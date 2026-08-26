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Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση προς χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχει αρχίσει, με την καταβολή των 300 ευρώ να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ οι αλλαγές στα κριτήρια ανοίγουν την πόρτα σε μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων.

Το μέτρο αφορά συνταξιούχους που πληρούν συγκεκριμένες ηλικιακές, εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σε νοικοκυριά όπου και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 600 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης του μέτρου, με σενάρια για αύξηση του ποσού στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ. Οι τελικές αποφάσεις θα συνδεθούν με τα δημοσιονομικά περιθώρια και το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ.

Ποιοι μπαίνουν στη λίστα των δικαιούχων

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο δικαιούχος να λαμβάνει οριστική σύνταξη και να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

Διαφορετικό ηλικιακό όριο προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας. Σε αυτή την περίπτωση, η απαιτούμενη ηλικία διαμορφώνεται στα 60 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια.

Η διεύρυνση των ορίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές, καθώς επιτρέπει την ένταξη στο μέτρο και νοικοκυριών που προηγουμένως ενδεχομένως βρίσκονταν εκτός λόγω εισοδήματος ή ακίνητης περιουσίας.

Ειδικότερα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τους έγγαμους.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας. Το σχετικό όριο φτάνει έως τις 300.000 ευρώ για τους άγαμους, ενώ για τους έγγαμους αυξάνεται στις 400.000 ευρώ.

Επομένως, για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, δεν αρκεί μόνο η ηλικία και η ύπαρξη οριστικής σύνταξης, αλλά απαιτείται να πληρούνται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις.

Έως 600 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για τα ζευγάρια στα οποία και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι. Εφόσον καθένας ξεχωριστά πληροί τις προϋποθέσεις, δικαιούται την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ.

Έτσι, το συνολικό ποσό που μπορεί να εισρεύσει στο νοικοκυριό φτάνει τα 600 ευρώ, καθώς η ενίσχυση χορηγείται ατομικά και όχι μία φορά ανά οικογένεια.

Η πληρωμή αναμένεται εντός Νοεμβρίου, προσφέροντας πρόσθετη οικονομική στήριξη λίγο πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου και σε μια εποχή κατά την οποία οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί επιβαρύνονται από αυξημένες εποχικές δαπάνες.

Σενάρια για αύξηση στα 350 ή 400 ευρώ

Το ύψος της ενίσχυσης ενδέχεται, πάντως, να μην παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται σενάρια για αύξηση από τα 300 στα 350 ευρώ, ενώ μεταξύ των επιλογών βρίσκεται ακόμη και η αναπροσαρμογή στα 400 ευρώ.

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί το υψηλότερο σενάριο, ένα ζευγάρι συνταξιούχων που πληροί τις προϋποθέσεις θα μπορούσε να λάβει συνολικά έως 800 ευρώ. Ωστόσο, μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, το δεδομένο ποσό παραμένει στα 300 ευρώ ανά δικαιούχο.

Καθοριστικός παράγοντας θα είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, καθώς και η τελική σύνθεση των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική ενίσχυση διατηρεί σημαντικά χαρακτηριστικά προστασίας για τους δικαιούχους. Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλλεται ολόκληρο στους δικαιούχους, χωρίς παρακράτηση για υφιστάμενα χρέη.

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