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«Η ανάγκη για ουσιαστική ξεκούραση και ισορροπία απασχολεί όλο και περισσότερο τόσο τον χώρο της εργασίας όσο και την καθημερινότητα. Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις, πολλές σύγχρονες προσεγγίσεις υπογραμμίζουν ότι η φροντίδα του εαυτού μπορεί, και πρέπει, να συνυπάρχει με τη φιλοδοξία. Η Ρουτσίκα Τ. Μαλχότρα, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας Candour και τακτική συνεργάτιδα του Harvard Business Review, μοιράζεται στο CNBC Make It τις εμπειρίες και τις απόψεις της σχετικά με το πώς τα διαφορετικά είδη ξεκούρασης μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο βιώσιμη και ουσιαστική καθημερινότητα.

«Είμαι η πρώτη γυναίκα στην οικογένειά μου που κατάφερε να πάει στο πανεπιστήμιο, να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη, να χτίσει μια καριέρα, να φροντίζει πραγματικά τον εαυτό και το σώμα της, και να έχει την ελευθερία να αποφασίζει μόνη της αν θέλει να κάνει παιδιά και πόσα. Για μένα, έχει μεγάλη σημασία να τιμώ όσα δεν μπόρεσαν να ζήσουν οι πρόγονοί μου και τις δυνατότητες που δεν είχαν. Πολλές γυναίκες που γνωρίζω αισθάνονται το ίδιο.

Παρόλα αυτά, μερικές φορές δυσκολεύομαι να χαρώ πραγματικά αυτά που έχω πετύχει, γιατί ταυτόχρονα κουράζομαι πολύ από το ότι συχνά είμαι η πρώτη ή η διαφορετική σε ό,τι κάνω.

Γι’ αυτό έγραψα το βιβλίο μου «Uncompete», βασισμένο στην πεποίθηση ότι η φιλοδοξία, η ξεκούραση και η φροντίδα του εαυτού δεν πρέπει να αλληλοαποκλείονται.

«Η ζωή συχνά απαιτεί να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις μας βοηθούν να οργανώσουμε τη ζωή μας γύρω από τις σχέσεις και τις δραστηριότητες που έχουν πραγματικά σημασία για εμάς», σύμφωνα με τη Δρ. Πούτζα Λάκσμιν.

Η διαδικασία ξεκινά με τον προσδιορισμό του είδους ξεκούρασης που χρειάζονται το σώμα και το μυαλό. Μια χρήσιμη προσέγγιση για αυτό είναι τα «Επτά είδη ξεκούρασης» της Δρ. Σόντρα Ντάλτον-Σμιθ.

Μπορεί να εξεταστεί πώς το καθένα από αυτά ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή.

1. Σωματική ανάπαυση

Η σωματική ανάπαυση βοηθά το σώμα να αναρρώσει και να διατηρήσει τη λειτουργικότητά του. Η σωματική ανάπαυση μπορεί να είναι παθητική, όπως ο ύπνος ή ένα σύντομο διάλειμμα ξεκούρασης. Μπορεί όμως να είναι και ενεργητική, όπως οι ασκήσεις ευλυγισίας, η γιόγκα, το foam rolling ή το μασάζ.

2. Ψυχική ανάπαυση

Η ψυχική ανάπαυση δίνει στον εγκέφαλο ένα διάλειμμα από τις ταραχώδεις σκέψεις, τις αναλύσεις, τις ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων ή τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εργασία. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται ο διαλογισμός, σύντομα διαλείμματα από την εργασία και χαλαρωτικά χόμπι.

3. Χαλάρωση των αισθήσεων

Οι ειδοποιήσεις του κινητού και ο θόρυβος από τις συζητήσεις των συναδέλφων είναι παραδείγματα ερεθισμάτων που κατακλύζουν τον εγκέφαλο. Για να μειωθεί αυτή η υπερδιέγερση και να ηρεμήσει ο νους, ο Ντάλτον-Σμιθ προτείνει μερικά απλά βήματα: κλείσιμο των ματιών για λίγα λεπτά, χρήση ακουστικών για τη σίγαση των θορύβων, ή, αν είναι δυνατό, λίγα λεπτά σε έναν ήσυχο και σκοτεινό χώρο, χωρίς ενοχλήσεις.

4. Δημιουργική ανάπαυση

Μερικοί τρόποι για δημιουργική ξεκούραση είναι να περνάει κανείς χρόνο στη φύση, να ασχολείται με ένα δημιουργικό έργο ή να γεμίζει τον χώρο εργασίας του με αντικείμενα που προκαλούν χαρά, θαυμασμό και περιέργεια.

5. Συναισθηματική ανάπαυση

Η συναισθηματική ανάπαυση απαιτεί την ικανότητα να θέτει κανείς σαφή όρια απέναντι στους άλλους και να τα τηρεί με συνέπεια, προστατεύοντας έτσι την ψυχική του ενέργεια και την εσωτερική του ισορροπία.

6. Κοινωνική ανάπαυση

Σκεφτείτε μερικές από τις πιο σημαντικές σχέσεις στη ζωή σας. Ποιες σας δίνουν ενέργεια; Δώστε προτεραιότητα στο να περνάτε χρόνο με όσους σας ανεβάζουν το ηθικό ή σας γεμίζουν με θετικά συναισθήματα. Η ξεκούραση δεν σημαίνει πάντα μοναξιά. Είναι σημαντικό να ξέρετε ποιοι άνθρωποι σας αναζωογονούν.

7. Πνευματική ανάπαυση

«Η πνευματική ανάπαυση», σύμφωνα με τον Ντάλτον-Σμιθ, «είναι η ικανότητα να η σύνδεση πέραν του φυσικού και του συναισθηματικού κόσμου. Είναι η σύνδεση με τον πνευματικό μας κόσμο και προκαλεί το αίσθημα του ανήκειν, της αγάπης, της αποδοχής και του σκοπού». Η πνευματική ανάπαυση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προσευχής, του εθελοντισμού ή της συμμετοχής σε μια πνευματικά προσανατολισμένη κοινότητα.

Αυτός ο διαχωρισμός των ειδών ξεκούρασης με βοήθησε να καταλάβω τι με παρακινεί να ζήσω καλύτερα τη ζωή μου και πώς να οργανώσω την καθημερινότητά μου ώστε να υπάρχει ισορροπία σε όλους τους τομείς. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να τιμήσω την οικογένειά μου και να δώσω ένα παράδειγμα για το οποίο μπορώ να είμαι περήφανη, είναι να ζήσω μια ζωή όπου η ανάπαυση και η φιλοδοξία είναι βαθιά συνυφασμένες».

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