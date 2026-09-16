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Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και παροχές φέρνει το νέο πακέτο μέτρων. Ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να ανέλθει στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 και στα 1.000 ευρώ από το 2028, ενώ αλλαγές έρχονται σε ασφαλιστικές εισφορές, φορολογία και ενισχύσεις για εργαζομένους, συνταξιούχους και οικογένειες.

Κατά 40 ευρώ αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου 2027, φτάνοντας στα 960 ευρώ μεικτά, έναντι 920 ευρώ σήμερα. Την ίδια ημερομηνία προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, από την οποία θα ωφεληθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, με την αύξηση στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους να υπολογίζεται περίπου στα 5 ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση 40 ευρώ μεικτά θα δοθεί σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς όμως να εφαρμοστεί σε αυτούς η μείωση των εισφορών.

Από τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που έχει συμπληρώσει τρεις τριετίες θα μπορεί να λαμβάνει από τις αρχές του 2028 μεικτές αποδοχές 1.300 ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ο στόχος για τον μέσο μισθό είναι να φτάσει στα 1.800 ευρώ έως το 2030.

Σε σύγκριση με το 2021, όταν ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 650 ευρώ, η συνολική αύξηση έως τα 1.000 ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 54%. Η άνοδος του κατώτατου μισθού επηρεάζει παράλληλα σειρά επιδομάτων και παροχών που συνδέονται με το ύψος του, όπως το επίδομα ανεργίας, η παροχή μητρότητας, οι αμοιβές για υπερωριακή εργασία και άλλες ενισχύσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το όφελος για περισσότερους από 1,5 εκατ. εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, με βάση τα παραδείγματα που παρουσιάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Με την παραδοχή ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και κατά ακόμη 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027, οι αποδοχές διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση του εργαζομένου.

Στους λιγότερο ευνοημένους περιλαμβάνονται εργαζόμενοι που αμείβονται έστω και λίγο υψηλότερα από τον κατώτατο μισθό, καθώς δεν είναι δεδομένο ότι η επιχείρηση θα προχωρήσει σε αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Παράλληλα, δεν δικαιούνται αυτομάτως προσαύξηση λόγω τριετιών, εκτός εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση που τους καλύπτει. Σε δυσμενέστερη θέση βρίσκονται και χαμηλόμισθοι που δεν είχαν προλάβει να κατοχυρώσουν τριετίες και θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια προϋπηρεσίας προκειμένου να δουν σχετική αύξηση.

Τι αλλάζει για τους δημοσίους υπαλλήλους

Για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται από τον Δεκέμβριο του 2027 η καθιέρωση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά. Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Επιπλέον, ο βασικός μισθός θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και κατά ακόμη 40 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, με τη συνολική αύξηση να ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Οι αλλαγές για τους συνταξιούχους

Στα 400 ευρώ καθαρά αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση προς τους συνταξιούχους, η οποία επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026 στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών. Με την αλλαγή προστίθενται περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι και συνολικά η ενίσχυση αναμένεται να καταβάλλεται σε περίπου 2,2 εκατ. άτομα.

Το ίδιο ποσό των 400 ευρώ προβλέπεται να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που εισπράττουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, καθώς επίσης τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η ενίσχυση έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ τα ποσά συνήθως εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την προηγούμενη Παρασκευή.

Ανάμεσα στους περισσότερο ωφελημένους βρίσκονται τα ζευγάρια συνταξιούχων, καθώς μπορούν να λάβουν διπλή ενίσχυση μετά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Παράλληλα, περίπου 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, προβλέπεται να λάβουν στις 30 Νοεμβρίου απευθείας το ποσό των 400 ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 2 εκατ. συνταξιούχοι, ευάλωτοι πολίτες και άτομα με αναπηρία που μέχρι σήμερα λάμβαναν ενίσχυση 250 ευρώ θα δουν το ποσό να αυξάνεται στα 400 ευρώ.

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις, καθώς δεν εντάσσονται στους δικαιούχους της ενίσχυσης των 400 ευρώ. Έτσι, μπορεί ένας χαμηλοσυνταξιούχος κάτω του ηλικιακού ορίου να μην πάρει το βοήθημα, την ώρα που ένας συνταξιούχος με υψηλότερο εισόδημα θα το δικαιούται, αφού δεν εφαρμόζονται πλέον εισοδηματικά κριτήρια.

Στους χαμένους συγκαταλέγονται επίσης περίπου 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ, οι οποίοι εξακολουθούν να επιβαρύνονται με την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Παρότι είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο ελάφρυνσης της συγκεκριμένης επιβάρυνσης, το μέτρο δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στις εξαγγελίες. Ωστόσο, το ζήτημα ενδέχεται να επανεξεταστεί μετά τη σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, στο τέλος Δεκεμβρίου στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων προβλέπεται να ενταχθεί το σύνολο των περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχων, καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς. Με την αλλαγή αυτή, ολόκληρη την προβλεπόμενη αύξηση θα λαμβάνουν πλέον και περίπου 670.000 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς.

Τα μέτρα για οικογένειες και τρίτεκνους

Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Παράλληλα, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, με περίπου 86.927 τρίτεκνους να αναμένεται να διαπιστώσουν μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης.

Αλλαγές προβλέπονται και στα voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς το ύψος της σχετικής αποζημίωσης αυξάνεται κατά 10%. Ταυτόχρονα, τα εισοδηματικά όρια όλων των κατηγοριών διευρύνονται κατά 2.000 ευρώ, ενώ για τους τρίτεκνους καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, μετά την αντίστοιχη κατάργηση που είχε προηγηθεί για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ενισχύεται επίσης το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες, με πρόσθετη αύξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σήμερα, για τέσσερα παιδιά και άνω το ποσό ανέρχεται στα 3.500 ευρώ, χωρίς περαιτέρω προσαύξηση ανά παιδί. Με το νέο πλαίσιο, το επίδομα διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, στα 5.500 ευρώ για πέντε, στα 6.500 ευρώ για έξι παιδιά και συνεχίζει αντίστοιχα για κάθε επιπλέον τέκνο. Η ρύθμιση ισχύει για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εκτιμάται ότι αφορά περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες κάθε χρόνο.

Τέλος, περίπου 218.000 άτομα με αναπηρία προβλέπεται να δουν αυτόματες αυξήσεις στις παροχές που λαμβάνουν μέσω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των επιδομάτων. Η αύξηση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 80 ευρώ μεικτά τον μήνα, ανάλογα με το ύψος και την κατηγορία της παροχής.

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