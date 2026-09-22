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Μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση και σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων φέρνει η νέα ρύθμιση για το ετήσιο βοήθημα των 400 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η νέα ενίσχυση αυξάνει το ποσό κατά 150 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο βοήθημα των 250 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που θα το λάβουν. Για πρώτη φορά εντάσσονται στο μέτρο όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς πρόσθετα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Το ίδιο ποσό θα λάβουν επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου (χηρείας), τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

2,2 εκατ. δικαιούχοι και κόστος 879 εκατ. ευρώ

Με τη νέα αλλαγή, οι συνολικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751 πολίτες, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια άτομα, έναντι περίπου 1,4 εκατομμυρίων που είχαν λάβει την προηγούμενη ενίσχυση.

Η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων ξεπερνά το 50%, ενώ όσοι είχαν ήδη λάβει το βοήθημα στο παρελθόν θα δουν αύξηση της τάξης του 60%, καθώς το ποσό ανεβαίνει από τα 250 στα 400 ευρώ.

Το νέο βοήθημα θα καταβληθεί αφορολόγητο και καθαρό, χωρίς περαιτέρω κρατήσεις. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 712 εκατ. ευρώ αφορούν 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ενώ για τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου προβλέπεται δαπάνη περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, 176.578 δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν συνολικά περίπου 71 εκατ. ευρώ, ενώ οι 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ αντιστοιχούν σε κόστος περίπου 69 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 49.570 ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν συνολικά περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Από τα 250 στα 400 ευρώ – Πώς αλλάζει το καθεστώς

Η νέα ενίσχυση διαφοροποιείται σημαντικά από το προηγούμενο πλαίσιο. Τον Νοέμβριο του 2025, το βοήθημα είχε δοθεί σε 1.452.246 πολίτες, με ποσό 250 ευρώ και συνολικό κόστος 363 εκατ. ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2026, το μέτρο διευρύνθηκε, με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 1.925.361 άτομα και το ποσό να αυξάνεται στα 300 ευρώ, με συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση 578 εκατ. ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση, οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά περίπου 744.500 άτομα, ενώ η μεγαλύτερη διεύρυνση αφορά τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, οι οποίοι αυξάνονται από 1.507.722 σε 1.779.112 πολίτες.

Νέες αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2027

Η καταβολή του βοηθήματος τον Νοέμβριο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για το εισόδημα των συνταξιούχων. Με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, η οποία αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, προβλέπεται νέα αύξηση για το σύνολο των συνταξιούχων.

Η αναπροσαρμογή θα υπολογιστεί με βάση τον συνδυασμό πληθωρισμού και ανάπτυξης του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η αύξηση υπολογίζεται περίπου στο 2,6%, ενώ το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί από τα στοιχεία του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού 2027.

Οι συντάξεις έχουν ήδη αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 7,75% το 2023, 3% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026. Η σωρευτική αύξηση την περίοδο 2023-2026 ανέρχεται σε περίπου 16,4%.

Με την αναπροσαρμογή του 2027, η συνολική αύξηση από το 2023 εκτιμάται ότι θα πλησιάσει το 19%, ενώ το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων στις συντάξεις αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

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