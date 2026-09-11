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Mισή ποσοστιαία μονάδα θα μειωθούν από την 1η Απριλίου 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με το όφελος να πιστώνεται αποκλειστικά στους μισθωτούς αυξάνοντας το καθαρό μηνιαίο εισόδημά τους. Η μείωση των εισφορών θα γίνει από το σκέλος των κρατήσεων υπέρ ΔΥΠΑ, ενώ το αναλογούν κόστος θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω μόνιμης αύξησης της επιχορήγησης προς τη ΔΥΠΑ.

Η καθαρή αύξηση για τον χαμηλόμισθο θα είναι 5 ευρώ μηνιαίως ενώ για τον μισθωτό των 2.000 ευρώ το κέρδος είναι 10 ευρώ. Ωστόσο σε συνδυασμό με την αύξηση του μισθού κατά 40 ευρώ από 1η Απριλίου και κατά 40 ευρώ επιπλέον από τον Ιανουάριο του 2028 δίνει μια ανάσα στους χαμηλόμισθους.

Για παράδειγμα: Για ένα νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 920 σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 (με μειωμένες κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές) και σε 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 797 σε 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και 871 ευρώ τον Ιανουάριο 2028. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 414 ευρώ το 2027 και 1040 ευρώ καθαρά το 2028.

Το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή τα χρήματα που θα χάσει ο ΕΦΚΑ, ανέρχονται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και 218 εκατ. ευρώ για το 2028. Οι ευεργετικές συνέπειες του μέτρου θα αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων του ΕΦΚΑ με το σκεπτικό ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ και φέτος εμφανίζουν αύξηση λόγω της αύξησης του κατώτατου και των μέσων μισθών καθώς και της απασχόλησης.

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