει με διήμερη διοργάνωση, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανέργους αλλά και εργαζομένους που αναζητούν αλλαγή επαγγελματικής πορείας να συνομιλήσουν απευθείας με επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, στην Α’ Προβλήτα, επί της οδού Ναυάρχου Βότση 4.

Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν εργαζομένους διαφορετικών ειδικοτήτων και επιπέδων εκπαίδευσης. Οι διαθέσιμες θέσεις ξεπερνούν τις 2.500 και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων.

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων αφορούν θέσεις υψηλής, μεσαίας αλλά και χαμηλότερης εξειδίκευσης, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν μια νέα θέση εργασίας.

Άμεση επαφή με εργοδότες χωρίς ραντεβού

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά πριν από την προσέλευσή τους στην εκδήλωση.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της «Ημέρας Καριέρας» είναι ότι δεν απαιτείται προηγούμενο ραντεβού με τις εταιρείες. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επισκέπτονται τα περίπτερα των επιχειρήσεων, να συνομιλούν απευθείας με εκπροσώπους τους και να ενημερώνονται αναλυτικά για τις θέσεις που βρίσκονται ανοικτές.

Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν το βιογραφικό τους, να συζητήσουν για τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες και να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για τις ειδικότητες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Η διοργάνωση απευθύνεται όχι μόνο σε ανέργους, αλλά και σε όσους εργάζονται ήδη και εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής καριέρας, μετακίνησης σε διαφορετικό κλάδο ή αναζήτησης καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών.

Στον χώρο θα βρίσκονται επίσης εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, καθώς και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες απασχόλησης, τα διαθέσιμα προγράμματα και τις δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επιτόπιες συνεντεύξεις για τις διαθέσιμες θέσεις

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη διοργάνωση ως έναν άμεσο μηχανισμό αναζήτησης προσωπικού.

Στη διάρκεια του διημέρου θα μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιες συνεντεύξεις, να συλλέγουν βιογραφικά και να παρουσιάζουν στους υποψηφίους τόσο τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων θέσεων όσο και τις δυνατότητες εξέλιξης που προσφέρουν.

Η συγκεκριμένη μορφή επαφής περιορίζει σημαντικά τον χρόνο μεταξύ της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της πρώτης συνέντευξης, επιτρέποντας σε εργοδότες και υποψηφίους να διαπιστώσουν άμεσα εάν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας.

Για τους συμμετέχοντες, η παρουσία περισσότερων από 100 επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επαγγελματικές επιλογές μέσα σε μία ημέρα, αντί να απευθύνονται ξεχωριστά σε κάθε εργοδότη.

Η 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη έρχεται έτσι να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, με περισσότερες από 2.500 θέσεις να βρίσκονται στο τραπέζι και τις συνεντεύξεις να μπορούν να ξεκινήσουν επί τόπου.

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