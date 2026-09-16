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Νέο επίδομα Χριστουγέννων, αυξήσεις στις αποδοχές μέσω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους που ανακοινώθηκε στην 90ή ΔΕΘ. Οι παρεμβάσεις θα αρχίσουν να αποτυπώνονται σταδιακά στο διαθέσιμο εισόδημα από το 2027, ενώ το συνολικό όφελος θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2028.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2027

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα χορηγείται στους περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους που αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το καθαρό ποσό που θα εισπράττει κάθε εργαζόμενος δεν θα είναι ενιαίο, καθώς θα εξαρτάται από παράγοντες όπως το συνολικό εισόδημα, η ηλικία και ο αριθμός των παιδιών. Με βάση τα σχετικά παραδείγματα, η καθαρή αξία του επιδόματος θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ.

Η συγκεκριμένη παροχή θα εντάσσεται στις τακτικές αποδοχές και παράλληλα θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Για τους υπαλλήλους που δεν θα έχουν υπηρετήσει ολόκληρο το έτος, το ποσό θα υπολογίζεται αναλογικά με βάση τους μήνες υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι αυξήσεις στους μισθούς

Παράλληλα με το νέο επίδομα, οι αποδοχές στο Δημόσιο θα ενισχυθούν μέσω της σύνδεσης των μισθολογικών κλιμακίων με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού.

Ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να αυξηθεί από τα σημερινά 920 ευρώ στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, μέσα από δύο διαδοχικές αναπροσαρμογές. Η πρώτη αναμένεται τον Απρίλιο του 2027 και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2028.

Εφόσον επαληθευτεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, η συνολική αύξηση στις μικτές μηνιαίες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα φτάσει τα 80 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 960 ευρώ μικτά ετησίως έως τον Ιανουάριο του 2028.

Τι δείχνουν τα παραδείγματα

Για δημόσιο υπάλληλο ηλικίας 40 ετών με δύο παιδιά, ο οποίος λαμβάνει μικτό μισθό 2.000 ευρώ και σήμερα έχει καθαρές αποδοχές 1.447 ευρώ, το πρόσθετο καθαρό εισόδημα το 2027 υπολογίζεται σε 562 ευρώ σε σχέση με φέτος.

Από το συνολικό αυτό όφελος, τα 327 ευρώ προέρχονται από το νέο επίδομα Χριστουγέννων, ενώ τα υπόλοιπα 235 ευρώ από την αύξηση των αποδοχών, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 26 ευρώ καθαρά τον μήνα για εννέα μήνες.

Το 2028, το επιπλέον ετήσιο εισόδημα ανεβαίνει στα 964 ευρώ καθαρά. Από αυτά, τα 327 ευρώ προέρχονται από το επίδομα και τα 637 ευρώ από τις αυξημένες αποδοχές, δηλαδή περίπου 52 ευρώ καθαρά κάθε μήνα επί 12 μήνες.

Στην περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου 29 ετών χωρίς παιδιά, με μικτές αποδοχές 1.500 ευρώ και καθαρό μισθό 1.123 ευρώ, το πρόσθετο εισόδημα για το 2027 διαμορφώνεται στα 609 ευρώ καθαρά. Τα 354 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα Χριστουγέννων και τα 255 ευρώ στην αύξηση του μισθού.

Για το 2028 το συνολικό πρόσθετο καθαρό όφελος αυξάνεται στα 1.033 ευρώ, εκ των οποίων 354 ευρώ προέρχονται από το επίδομα και 679 ευρώ από τη μισθολογική αύξηση.

Για έναν εργαζόμενο στο Δημόσιο ηλικίας 55 ετών χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 3.000 ευρώ και καθαρές αποδοχές 1.956 ευρώ, το συνολικό πρόσθετο εισόδημα εκτιμάται στα 495 ευρώ το 2027 και στα 841 ευρώ το 2028.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το καθαρό επίδομα Χριστουγέννων διαμορφώνεται στα 288 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις των αποδοχών προσθέτουν 207 ευρώ το 2027 και 553 ευρώ το 2028.

Υψηλότερο όφελος στους νεότερους εργαζόμενους

Ο συνδυασμός των μέτρων εμφανίζει μεγαλύτερη επίδραση στα παραδείγματα των νεότερων δημοσίων υπαλλήλων.

Εργαζόμενος ηλικίας 24 ετών χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 1.200 ευρώ και καθαρές αποδοχές 933 ευρώ, προβλέπεται να έχει 669 ευρώ επιπλέον εισόδημα το 2027.

Από αυτά, τα 389 ευρώ αντιστοιχούν στο νέο επίδομα Χριστουγέννων και τα υπόλοιπα 280 ευρώ προκύπτουν από την αύξηση των αποδοχών.

Το 2028, το συνολικό πρόσθετο όφελος αυξάνεται στα 1.136 ευρώ καθαρά, καθώς στα 389 ευρώ του επιδόματος προστίθενται 747 ευρώ από τη μισθολογική ενίσχυση.

Πρόσθετο όφελος από τις φοροελαφρύνσεις

Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση προκύπτει για τους δημοσίους υπαλλήλους που, πέρα από τις αυξήσεις και το νέο επίδομα, επωφελούνται και από τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση υπαλλήλου 49 ετών με τρία παιδιά, μικτό μισθό 2.500 ευρώ και σημερινό καθαρό εισόδημα 1.832 ευρώ.

Για το 2027, το συνολικό πρόσθετο όφελος υπολογίζεται στα 1.944 ευρώ καθαρά. Από το ποσό αυτό, 311 ευρώ προέρχονται από το επίδομα Χριστουγέννων, 280 ευρώ από την αύξηση των αποδοχών και 1.353 ευρώ από τη φορολογική ελάφρυνση.

Το 2028, το συνολικό πρόσθετο εισόδημα φτάνει τα 2.411 ευρώ καθαρά, καθώς στα 311 ευρώ του επιδόματος και στα 747 ευρώ των αυξημένων αποδοχών προστίθεται το φορολογικό όφελος των 1.353 ευρώ.

Πότε ενεργοποιούνται οι αλλαγές

Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή αναμένεται τον Απρίλιο του 2027, οπότε προβλέπεται η πρώτη αύξηση στις αποδοχές μέσω της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού.

Τον Δεκέμβριο του 2027 θα καταβληθεί για πρώτη φορά το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, μεταξύ 257 και 389 ευρώ.

Η δεύτερη μισθολογική ενίσχυση προβλέπεται για τον Ιανουάριο του 2028, όταν ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ και η σωρευτική αύξηση των μικτών αποδοχών στο Δημόσιο να ανέλθει στα 80 ευρώ τον μήνα.

Έτσι, έως τις αρχές του 2028, το νέο πλαίσιο για τους δημοσίους υπαλλήλους θα συνδυάζει μόνιμη αύξηση των μηνιαίων αποδοχών, επίδομα Χριστουγέννων και πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

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