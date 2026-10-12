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Για ένα μεγάλο διάστημα, το ζητούμενο για πολλούς εργαζομένους ήταν να κάνουν ακριβώς όσα προέβλεπε η θέση τους και τίποτα περισσότερο. Η εποχή του quiet quitting, δηλαδή της «σιωπηλής παραίτησης» από την επιπλέον προσπάθεια, φαίνεται όμως να υποχωρεί και να δίνει χώρο σε μια διαφορετική εργασιακή συμπεριφορά: το loud working.

Σε ένα περιβάλλον όπου η εργασιακή ασφάλεια δεν θεωρείται πλέον δεδομένη και η αλλαγή εργοδότη δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, αρκετοί εργαζόμενοι επιλέγουν να κάνουν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους. Δεν αρκούνται στο να ολοκληρώνουν σωστά τα καθήκοντά τους, αλλά φροντίζουν να γνωρίζουν οι προϊστάμενοι και οι συνάδελφοί τους τι ακριβώς έχουν πετύχει.

Η λογική πίσω από αυτή τη συμπεριφορά είναι σχετικά απλή: όσο πιο ορατή είναι η συνεισφορά ενός εργαζομένου, τόσο μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι πιθανότητες αναγνώρισης, εξέλιξης ή ακόμη και διατήρησης της θέσης εργασίας του.

Η τάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από αναδιαρθρώσεις και ανησυχίες για πιθανές απολύσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδηλωθεί ένα γενικευμένο κύμα απώλειας θέσεων.

Η εργασία πρέπει πλέον να φαίνεται

Το loud working περιγράφει ακριβώς αυτή την προσπάθεια για επαγγελματική ορατότητα. Ο εργαζόμενος δεν περιμένει πλέον ότι η καλή δουλειά θα αναγνωριστεί από μόνη της, αλλά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ανάδειξη της συνεισφοράς του.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι παρουσιάζει στους ανωτέρους του τα αποτελέσματα ενός project, ενημερώνει τους συναδέλφους για μια επιτυχία ή φροντίζει να καταγράφεται η συμβολή του σε ένα σημαντικό εγχείρημα.

Για ορισμένους, η στρατηγική επεκτείνεται και εκτός της επιχείρησης. Η προσωπική επαγγελματική εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι εργαζόμενοι προβάλλουν τις δεξιότητες και τα επιτεύγματά τους, επιδιώκοντας να ενισχύσουν το προσωπικό τους brand.

Σε μια αγορά όπου μεγάλο μέρος της επαγγελματικής δικτύωσης πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, η ορατότητα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος επαγγελματικής ασφάλειας. Η παρουσία στο LinkedIn και σε άλλες πλατφόρμες μπορεί να βοηθήσει έναν εργαζόμενο να παραμείνει ενεργός στο επαγγελματικό οικοσύστημα, ακόμη και όταν δεν αναζητά άμεσα νέα δουλειά.

Η ισορροπία ανάμεσα στην προβολή και την υπερβολή

Η αυξημένη προβολή, ωστόσο, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Το να ενημερώνει κάποιος συνεχώς τους άλλους για κάθε μικρό επίτευγμα, να προσπαθεί να κυριαρχεί σε κάθε σύσκεψη ή να παρουσιάζει ως προσωπική επιτυχία ένα αποτέλεσμα που προέκυψε από ομαδική εργασία μπορεί τελικά να λειτουργήσει εις βάρος του.

Το ίδιο ισχύει όταν η αυτοπροβολή αντικαθιστά την ουσιαστική εργασία. Η προσπάθεια να φαίνεται κάποιος διαρκώς παραγωγικός μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση, αλλά και να δημιουργήσει αρνητική εικόνα μεταξύ των συναδέλφων.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ένας εργαζόμενος να διεκδικεί εύσημα για αποτελέσματα που δεν του ανήκουν αποκλειστικά. Η ανάγκη για αναγνώριση δεν μπορεί να σημαίνει ότι η συλλογική προσπάθεια μετατρέπεται σε ατομική επιτυχία.

Η αποτελεσματική στρατηγική, επομένως, βρίσκεται κάπου στη μέση: η δουλειά πρέπει να είναι ορατή, χωρίς η προβολή της να γίνεται αυτοσκοπός.

«Διαβάζοντας» τι χρειάζεται πραγματικά η επιχείρηση

Μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα είναι να μην προσπαθεί κάποιος απλώς να κάνει περισσότερο θόρυβο, αλλά να κατανοεί ποια προβλήματα έχουν πραγματικά σημασία για την ομάδα και την επιχείρηση.

Όταν υπάρχουν πολλά ζητήματα που απαιτούν λύση, η αποτελεσματικότερη στρατηγική μπορεί να είναι ο εντοπισμός εκείνων που θεωρούνται πιο κρίσιμα από τον προϊστάμενο ή την ανώτερη διοίκηση.

Η λογική είναι ότι η επίλυση ενός προβλήματος υψηλής προτεραιότητας δημιουργεί από μόνη της μεγαλύτερη επαγγελματική ορατότητα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, ο εργαζόμενος να μιλά συνεχώς για τη δουλειά του, εφόσον έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που απασχολεί πραγματικά την επιχείρηση.

Αυτή η προσέγγιση μετατρέπει το loud working από απλή αυτοπροβολή σε πιο στοχευμένη επαγγελματική στρατηγική.

Όταν η αναγνώριση γίνεται ζήτημα επιβίωσης

Η πίεση για ορατότητα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε επιχειρήσεις που προχωρούν σε περικοπές προσωπικού και αναδιαρθρώσεις.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται ότι δεν αρκεί πλέον να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρέπει παράλληλα να αποδεικνύουν ότι η παρουσία τους είναι σημαντική για την ομάδα.

Αυτό δημιουργεί έναν νέο ανταγωνισμό. Οι εργαζόμενοι μπορεί να διεκδικούν περισσότερες αρμοδιότητες, να αναλαμβάνουν επιπλέον projects ή ακόμη και να προσπαθούν να καλύψουν καθήκοντα συναδέλφων τους, προκειμένου να ενισχύσουν το προφίλ τους.

Η λογική είναι ότι μια θετική αξιολόγηση και η αναγνώριση της συνεισφοράς μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο μιας απόλυσης.

Σε ακραίες περιπτώσεις, όμως, αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους.

Η νέα εργασιακή κουλτούρα

Το loud working δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται περισσότερο από πριν. Αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν την εργασία τους και διαχειρίζονται την επαγγελματική τους εικόνα.

Η αλλαγή από το quiet quitting στο loud working αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, μια αγορά εργασίας όπου η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί. Όταν η αλλαγή θέσης δεν είναι εύκολη και η παραμονή στον ίδιο εργοδότη δεν θεωρείται αυτονόητη, η αναγνώριση αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Η πρόκληση για τους εργαζομένους είναι να βρουν τη σωστή ισορροπία. Να κάνουν γνωστή τη δουλειά τους χωρίς να μετατρέπουν κάθε δραστηριότητα σε προσωπική διαφήμιση, να διεκδικούν την αναγνώριση χωρίς να οικειοποιούνται τη συλλογική προσπάθεια και να αυξάνουν την ορατότητά τους χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα της εργασίας τους.

Γιατί τελικά, σε μια αγορά που γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική, δεν αρκεί μόνο να εργάζεσαι καλά. Πρέπει και να μπορείς να δείξεις με ουσιαστικό τρόπο την αξία που προσθέτεις.

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