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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη την 57η «Ημέρα Καριέρας», ένα διήμερο γεγονός αφιερωμένο στην απασχόληση και στην άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων με πολίτες που αναζητούν εργασία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους, ενώ η δήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-092026

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία:

– να έρθουν σε απευθείας επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού,

– να ενημερωθούν για τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας,

– να διερευνήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης, καθώς και να συνομιλήσουν με εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δράσεις της Υπηρεσίας.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις με υποψήφιους εργαζόμενους, να συγκεντρώσουν βιογραφικά για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και να παρουσιάσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

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