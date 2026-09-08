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Σαφή βελτίωση του κλίματος στην ελληνική αγορά εργασίας καταγράφει η νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το 4ο τρίμηνο του 2026, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση της αυτοματοποίησης αρχίζει να αφήνει εντονότερο αποτύπωμα στις αποφάσεις για τη στελέχωση.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook – NEO) διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, ενισχυμένος κατά 7 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2025 παραμένει αμετάβλητος.

Με βάση τις επιδόσεις αυτές, η Ελλάδα βρίσκεται στην 35η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Το 28% των εργοδοτών σχεδιάζει προσλήψεις

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων εμφανίζεται προσανατολισμένη στη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού. Συγκεκριμένα, το 54% των εργοδοτών σχεδιάζει να κρατήσει αμετάβλητα τα επίπεδα στελέχωσης, ενώ το 28% σκοπεύει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Στον αντίποδα, το 16% αναμένει μείωση του προσωπικού, ενώ ένα 2% δηλώνει ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές στη στελέχωση τους επόμενους μήνες.

Τουρισμός, ξενοδοχεία και εστίαση στην κορυφή

Η μεγαλύτερη δυναμική εντοπίζεται στον Τουρισμό, τα Ξενοδοχεία και την Εστίαση, όπου ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης εκτινάσσεται στις 37 μονάδες.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο καταγράφεται άνοδος 34 μονάδων, η μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση μεταξύ όλων των κλάδων. Η επίδοση επαναφέρει τον κλάδο στα υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας που είχαν καταγραφεί στις αρχές του έτους, όταν ο αντίστοιχος δείκτης είχε φθάσει στις 35 μονάδες.

Σε ετήσια βάση, τη μεγαλύτερη βελτίωση εμφανίζει ο Δημόσιος Τομέας, η Υγεία και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, με άνοδο 8 μονάδων έναντι του 4ου τριμήνου του 2025.

Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα στις Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Υπηρεσίες, όπου ο δείκτης φθάνει τις 20 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. Αντίστοιχη ή καλύτερη επίδοση είχε να καταγραφεί από το 3ο τρίμηνο του 2024, όταν ο δείκτης βρισκόταν στις 36 μονάδες.

Γιατί οι επιχειρήσεις ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο πίσω από τις σχεδιαζόμενες προσλήψεις. Μεταξύ των εργοδοτών που σκοπεύουν να αυξήσουν το προσωπικό τους, το 42% αναφέρει ως βασική αιτία την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ένα 27% αποδίδει την ανάγκη για νέες προσλήψεις στην επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας και στη δημιουργία νέων ρόλων, ενώ το 26% επιδιώκει να καλύψει θέσεις που έμειναν κενές μετά από αποχωρήσεις εργαζομένων.

Μάλιστα, η εικόνα ενισχύεται σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν λόγω ανάπτυξης αυξήθηκε από 37% σε 42%, ενώ εκείνες που χρειάζονται περισσότερο προσωπικό λόγω επέκτασης σε νέες δραστηριότητες αυξήθηκαν από 21% σε 27%.

Η αυτοματοποίηση αλλάζει τα δεδομένα στη στελέχωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι που οδηγούν ορισμένες επιχειρήσεις στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στη μείωση του προσωπικού τους.

Το 27% των εργοδοτών που σχεδιάζουν περιορισμό του ανθρώπινου δυναμικού δηλώνει ότι δεν θα αντικαταστήσει εργαζομένους που αποχωρούν, λόγω περιορισμών στις προσλήψεις. Ένα 25% επικαλείται οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει, όμως, είναι η αυτοματοποίηση. Πλέον, το 24% των συγκεκριμένων εργοδοτών αναφέρει ότι η χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών έχει μειώσει την ανάγκη για ορισμένες θέσεις εργασίας.

Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 9% το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν τριπλασιάστηκε και πλέον η αυτοματοποίηση συγκαταλέγεται στους τρεις σημαντικότερους λόγους μείωσης προσωπικού. Η μεταβολή αποτυπώνει την αυξανόμενη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και την επανεξέταση των αναγκών τους για συγκεκριμένους ρόλους.

Ρεκόρ προοπτικών στην περιφέρεια

Σε γεωγραφικό επίπεδο, τις ισχυρότερες προοπτικές καταγράφει η κατηγορία «Υπόλοιπη Ελλάδα», δηλαδή οι περιοχές εκτός Ευρύτερης Αττικής και Βόρειας Ελλάδας.

Ο δείκτης φθάνει στις 22 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 7 μονάδων σε τριμηνιαία και 13 μονάδων σε ετήσια βάση. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική κατηγορία από την έναρξη της παρακολούθησής της, το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Πιο αισιόδοξες οι μεγάλες επιχειρήσεις

Η ισχυρότερη διάθεση για προσλήψεις με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων καταγράφεται στους οργανισμούς που απασχολούν 1.000 έως 4.999 εργαζομένους, όπου ο δείκτης προοπτικών διαμορφώνεται στις 24 μονάδες.

Η συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίζει παράλληλα τη μεγαλύτερη βελτίωση, κατά 12 μονάδες τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων τριών ετών για επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, μετά τις 26 μονάδες του 4ου τριμήνου του 2023.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, Χαράλαμπος Καζαντζίδης, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως η ελληνική αγορά εργασίας διατηρεί τη δυναμική της, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές στον Τουρισμό, τα Ξενοδοχεία και την Εστίαση και αυξημένη αισιοδοξία μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η αυξανόμενη αξιοποίηση της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, καθιστώντας ακόμη σημαντικότερη τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Παγκόσμια άνοδος της διάθεσης για προσλήψεις

Βελτιωμένη είναι η εικόνα και διεθνώς. Στην παγκόσμια έρευνα της ManpowerGroup συμμετείχαν 39.878 εργοδότες από 42 χώρες, με τον παγκόσμιο δείκτη προοπτικών απασχόλησης να διαμορφώνεται στις 29 μονάδες.

Πρόκειται για αύξηση 2 μονάδων έναντι του προηγούμενου τριμήνου και 6 μονάδων σε ετήσια βάση, καταδεικνύοντας ότι η διάθεση για προσλήψεις ενισχύεται διεθνώς παρά τις εμπορικές εντάσεις και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως εμφανίζουν οι Κατασκευές & Ακίνητα και τα Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες, με 36 μονάδες, και ακολουθούν η Τεχνολογία, τα Μέσα και οι Τηλεπικοινωνίες με 35 μονάδες, το Εμπόριο & Logistics με 31 και η Βιομηχανία με 30.

Οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες βρίσκονται στις 28 μονάδες, ο Τουρισμός, τα Ξενοδοχεία & η Εστίαση στις 27, οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας & οι Φυσικοί Πόροι στις 25 και ο Δημόσιος Τομέας, η Υγεία & οι Κοινωνικές Υπηρεσίες στις 21.

Ινδία και Βραζιλία πρωταθλήτριες στις προσλήψεις

Σε επίπεδο χωρών, η Ινδία εμφανίζει τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης παγκοσμίως, με δείκτη 54 μονάδων.

Ακολουθεί από κοντά η Βραζιλία με 53 μονάδες, ενώ ο Παναμάς βρίσκεται στις 49 και το Μεξικό στις 41. Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η Κίνα καταγράφει δείκτη 34 μονάδων.

Στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ξεχωρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 41 μονάδες, η Σουηδία με 39 και το Ισραήλ με 34. Ο δείκτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πάντως, δεν είναι ακόμη εποχικά προσαρμοσμένος.