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Σε μια διπλή παρέμβαση στην αγορά εργασίας, με στόχο να αυξηθούν ταυτόχρονα οι αποδοχές και οι προσλήψεις χωρίς να επιβαρυνθεί υπέρμετρα το κόστος των επιχειρήσεων, προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο ενόψει της ΔΕΘ. Στον σχεδιασμό μπαίνουν από τη μία πλευρά η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και από την άλλη η περαιτέρω αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Η λογική του σχεδίου είναι οι δύο κινήσεις να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ενισχύσει άμεσα τις αποδοχές, ενώ η μείωση των εισφορών μπορεί να απορροφήσει ένα μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τους εργοδότες. Εφόσον μέρος της ελάφρυνσης περάσει και στους εργαζομένους, θα υπάρξει παράλληλα όφελος στις καθαρές αποδοχές μέσω μικρότερων κρατήσεων.

Το εργασιακό σκέλος του πακέτου συνδέεται, παράλληλα, με τον στόχο για περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους αλλά και σε πολίτες που παραμένουν εκτός της αγοράς εργασίας.

Μείωση εισφορών έως μία ποσοστιαία μονάδα

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών έως και κατά μία ποσοστιαία μονάδα, με την τελική έκταση της παρέμβασης να εξαρτάται από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Το πρώτο σενάριο περιορίζεται στην ήδη προβλεπόμενη μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση, η ελάφρυνση αναμένεται να κατευθυνθεί προς την εργοδοτική πλευρά, μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Το πιο ενισχυμένο σενάριο προβλέπει μείωση κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα. Εφόσον επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες να εφαρμοστεί, το πιθανότερο μοντέλο είναι η παρέμβαση να μοιραστεί ισόποσα: 0,5 μονάδα για τους εργοδότες και 0,5 μονάδα για τους εργαζομένους.

Ένας τέτοιος επιμερισμός θα είχε διπλή επίδραση. Οι επιχειρήσεις θα κατέβαλλαν χαμηλότερες εργοδοτικές εισφορές, περιορίζοντας το συνολικό κόστος απασχόλησης, ενώ οι εργαζόμενοι θα έβλεπαν μικρή πρόσθετη αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, καθώς θα παρακρατείται μικρότερο ποσό από τον μισθό τους.

Η επιλογή αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία εφόσον συνδυαστεί με ισχυρότερη αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως «μαξιλάρι» απέναντι στην επιβάρυνση που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις μια νέα μισθολογική αναπροσαρμογή.

Κατώτατος μισθός: Στο τραπέζι ακόμη και τα 1.000 ευρώ

Το δεύτερο κομμάτι της εξίσωσης αφορά τον κατώτατο μισθό του 2027, ο οποίος σήμερα διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά.

Ο βασικός στόχος τοποθετεί την επόμενη αύξηση τουλάχιστον στα 950 ευρώ, ωστόσο εξετάζονται και πιο ενισχυμένα σενάρια. Σε αυτά, ο νέος κατώτατος θα μπορούσε να κινηθεί στην περιοχή των 970 έως 980 ευρώ, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν αποκλείεται να πλησιάσει ακόμη και το ορόσημο των 1.000 ευρώ μεικτά.

Η τελική απόφαση θα κρίνει όχι μόνο την άμεση αύξηση που θα λάβουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο, αλλά θα έχει ευρύτερη επίδραση στην αγορά εργασίας, καθώς η μεταβολή του κατώτατου λειτουργεί συχνά ως σημείο αναφοράς και για υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

Το 2027 αποτελεί παράλληλα χρονιά-ορόσημο για τον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού. Θα είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία το ύψος του θα αποφασιστεί με το υφιστάμενο σύστημα κυβερνητικής απόφασης.

Από το 2028 θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος μηχανισμός προσδιορισμού, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα προκύπτουν οι μελλοντικές αυξήσεις.

Το στοίχημα των νέων προσλήψεων

Πέρα από τις αποδοχές, ιδιαίτερο βάρος στον σχεδιασμό δίνεται στη διεύρυνση της απασχόλησης, με τους νέους εργαζομένους να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί αποτυπώνεται στα στοιχεία της αγοράς εργασίας. Τον Μάιο του 2026 δημιουργήθηκαν καθαρά 132.730 νέες θέσεις εργασίας, με σημαντικό μέρος τους να αφορά τις μικρότερες ηλικίες.

Από το συνολικό θετικό ισοζύγιο, 53.084 θέσεις αφορούσαν εργαζομένους ηλικίας έως 29 ετών. Με άλλα λόγια, περίπου τέσσερις στις δέκα νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν εκείνον τον μήνα αντιστοιχούσαν στις δύο νεότερες ηλικιακές κατηγορίες.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη για τις ηλικίες 15 έως 24 ετών. Το θετικό ισοζύγιο απασχόλησης είχε διαμορφωθεί σε 21.825 θέσεις τον Μάιο του 2023, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2026 έφτασε τις 34.205 θέσεις.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 56% μέσα σε τρία χρόνια, ενισχύοντας την εικόνα μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στόχος είναι αυτή η πορεία να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και να επεκταθεί και σε ομάδες που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός απασχόλησης. Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους αντιμετωπίζεται σε αυτό το πλαίσιο όχι μόνο ως ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις, αλλά και ως κίνητρο για περισσότερες προσλήψεις.

Το οικονομικό στοίχημα που διαμορφώνεται ενόψει της ΔΕΘ στηρίζεται έτσι σε τρεις αλληλένδετους άξονες: χαμηλότερο κόστος για τη δημιουργία και διατήρηση μιας θέσης εργασίας, περισσότερες προσλήψεις και ταχύτερη αύξηση των μισθών.

Η τελική μορφή των μέτρων θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Ωστόσο, ο συνδυασμός της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού με την περαιτέρω αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να αποτελέσει βασικό μέρος του εργασιακού πακέτου, με το 2027 να εξελίσσεται σε κομβική χρονιά τόσο για τις αποδοχές όσο και για το κόστος εργασίας.

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