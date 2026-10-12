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Στην Κέρκυρα μεταφέρεται το 12ο JobReady by DYPA, με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να διοργανώνει μια ολοήμερη δράση με δωρεάν εργαστήρια επαγγελματικής προετοιμασίας και συμβουλευτικής για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ή να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την επιχειρηματικότητα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από τις 10:30 έως τις 18:30, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα, στη Σαμάρα 13.

Στόχος του JobReady είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στην αναζήτηση εργασίας. Μέσα από τα εργαστήρια θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills), αλλά και να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για όσα αναζητούν σήμερα οι εργοδότες από τους υποψηφίους.

Από το σωστό βιογραφικό μέχρι τη συνέντευξη

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη δημιουργία και την αποτελεσματική παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος, καθώς και στην προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να εντοπίζουν τις δεξιότητες και τα δυνατά επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά και, κυρίως, πώς να τα αναδεικνύουν σωστά στο βιογραφικό τους.

Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για μια αποτελεσματικότερη παρουσία σε συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού, γνωρίζοντας καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι υποψήφιοι από τις επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR), τα οποία θα παρουσιάσουν στην πράξη τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και θα μεταφέρουν την οπτική των εργοδοτών σχετικά με τα προσόντα και τις δεξιότητες που αναζητούν.

Εξατομικευμένη καθοδήγηση στα CV Corner και Business Corner

Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση θα έχουν τα CV Corner και Business Corner, όπου εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προσφέρουν προσωπική καθοδήγηση στους συμμετέχοντες.

Στο CV Corner, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν πρακτικές συμβουλές για τη σύνταξη και παρουσίαση του βιογραφικού τους, ενώ στο Business Corner η έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται, επομένως, μόνο σε όσους αναζητούν μια θέση εργασίας. Απευθύνεται και σε ανθρώπους που εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Επιχειρηματίες μοιράζονται την εμπειρία τους

Στο πλαίσιο της δράσης, επιχειρηματίες θα παρουσιάσουν τη δική τους εμπειρία από την αξιοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και των προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών της ΔΥΠΑ.

Μέσα από πραγματικά παραδείγματα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλές πρακτικές για το πώς μια αρχική επιχειρηματική ιδέα μπορεί να οργανωθεί και να εξελιχθεί σε επαγγελματικό εγχείρημα.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν τα διαθέσιμα εργαλεία και τις υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν για την επαγγελματική τους πορεία.

Η συμμετοχή στο 12ο JobReady by DYPA είναι δωρεάν και απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

Δήλωση συμμετοχής στο JobReady Κέρκυρας

Για τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ, περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ

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