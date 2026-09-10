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Μια νέα σελίδα για τις αστικές μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη ανοίγει με την ένταξη στον στόλο του ΟΑΣΘ 50 νέων, αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 171 νέους οδηγούς. Η σημαντική αυτή παρέμβαση αναμένεται να αυξήσει τις συχνότητες των δρομολογίων, να περιορίσει τους χρόνους αναμονής στις στάσεις και να βελτιώσει συνολικά την καθημερινότητα των επιβατών.

Τα νέα 18μετρα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους της πόλης, αποτελώντας την πρώτη παρουσία οχημάτων αυτού του τύπου στην Ελλάδα. Η είσοδός τους στον στόλο του ΟΑΣΘ σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων συγκοινωνιών και την προσπάθεια για πιο γρήγορες, άνετες και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

Τα χαρακτηριστικά των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων

Τα καινούργια οχήματα διαθέτουν χωρητικότητα έως 130 επιβάτες, σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού, ενώ η αυτονομία τους φτάνει τα 300 χιλιόμετρα, γεγονός που επιτρέπει την πραγματοποίηση δύο βαρδιών χωρίς ενδιάμεση φόρτιση.

Παράλληλα, είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες όλων των επιβατών, καθώς διαθέτουν ράμπα πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία, ειδικό χώρο για αναπηρικό αμαξίδιο και αυτόματο εσωτερικό φωτισμό LED.

Τα λεωφορεία είναι μηδενικών εκπομπών ρύπων, αθόρυβα και εξοπλισμένα με θύρες USB για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, προσφέροντας ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον μετακίνησης.

Η ένταξή τους στον στόλο αφορά κυρίως περιοχές με αυξημένη επιβατική κίνηση, ιδιαίτερα στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου δεν υπάρχει εξυπηρέτηση από το Μετρό.

Οι γραμμές που ενισχύονται

Τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία δρομολογούνται σε τέσσερις βασικές γραμμές:

Χ1: ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο «Μακεδονία», με δέκα οχήματα που διαθέτουν ειδικό χώρο για αποσκευές.

ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο «Μακεδονία», με δέκα οχήματα που διαθέτουν ειδικό χώρο για αποσκευές. 12: Κάτω Τούμπα – ΚΤΕΛ «Μακεδονία».

Κάτω Τούμπα – ΚΤΕΛ «Μακεδονία». 27: Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο.

Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο. 32: Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους.

Με την προσθήκη των νέων οχημάτων, ο ΟΑΣΘ συνεχίζει την παράδοση εκσυγχρονισμού του στόλου του, έχοντας ήδη συνδέσει την ιστορία του με καινοτομίες στις αστικές συγκοινωνίες, όπως η εισαγωγή των πρώτων αρθρωτών λεωφορείων στην Ελλάδα το 1978.

Νέα δρομολόγια και ενίσχυση προσωπικού

Η αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου δεν περιορίζεται μόνο στον στόλο. Από την 1η Σεπτεμβρίου εφαρμόζεται το νέο χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων, ενώ οι 171 νέοι οδηγοί εντάσσονται στο δυναμικό του ΟΑΣΘ, ενισχύοντας τις γραμμές και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στόχος είναι οι συχνότερες διελεύσεις, οι μικρότερες αναμονές στις στάσεις και η πιο αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου σε ολόκληρο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, από την 1η Σεπτεμβρίου εφαρμόστηκαν αλλαγές στο δίκτυο της Καλαμαριάς και της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των περιοχών αυτών με την επέκταση του Μετρό.

Νέα εποχή για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη

Η διοίκηση του ΟΑΣΘ χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη περίοδο ως κομβική για την εξέλιξη των συγκοινωνιών της πόλης. Η προσθήκη των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του προσωπικού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο.

Ο στόχος είναι η ανανέωση του στόλου, η βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και η μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μοντέλο αστικών μετακινήσεων.

Με την ολοκλήρωση της νέας προμήθειας, ο ΟΑΣΘ διαθέτει πλέον 160 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και 46 νέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, με αποτέλεσμα τα 206 από τα συνολικά 300 λεωφορεία που δρομολογούνται να είναι καινούργια.

Η διοίκηση του οργανισμού υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο τη σταδιακή πλήρη ανανέωση του στόλου και τη δημιουργία των αστικών συγκοινωνιών που χρειάζεται η Θεσσαλονίκη.

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