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Χιλιάδες συνταξιούχοι που δικαιούνται τα αναδρομικά του 11μήνου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια μακρά διαδικασία αναμονής, καθώς η απουσία οριστικής νομοθετικής ρύθμισης έχει μετατρέψει την επιστροφή των ποσών σε έναν σύνθετο και χρονοβόρο αγώνα για όσους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

Αντί για μια συνολική λύση που θα επέτρεπε την άμεση εκκαθάριση των απαιτήσεων, περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν καταθέσει αγωγές καλούνται να ακολουθήσουν μια διαδικασία με πολλαπλά στάδια, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικούς ελέγχους και πληθώρα δικαιολογητικών.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο στις περιπτώσεις όπου οι αρχικοί δικαιούχοι έχουν φύγει από τη ζωή. Οι κληρονόμοι τους χρειάζεται να συγκεντρώσουν πρόσθετα έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και καταβολής των ποσών.

Οι καθυστερήσεις και η λίστα αναμονής

Οι χρόνοι αναμονής για την πληρωμή των αναδρομικών φτάνουν ακόμη και τα τέσσερα χρόνια, με βασικές αιτίες την αυξημένη γραφειοκρατία, τον αργό επανυπολογισμό παλαιών συντάξεων με βάση τον νόμο Βρούτση, αλλά και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων πιστώσεων από τον e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά όσους είχαν κινηθεί δικαστικά εγκαίρως. Τα ποσά καταβάλλονται σταδιακά, ενώ το τελικό ποσό που καταλήγει στους λογαριασμούς των δικαιούχων είναι μειωμένο λόγω φόρων και κρατήσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πληρωμές για περίπου 20.000 συνταξιούχους, ενώ για περίπου 200.000 δικαιούχους οι δικαστικές αποφάσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς οι υποθέσεις τους δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί.

Για ακόμη περίπου 150.000 συνταξιούχους, οι αγωγές έχουν κριθεί θετικά από τα δικαστήρια, όμως οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμη καθαρογραφεί και κοινοποιηθεί στον ΕΦΚΑ. Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, ο χρόνος καταβολής εκτιμάται ότι κινείται εντός τριμήνου.

Γιατί η δικαστική απόφαση δεν σημαίνει άμεση πληρωμή

Η έκδοση μιας θετικής απόφασης δεν οδηγεί αυτόματα στην πίστωση των χρημάτων. Αρχικά απαιτείται η κοινοποίηση της απόφασης στους εμπλεκόμενους, ενώ στη συνέχεια εξετάζεται αν έχει ασκηθεί έφεση.

Εφόσον δεν υπάρξει προσφυγή, εκδίδεται το πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Ο συνταξιούχος ή ο δικηγόρος του πρέπει στη συνέχεια να διαβιβάσει την απόφαση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ξεκινήσει ο υπολογισμός των ποσών.

Ακολουθεί ο διοικητικός έλεγχος από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου, να υπολογίσουν τις οφειλές ανά ασφαλιστικό Ταμείο και να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση πριν δοθεί η εντολή πληρωμής.

Οι κρατήσεις μειώνουν σημαντικά τα ποσά

Ακόμη και όσοι τελικά λαμβάνουν τα αναδρομικά δεν εισπράττουν το σύνολο του ποσού που προκύπτει από την απόφαση, καθώς εφαρμόζονται πολλαπλές κρατήσεις που μπορούν να περιορίσουν την τελική καταβολή έως και 40%.

Τα αναδρομικά του 11μήνου καταβάλλονται με τόκο 6%, όμως το καθαρό ποσό επηρεάζεται από σειρά επιβαρύνσεων.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται:

εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 6% , χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι,

, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι, αυτοτελής φορολόγηση 20% στα αναδρομικά μετά την αφαίρεση της εισφοράς ασθένειας,

στα αναδρομικά μετά την αφαίρεση της εισφοράς ασθένειας, φόρος 15% στους τόκους ,

, χαρτόσημο 3% στους τόκους ,

, εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6% στο χαρτόσημο των τόκων ,

, νέα φορολογική εκκαθάριση μέσω τροποποιητικής δήλωσης, με συντελεστές που ξεκινούν από 20% και μπορεί να είναι υψηλότεροι ανάλογα με το συνολικό εισόδημα.

Η δικαστική διαδρομή μετά το 2020

Η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τους συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη πριν από το κλείσιμο της δυνατότητας νέων αγωγών.

Το 2020, η κυβέρνηση είχε καλέσει τους συνταξιούχους να περιμένουν μια οριζόντια λύση χωρίς προσφυγές στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι οι μαζικές αγωγές θα δημιουργούσαν επιπλέον γραφειοκρατικό βάρος και καθυστερήσεις.

Στη συνέχεια, όμως, θεσπίστηκε ρύθμιση που περιόρισε τη δυνατότητα νέων δικαστικών διεκδικήσεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με αποτέλεσμα όσοι είχαν ήδη κινηθεί νομικά να αποτελούν τη βασική κατηγορία δικαιούχων που συνεχίζει να διεκδικεί τα ποσά.

Η ολοκλήρωση των πληρωμών παραμένει μια αργή διαδικασία, καθώς κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά και απαιτείται συνδυασμός δικαστικών και διοικητικών ενεργειών μέχρι την τελική πίστωση στους δικαιούχους.

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