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Δύο σημαντικές αλλαγές στη μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα φέρνει η 1η Απριλίου 2027, καθώς την ίδια ημερομηνία προγραμματίζονται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και η μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.

Οι δύο παρεμβάσεις, ωστόσο, δεν έχουν την ίδια επίδραση σε όλους. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου αφορά άμεσα όσους αμείβονται με τα κατώτατα όρια, επηρεάζοντας παράλληλα τις αποδοχές των εργαζομένων με τριετίες και το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Αντίθετα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει οριζόντια εφαρμογή στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επομένως το όφελος επεκτείνεται και σε όσους λαμβάνουν υψηλότερους μισθούς.

Σήμερα, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 920 ευρώ, μετά την αύξησή του από τα 880 ευρώ την 1η Απριλίου 2026, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο διαμορφώνεται στα 41,09 ευρώ.

Ο δρόμος προς τα 1.000 ευρώ

Τα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 δεν αποτελούν ακόμη οριστικά καθορισμένο κατώτατο μισθό. Πρόκειται για υπόθεση εργασίας που χρησιμοποιείται στα επίσημα παραδείγματα.

Η κυβερνητική εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ προβλέπει ως στόχο ο κατώτατος να φθάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων: της πρώτης τον Απρίλιο του 2027 και της δεύτερης τον Ιανουάριο του 2028.

Στα σχετικά παραδείγματα χρησιμοποιείται αύξηση 40 ευρώ σε κάθε στάδιο: από 920 σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και στη συνέχεια στα 1.000 ευρώ. Η πραγματική αύξηση του επόμενου Απριλίου θα προκύψει από την προβλεπόμενη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Στο 12,87% η εισφορά του εργαζομένου

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στις ασφαλιστικές κρατήσεις. Από την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα αποκλειστικά στις εισφορές που βαρύνουν τον εργαζόμενο.

Για το τυπικό πακέτο ασφάλισης, οι συνολικές εισφορές μειώνονται από 35,16% σε 34,66%. Το ποσοστό του εργαζομένου υποχωρεί από 13,37% σε 12,87%, ενώ η εργοδοτική εισφορά παραμένει αμετάβλητη στο 21,79%.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και σε 218 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2028.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια. Εφόσον ο κατώτατος αυξηθεί στα 960 ευρώ, το ποσό που καταβάλλει ο εργαζόμενος για εισφορές δεν θα μειωθεί σε απόλυτους αριθμούς, επειδή αυξάνεται η βάση υπολογισμού τους.

Σήμερα, στα 920 ευρώ, οι εισφορές είναι περίπου 123 ευρώ τον μήνα. Με μισθό 960 ευρώ και συντελεστή 12,87%, διαμορφώνονται περίπου στα 123,55 ευρώ.

Χωρίς τη μείωση του συντελεστή, όμως, θα έφθαναν περίπου στα 128,35 ευρώ. Συνεπώς, η παρέμβαση λειτουργεί ως «φρένο» στην αύξηση της κράτησης, αφήνοντας περίπου 4,80 ευρώ επιπλέον τον μήνα στον εργαζόμενο από το ασφαλιστικό σκέλος.

Πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός για τις επιχειρήσεις

Διαφορετική είναι η εικόνα για τους εργοδότες, καθώς η δική τους ασφαλιστική εισφορά δεν μειώνεται.

Με την υπόθεση ότι ο κατώτατος θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ, το συνολικό μηνιαίο κόστος μισθού και εργοδοτικών εισφορών για εργαζόμενο χωρίς τριετίες αυξάνεται από περίπου 1.120,47 ευρώ σε 1.169,18 ευρώ.

Η πρόσθετη επιβάρυνση φθάνει έτσι περίπου τα 48,72 ευρώ τον μήνα, ενώ η ονομαστική αύξηση του μισθού είναι 40 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, με τις 14 μισθολογικές καταβολές του ιδιωτικού τομέα, η πρόσθετη επιβάρυνση προσεγγίζει τα 682 ευρώ ανά εργαζόμενο, πριν από τυχόν ειδικές επιβαρύνσεις ή διαφοροποιήσεις ανά κλάδο και ασφαλιστικό πακέτο.

Μεγαλύτερη αύξηση για όσους έχουν τριετίες

Η επίδραση είναι εντονότερη για τους εργαζομένους που διαθέτουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία.

Για τους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο, κάθε τριετία προσθέτει 10%, με ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες και συνολική προσαύξηση 30%.

Έτσι, για εργαζόμενο με τρεις τριετίες, ενδεχόμενη αύξηση του βασικού κατώτατου κατά 40 ευρώ μεταφράζεται σε 52 ευρώ επιπλέον μικτές αποδοχές.

Το πρόσθετο άμεσο κόστος για τον εργοδότη προσεγγίζει στην περίπτωση αυτή τα 63,3 ευρώ τον μήνα, ή περίπου 887 ευρώ σε 14 καταβολές.

Τι θα δουν οι εργαζόμενοι στα καθαρά

Η τελική αύξηση στις καθαρές αποδοχές δεν είναι ίδια για όλους. Εκτός από τις ασφαλιστικές κρατήσεις, στον υπολογισμό παίζουν ρόλο η ηλικία, ο αριθμός των τέκνων και η φορολογική κλίμακα.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά παραδείγματα, ένας 23χρονος χωρίς τριετίες, στο σενάριο κατώτατου μισθού 960 ευρώ, θα δει τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του να αυξάνονται από 797 σε 836 ευρώ.

Αντίστοιχα, εργαζόμενος 34 ετών, χωρίς παιδιά και με τρεις τριετίες, θα δει τις μικτές αποδοχές του να αυξάνονται από 1.196 σε 1.248 ευρώ και τις καθαρές από περίπου 959 σε 999 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αποτελούν παραδείγματα και δεν συνιστούν ενιαία καθαρή αύξηση για όλους τους εργαζομένους.

Ποιοι κερδίζουν από τη μείωση των εισφορών

Σε αντίθεση με την αύξηση του κατώτατου, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αφορά πολύ μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, καθώς εφαρμόζεται συνολικά στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Για εργαζόμενο με σταθερές μικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, η μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί σε 7,50 ευρώ μικρότερη ασφαλιστική κράτηση τον μήνα, πριν συνυπολογιστεί η φορολογική επίδραση.

Για μισθό 2.000 ευρώ, το αντίστοιχο ασφαλιστικό όφελος ανέρχεται σε 10 ευρώ τον μήνα, ενώ στις αποδοχές των 3.000 ευρώ φθάνει τα 15 ευρώ.

Η 1η Απριλίου 2027 αναδεικνύεται έτσι σε κομβική ημερομηνία για τη μισθοδοσία στον ιδιωτικό τομέα. Το ακριβές ύψος του νέου κατώτατου παραμένει ανοικτό, όμως δύο παρεμβάσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί: η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου και η μείωση των εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 μονάδα. Επόμενος σταθμός είναι ο στόχος για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

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