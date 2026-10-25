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Τις βασικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την αγορά εργασίας παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και στην προστασία των εργαζομένων από την ανεξέλεγκτη χρήση αλγοριθμικών συστημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια να αποκτήσουν οι γονείς μεγαλύτερη ελευθερία στον προγραμματισμό των αδειών τους, χωρίς τους χρονικούς και διαδικαστικούς περιορισμούς που ισχύουν σήμερα.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά σε νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ενώ σχεδιάζει στοχευμένες δράσεις απασχόλησης για γυναίκες και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Γονική άδεια: Καταργείται η αναμονή ενός έτους μεταξύ των αδειών

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του υπό προετοιμασία νομοσχεδίου αφορά τους εργαζόμενους γονείς που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά.

Σύμφωνα με την υπουργό, κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται τέσσερις μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί ηλικίας έως οκτώ ετών.

Με το ισχύον πλαίσιο, όταν ένας εργαζόμενος έχει δύο παιδιά, προβλέπεται χρονικό διάστημα ενός έτους ανάμεσα στη χρήση της γονικής άδειας για το πρώτο και για το δεύτερο.

Η υποχρεωτική αυτή αναμονή πρόκειται να καταργηθεί, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να οργανώνουν τη χρήση των αδειών τους με μεγαλύτερη ευελιξία.

«Κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται 4 μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί που έχει έως 8 ετών. Έως τώρα το θεσμικό πλαίσιο τι λέει; Πρέπει να μεσολαβήσει ένας χρόνος μεταξύ, αν έχεις δυο παιδιά για παράδειγμα, από την πρώτη άδεια και τη δεύτερη. Αυτός ο ένας χρόνος θα καταργηθεί», εξήγησε η Νίκη Κεραμέως.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες αξιοποιούν τα δικαιώματά τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τι αλλάζει όταν οι δύο γονείς εργάζονται στην ίδια επιχείρηση

Μια ακόμη αλλαγή αφορά τα ζευγάρια που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Με τις νέες διατάξεις σχεδιάζεται να καταργηθεί η υποχρέωση των δύο γονέων να δηλώνουν εκ των προτέρων τη σειρά με την οποία θα κάνουν χρήση της γονικής άδειας.

Παράλληλα, προβλέπεται η άρση μιας επιπλέον προϋπόθεσης για την άδεια φροντιστή.

Συγκεκριμένα, δεν θα απαιτείται πλέον η συμπλήρωση έξι μηνών απασχόλησης από την πρόσληψη προκειμένου ο εργαζόμενος να μπορεί να λάβει τη συγκεκριμένη άδεια.

Η υπουργός συνέδεσε τις παρεμβάσεις με την ανάγκη καλύτερου συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

«Είναι μέτρα που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά κατά προτεραιότητα τους εργαζόμενους γονείς, να τους δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη που χρειάζονται, για να συνδυάσουν την προσωπική τους ζωή, την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους ζωή», ανέφερε.

Υπενθύμισε, παράλληλα, τις προηγούμενες παρεμβάσεις, όπως την επέκταση της άδειας μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες, τη θέσπιση άδειας πατρότητας και τη δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της άδειας μητρότητας στον πατέρα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η πρόβλεψη ώστε το επίδομα γονικής άδειας να είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία: Νέοι κανόνες για τις αποφάσεις των αλγορίθμων

Το νέο νομοσχέδιο δεν περιορίζεται στις γονικές άδειες, αλλά περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά εργασίας.

Η Νίκη Κεραμέως αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας, υπογράμμισε ωστόσο ότι η αξιοποίησή της πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εργαζόμενους σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπου οι αλγόριθμοι μπορούν να καθορίζουν σημαντικές πλευρές της εργασιακής σχέσης.

«Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, και κάθε πτυχή της εργασιακής τους διαδρομής ρυθμίζεται από έναν αλγόριθμο. Τι αρμοδιότητες αναλαμβάνουν, πότε προάγονται, πώς διακόπτεται η συνεργασία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας ως προς τα δεδομένα και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τους αλγορίθμους, καθώς και στη διασφάλιση ανθρώπινης εποπτείας σε κρίσιμες αποφάσεις.

Με άλλα λόγια, στόχος είναι να μην εξαρτώνται σημαντικές εξελίξεις στην εργασιακή ζωή αποκλειστικά από αυτοματοποιημένες διαδικασίες χωρίς επαρκή ανθρώπινο έλεγχο.

Σύμφωνα με την υπουργό, το σχετικό πλαίσιο βασίζεται σε ευρωπαϊκή οδηγία και βρίσκεται σε συζήτηση με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Εντάσσονται άλλοι 500.000 εργαζόμενοι

Σε νέα φάση επέκτασης περνά η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με το υπουργείο να προγραμματίζει την ένταξη επιπλέον 500.000 εργαζομένων.

Η διεύρυνση ξεκινά αυτή την εβδομάδα και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, με το δεύτερο να ακολουθεί τον Νοέμβριο.

Στους κλάδους που εντάσσονται περιλαμβάνονται:

Τηλεπικοινωνίες

Ιδιωτική υγεία

Καθαριστήρια και κομμωτήρια

Συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες

Logistics

Επισκευές και υπηρεσίες καθαρισμού

Μετά την επέκταση, η Ψηφιακή Κάρτα θα καλύπτει συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

Η υπουργός υποστήριξε ότι το μέτρο συμβάλλει στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και στην καταβολή των αντίστοιχων αμοιβών, περιορίζοντας φαινόμενα αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων και αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Κατά την ίδια, τα πρόσθετα ασφαλιστικά έσοδα δημιουργούν δημοσιονομικά περιθώρια για παρεμβάσεις, όπως η κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χηρείας.

Υπερωρίες: Αυξήσεις έως 1.200% στις καταγραφές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Νίκη Κεραμέως στην αύξηση των υπερωριών που καταγράφονται στους κλάδους όπου εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών φτάνει έως και το 1.200%.

«Το νούμερο είναι τεράστιο και σου δείχνει ακριβώς σε τι βαθμό ήταν απαραίτητο αυτό το εργαλείο», δήλωσε.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την υπουργό, αναδεικνύει τη συμβολή της καταγραφής του πραγματικού χρόνου εργασίας στην αντιμετώπιση της υποδηλωμένης απασχόλησης.

Η ίδια συνέδεσε την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας και με τη βελτίωση της εικόνας της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,4%, επίπεδο που, όπως ανέφερε, αποτελεί το χαμηλότερο των τελευταίων 18 ετών.

Ανεργία στο 7,4%: Γιατί δυσκολεύει η περαιτέρω μείωσή της

Παρά την υποχώρηση της ανεργίας, η υπουργός αναγνώρισε ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωσή της απαιτεί πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

Όπως εξήγησε, όσο μειώνεται το ποσοστό των ανέργων, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι ομάδες που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες πρόσβασης στην εργασία.

«Είναι πιο εύκολο να μειώσεις την ανεργία από το 20% στο 17% και πολύ πιο δύσκολο να πας από το 10% στο 7%. Γιατί; Γιατί σιγά-σιγά φτάνεις σε αυτό που λέμε τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός επικεντρώνεται σε γυναίκες, ιδιαίτερα άνεργες μητέρες, και κατοίκους της Περιφέρειας, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο, υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της απασχόλησης.

Επιδότηση έως 80% για άνεργες γυναίκες και 90% για τηλεργασία

Σημαντικό μέρος των νέων πρωτοβουλιών αφορά τα προγράμματα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε σε δράση επιδοτούμενης απασχόλησης ανέργων γυναικών, με την επιδότηση να φτάνει έως το 80%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εργασίας για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση του 90% του βασικού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο, επιδιώκοντας να διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης για όσους ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η υπουργός εξήγησε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους.

«Θέλουμε να δώσουμε μία ώθηση, να ανοίξουμε μία νέα δεξαμενή εργαζομένων και νέες δυνατότητες σε αυτούς τους υποψήφιους εργαζόμενους να δουλέψουν μένοντας στον τόπο τους», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά την αύξηση της απασχόλησης, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, ιδίως στο επίπεδο των μισθών.

Rebrain Greece: Στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου η επόμενη δράση

Στον σχεδιασμό του υπουργείου περιλαμβάνεται και η συνέχιση των δράσεων Rebrain Greece, που στοχεύουν στη διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η επόμενη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο.

Η υπουργός παρουσίασε επίσης στοιχεία για την επιστροφή Ελλήνων που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από τους 770.000 πολίτες που έφυγαν εκείνη την περίοδο, έχουν επιστρέψει 473.000, ποσοστό περίπου 62%.

Τα στοιχεία αυτά, κατά την ίδια, αποτυπώνουν μια τάση σταδιακής αναστροφής του brain drain, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις.

«Έχουμε δρόμο, αλλά βλέπουμε ήδη μια τάση επιστροφής σημαντική», δήλωσε.

Η ενίσχυση της απασχόλησης, η επιστροφή ανθρώπινου δυναμικού και η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελούν τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων που παρουσίασε το υπουργείο.

Το επόμενο βήμα θα είναι η οριστικοποίηση των νέων διατάξεων και η προώθηση του νομοσχεδίου, ώστε οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στις γονικές άδειες και στην προστασία των εργαζομένων να αποκτήσουν νομοθετική ισχύ.