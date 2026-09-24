Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περισσότερες από 120 επιχειρήσεις με 3.000 θέσεις εργασίας θα συμμετάσχουν στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανέργους που αναζητούν εργασία, καθώς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντήσουν απευθείας υπευθύνους επιλογής προσωπικού των επιχειρήσεων, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να συζητήσουν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι θέσεις εργασίας καλύπτουν διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες και απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η προεγγραφή πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-athina-10-2026?c=ev

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης, τις δράσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

Διαβάστε ακόμη

Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιερρακάκη για περισσότερα έσοδα από 6G και 5G

Επιδοτήσεις τέλος στο ρεύμα, ανοίγει ο δρόμος στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας

Η μεταμόρφωση του Ντόρτμουντ: Πώς ορυχεία και χαλυβουργεία έγιναν τεχνολογικά πάρκα και πανεπιστήμια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ