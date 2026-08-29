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Μια νέα, σημαντικά ταχύτερη διαδικασία για την άμεση πρόσληψη προσωπικού σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών ενεργοποιεί το υπουργείο Εργασίας, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Η βασική αλλαγή είναι ότι η διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρώνεται απευθείας από το κινητό τηλέφωνο, περιορίζοντας δραστικά τη γραφειοκρατία που μέχρι σήμερα απαιτούσε ξεχωριστές δηλώσεις και περισσότερο χρόνο.

Το νέο μοντέλο αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, αλλά αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε κλάδους όπου οι ανάγκες σε προσωπικό μπορούν να μεταβληθούν μέσα σε λίγες ώρες. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η εστίαση, το λιανεμπόριο και ο τουρισμός, όπου ειδικά σε περιόδους αυξημένης ζήτησης μπορεί να προκύψει αιφνίδια ανάγκη για επιπλέον εργαζομένους.

Ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό λόγω μιας μεγάλης εκδήλωσης, ενώ μια επιχείρηση που αναλαμβάνει γάμο ή άλλη κοινωνική διοργάνωση ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ περισσότερους καλεσμένους από όσους αρχικά υπολόγιζε. Μέχρι σήμερα, η κάλυψη τέτοιων αναγκών μπορούσε να συναντήσει πρακτικά εμπόδια εξαιτίας του χρόνου που απαιτούνταν για τις σχετικές δηλώσεις.

Με τη νέα διαδικασία, στόχος είναι η πρόσληψη να πραγματοποιείται γρήγορα αλλά απολύτως νόμιμα, με εξαρχής καθορισμένες τις αποδοχές, τις ημέρες και το ωράριο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας θα υπάρχουν καταχωρισμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διαπιστώνεται αν τηρείται η εργατική νομοθεσία.

Τρεις δηλώσεις γίνονται μία

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δραστική απλοποίηση των διαδικασιών. Μέσω της νέας υπηρεσίας, τρεις διαφορετικές δηλώσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ξεχωριστές ενέργειες στο «ΕΡΓΑΝΗ» ενοποιούνται σε μία διαδικασία.

Κεντρικό εργαλείο είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακή Αναγγελία Πρόσληψης για Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών», η οποία είναι διαθέσιμη στις επιχειρήσεις.

Μέσα από αυτή θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα η αναγγελία έναρξης της εργασίας, η δήλωση για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης και η δήλωση λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Έτσι, με μία ενιαία ψηφιακή κίνηση, ο εργοδότης θα μπορεί να καλύπτει τρεις διαφορετικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που μέχρι σήμερα έπρεπε να διεκπεραιώνονται ξεχωριστά, συνήθως μέσω των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται για μια ανάγκη που εμφανίζεται την τελευταία στιγμή, καθώς η καθυστέρηση ακόμη και λίγων ωρών μπορεί να καταστήσει πρακτικά άχρηστη μια πρόσληψη έκτακτου χαρακτήρα.

Συμβάσεις έως δύο ημερών και «κόφτης» στις συνεχόμενες προσλήψεις

Οι fast track προσλήψεις δεν προορίζονται, πάντως, να αντικαταστήσουν τις κανονικές συμβάσεις εργασίας. Το νέο πλαίσιο αφορά συμβάσεις διάρκειας έως δύο ημερών, ενώ δεν προβλέπεται δυνατότητα άμεσης διαδοχικής ανανέωσής τους για τον ίδιο εργαζόμενο.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχει προβλεφθεί σχετικός «κόφτης», ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις στις οποίες μια ταχεία πρόσληψη επιχειρείται να συνεχιστεί αμέσως με μία νέα για το ίδιο πρόσωπο.

Η δικλίδα αυτή έχει στόχο να περιορίσει τον κίνδυνο καταχρηστικής αξιοποίησης του μέτρου και κυρίως να αποτρέψει την υποκατάσταση σταθερών ή πλήρους απασχόλησης θέσεων εργασίας από διαδοχικές συμβάσεις fast track.

Ουσιαστικά, η νέα διαδικασία σχεδιάστηκε για να καλύπτει πραγματικές, βραχυπρόθεσμες ανάγκες προσωπικού, με δυνατότητα απασχόλησης έως δύο ημέρες σε εβδομαδιαία βάση όταν υπάρχει σχετική ανάγκη στην επιχείρηση.

Πώς γίνεται η πρόσληψη από το κινητό

Η διαδικασία βασίζεται σε δύο εφαρμογές που είναι ήδη διαθέσιμες: το «Ergani app» για τους εργοδότες και το «myErgani app» για τους εργαζομένους.

Αρχικά, ο εργοδότης καταχωρίζει μέσω του κινητού του τους βασικούς όρους της απασχόλησης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ημέρες εργασίας, το ωράριο και οι συμφωνημένες αποδοχές.

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του μέσω του myErgani app. Πριν προχωρήσει, μπορεί να ελέγξει τους όρους που του προτείνονται, να επιβεβαιώσει ή, όπου απαιτείται, να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του και στη συνέχεια να αποδεχθεί την πρόσληψη.

Η συναίνεση του εργαζομένου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη δική του ηλεκτρονική έγκριση, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο διαφάνειας και προστασίας.

Σε περίπτωση επαναπρόσληψης εργαζομένου, η διαδικασία γίνεται ακόμη απλούστερη, καθώς μέρος των απαιτούμενων στοιχείων είναι ήδη διαθέσιμο στο σύστημα.

Μετά την αποδοχή, ο εργοδότης ελέγχει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και συναίνεση του εργαζομένου και προχωρά στην οριστική υποβολή της αναγγελίας στο «ΕΡΓΑΝΗ». Η πρόσληψη λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ολοκληρώνεται πλέον επίσημα και νόμιμα.

Σε κάθε στάδιο αποστέλλονται ξεχωριστές ειδοποιήσεις στις δύο πλευρές, ώστε εργοδότης και εργαζόμενος να γνωρίζουν την πορεία της διαδικασίας και να μπορούν να ελέγχουν ότι όσα καταχωρίστηκαν ηλεκτρονικά ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνήσει.

«Κλειδί» η διαλειτουργικότητα με το ΕΡΓΑΝΗ

Καθοριστικό στοιχείο για την ταχύτητα του νέου μοντέλου αποτελεί η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Τα βασικά στοιχεία τόσο του εργαζομένου όσο και της επιχείρησης αντλούνται αυτόματα από το σύστημα, περιορίζοντας την ανάγκη επαναλαμβανόμενης καταχώρισης πληροφοριών και, κατά συνέπεια, τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πρόσληψης.

Η δυνατότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιόδους αιχμής, όταν οι ανάγκες σε προσωπικό μπορούν να προκύψουν αιφνιδιαστικά και πρέπει να καλυφθούν μέσα στην ίδια ημέρα.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα διόρθωσης ή ανάκλησης της fast track πρόσληψης μέχρι λίγο πριν από την έναρξη της εργασίας, βάσει του δηλωμένου ωραρίου. Η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διαδικασίας «ορθής επανάληψης».

Τι ισχύει για ανηλίκους και πολίτες τρίτων χωρών

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως ανηλίκους και πολίτες τρίτων χωρών.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρμογή ζητεί την υποβολή των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται ανά περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη απασχόληση του εργαζομένου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αναγγελία της πρόσληψης θα παραμένει διαθέσιμη ηλεκτρονικά τόσο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όσο και στο myErgani, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να την αποθηκεύσει.

Με το νέο σύστημα, το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί ουσιαστικά να συνδυάσει την ταχύτητα που απαιτούν οι επιχειρήσεις με την καταγραφή και τον έλεγχο που απαιτεί η νόμιμη απασχόληση. Για κλάδους όπως ο τουρισμός και η εστίαση, όπου μια έκτακτη ανάγκη προσωπικού μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε λίγες ώρες, η δυνατότητα ολοκλήρωσης μιας πρόσληψης από το κινητό φιλοδοξεί να μετατρέψει μια μέχρι σήμερα χρονοβόρα διαδικασία σε υπόθεση λίγων ψηφιακών βημάτων.

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