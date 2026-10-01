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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται μέσα στο 2026 για την αγορά εργασίας, καθώς οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο επηρεάζουν πλέον την καθημερινότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων, από το ωράριο και τις άδειες έως τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα, στο συνταξιοδοτικό διατηρούνται για την ώρα τα σημερινά όρια ηλικίας, χωρίς όμως να αποκλείονται αλλαγές τα επόμενα χρόνια.

Το νέο πλαίσιο συνδυάζει περισσότερη ψηφιοποίηση στις εργασιακές σχέσεις, νέους κανόνες για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και διαφορετική διαδικασία για ορισμένες άδειες. Την ίδια στιγμή, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2026, ενώ οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση καλούνται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Ψηφιακή καταγραφή των εργασιακών σχέσεων

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 βρίσκεται σε λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το νέο ψηφιακό σύστημα μέσω του οποίου καταγράφονται σχεδόν όλες οι μεταβολές που αφορούν μια εργασιακή σχέση.

Στο σύστημα αποτυπώνονται στοιχεία όπως το ποιος εργάζεται, το ωράριο και οι όροι απασχόλησης, ενώ κάθε μεταβολή στη σχέση εργασίας δηλώνεται πλέον ψηφιακά. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται και αποδοχή από τον ίδιο τον εργαζόμενο μέσω της πλατφόρμας.

Η αλλαγή περιορίζει τις άτυπες ή προφορικές συμφωνίες και δημιουργεί ένα πιο συγκεκριμένο ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε μεταβολή στην εργασιακή σχέση. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες που αφορούν προσωπικό, ωράρια και συμβάσεις πρέπει να παρακολουθούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το 13ωρο και οι όροι άρνησης

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες ημερησίως, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και με προσαύξηση αποδοχών 40%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η άρνηση του εργαζομένου. Η σχετική ρύθμιση προβλέπει ότι η άρνηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και όχι αυθαίρετη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την αποτύπωση των σχετικών όρων στη σύμβαση εργασίας ή στον εσωτερικό κανονισμό μιας επιχείρησης.

Η ρύθμιση αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί ο χρόνος εργασίας και δεν καταργεί το προβλεπόμενο ημερήσιο όριο. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή της απαιτεί προσεκτική τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει το νέο πλαίσιο.

Τετραήμερη εργασία και έκτη ημέρα

Σημαντική αλλαγή αφορά και την τετραήμερη εργασία, η οποία μπορεί πλέον να εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βασική προϋπόθεση παραμένει η συναίνεση του εργαζομένου.

Παράλληλα, έχουν εξειδικευτεί οι κανόνες για την έκτη ημέρα εργασίας, με διαφορετικές προϋποθέσεις ανάλογα με το είδος λειτουργίας της επιχείρησης και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.

Το ημερήσιο οκτάωρο εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό όριο και δεν καταργείται από τις νέες ρυθμίσεις.

Αδικαιολόγητη απουσία: Νέα διαδικασία αποχώρησης

Αλλαγές υπάρχουν και στην αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης απουσίας. Εφόσον ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες και έχει προηγηθεί η απαιτούμενη έγγραφη προειδοποίηση, ο εργοδότης μπορεί να δηλώσει την αποχώρησή του ακόμη και χωρίς την υπογραφή του εργαζομένου.

Η διαδικασία συνδέεται, επομένως, άμεσα με την τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων. Η σωστή καταγραφή των απουσιών και η προηγούμενη ενημέρωση του εργαζομένου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Άδειες: Περισσότερη ευελιξία στην κατανομή

Στο καθεστώς των ετήσιων αδειών εισάγεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τρόπο κατανομής τους μέσα στο ίδιο έτος.

Η άδεια μπορεί να χορηγείται σε περισσότερες περιόδους, με ελάχιστη συνεχόμενη διάρκεια πέντε εργάσιμων ημερών στο πενθήμερο και έξι στο εξαήμερο. Παράλληλα, καταργείται η προηγούμενη υποχρέωση δήλωσης της άδειας στο ΕΡΓΑΝΗ, καθώς η σχετική καταχώριση πραγματοποιείται εκ των υστέρων, μέσα στον επόμενο μήνα.

Το δικαίωμα στην άδεια παραμένει προστατευμένο. Εφόσον η άδεια δεν χορηγηθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, προβλέπεται καταβολή της σε χρήμα, ενώ όταν η καθυστέρηση οφείλεται στον εργοδότη η αποζημίωση διπλασιάζεται.

Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά, ενώ αντίστοιχη προσαρμογή υπάρχει και στο ημερομίσθιο.

Η μεταβολή επηρεάζει μια σειρά από υπολογισμούς που συνδέονται με τις αποδοχές, μεταξύ άλλων τις αποζημιώσεις απόλυσης, τα επιδόματα και τις ασφαλιστικές εισφορές. Για τις επιχειρήσεις, επομένως, η νέα βάση υπολογισμού πρέπει να ενσωματώνεται στον σχεδιασμό του κόστους εργασίας.

Συντάξεις: Χωρίς αλλαγή τα όρια το 2026

Στο συνταξιοδοτικό, τα βασικά όρια ηλικίας παραμένουν εντός του 2026 στα 62 έτη για μειωμένη σύνταξη και στα 67 έτη για πλήρη.

Ωστόσο, στο τέλος του έτους προβλέπεται επανεξέταση των ορίων, με βάση τον μηχανισμό που συνδέει το προσδόκιμο ζωής μετά τα 65 με την ηλικία συνταξιοδότησης.

Έχουν ήδη διαμορφωθεί ενδεικτικά σενάρια για την περίοδο 2027-2030, στα οποία το όριο πλήρους σύνταξης εμφανίζεται γύρω στα 68 έτη και 6 μήνες και το όριο για ασφαλισμένους με 40 έτη ασφάλισης γύρω στα 63 έτη και 5 μήνες. Τα συγκεκριμένα μεγέθη αποτελούν σενάρια και όχι οριστικές αλλαγές.

Παράλληλα, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2026 αναμένεται να έχουν υψηλότερη σύνταξη σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025 με τα ίδια χρόνια ασφάλισης, λόγω της αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή της μειωμένης σύνταξης. Η μείωση στο εθνικό τμήμα μπορεί να φτάσει το 30% σε μόνιμη βάση, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον εξατομικευμένο υπολογισμό πριν από την οριστική απόφαση.

Τι αλλάζει στην πράξη

Για τις επιχειρήσεις, το νέο πλαίσιο σημαίνει ανάγκη για επικαιροποίηση συμβάσεων και εσωτερικών κανονισμών, αλλά και αυστηρότερη παρακολούθηση των ψηφιακών δηλώσεων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ωράριο, στις άδειες και στις διαδικασίες που συνδέονται με την απουσία εργαζομένων.

Για τους εργαζομένους, σημαντικό είναι να γνωρίζουν τους νέους κανόνες για το 13ωρο, την άρνηση πρόσθετης απασχόλησης και τη χορήγηση άδειας. Όσοι πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση χρειάζεται παράλληλα να εξετάζουν τα πραγματικά δεδομένα του ασφαλιστικού τους ιστορικού, καθώς η επιλογή μεταξύ πλήρους και μειωμένης σύνταξης έχει μακροχρόνιες συνέπειες.

Το 2026, επομένως, αποτελεί έτος σημαντικών μεταβολών στο εργατικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, ενώ το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για το συνταξιοδοτικό μεταφέρεται στο τέλος της χρονιάς, όταν θα επανεξεταστούν τα δεδομένα για τα όρια ηλικίας.

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