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Σε κλίμα αναγνώρισης για τη ριζική αλλαγή σελίδας στη Δημόσια Διοίκηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης η τελετή απονομής των φετινών Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρουσία κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, η εκδήλωση ανέδειξε τις καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που αλλάζουν καθημερινά την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, σηματοδοτώντας την οριστική μετάβαση από το γραφειοκρατικό παρελθόν των εγκαταλελειμμένων φαξ στη σύγχρονη πραγματικότητα του gov.gr.

Από το βήμα της τελετής, η πολιτική ηγεσία έστειλε ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τους δημόσιους λειτουργούς που εργάζονται με όραμα και πάθος. Παράλληλα, υπογραμμίστηκαν τα μεγάλα ορόσημα της ψηφιοποίησης: η ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, η έμπρακτη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η θεσμική συνέχεια στη διοίκηση μέσω της «σκυταλοδρομίας» των μεταρρυθμίσεων, καθώς και η ιστορική απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για ψηφιακά έργα.

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Η Ελλάδα του gov.gr χτίζει εμπιστοσύνη»

Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, άνοιξε την τελετή επισημαίνοντας ότι ο θεσμός αναδεικνύει πρωτοβουλίες με πραγματικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ο κ. Παπαστεργίου εξέφρασε ένα θερμό και έμπρακτο «ευχαριστώ» στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τα οποία εργάστηκαν νυχθημερόν με όραμα, γνώση και αφοσίωση για να κάνουν πραγματικότητα την ψηφιακή μετάβαση. Όπως υπογράμμισε, η ταχύτατη αυτή εξέλιξη από ένα δημόσιο που έχουμε σχεδόν ξεχάσει στη σύγχρονη πραγματικότητα του gov.gr αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση και από τον πρωθυπουργό κατά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Η Ελλάδα του gov.gr είναι μια τελείως διαφορετική Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, εξηγώντας ότι πέρα από την ταχύτητα και τη διαφάνεια, το σημαντικότερο όφελος είναι η εμπιστοσύνη που εδραιώνεται πλέον ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Μάλιστα, τόνισε πως ένα ψηφιακό «κλικ» είναι εξίσου ποιοτικό και αποτελεσματικό για τον πολίτη, είτε αυτός βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, είτε στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Δημόσια Διοίκηση παραμένει συμπεριληπτική, διατηρώντας ενεργό τον ρόλο των ΚΕΠ για τους πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Κλείνοντας, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον στις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών δεικτών ψηφιοποίησης, αλλά κινείται σημαντικά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κωστής Χατζηδάκης: Τρία «μπράβο» και φόρος τιμής στην επιχειρηματικότητα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των απονομών, μοίρασε τρία μεγάλα «μπράβο». Το πρώτο αφορούσε την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον επιτυχημένο εκσυγχρονισμό του δημοσίου, το δεύτερο τους βραβευθέντες που έκαναν το «έξτρα μίλι» αγκαλιάζοντας τις νέες τεχνολογίες και το τρίτο τους δημόσιους λειτουργούς που κατέθεσαν «περίσσευμα καρδιάς» για την αναβάθμιση της εικόνας της δημόσιας διοίκησης.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στη συνεργασία του με τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ, με την οποία συνεργάζεται στενά αυτές τις ημέρες για την καταβολή των επιδοτήσεων των αγροτών μέσω ενός νέου, απαιτητικού συστήματος. Παράλληλα, συνεχάρη τις διοικήσεις και των δύο αυτών φορέων για την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι κατάφεραν να πετύχουν τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό κόντρα στις προβλέψεις.

Ο αντιπρόεδρος περιέγραψε την αντίθεση της παλιάς Ελλάδας των εγκαταλελειμμένων γραφείων και των φαξ με τη σύγχρονη εποχή του gov.gr, όπως αποτυπώθηκε στο περίπτερο του υπουργείου στη ΔΕΘ. Έκλεισε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στον ιδρυτή του «Πλαισίου», Γιώργο Γεράρδο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 80 ετών, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία εμβληματική στον χώρο της πληροφορικής και εξαίροντας τον γιο του, Κώστα Γεράρδο (πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ), που συνεχίζει επάξια την παράδοσή του.

Θανάσης Κοντογεώργης: Η τεχνολογία ως μοχλός ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, εστίασε στην ανθρώπινη πλευρά της ψηφιοποίησης, σημειώνοντας ότι το εξαιρετικό έργο που επιτελείται δεν είναι απλώς καθήκον, αλλά πηγάζει από το πάθος των ίδιων των δημόσιων λειτουργών. Ο κ. Κοντογεώργης συνέδεσε άμεσα την τεχνολογία με την ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, αποκαλύπτοντας ότι ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακών κέντρων σε όλη τη χώρα, φέρνοντας τις υπηρεσίες πιο κοντά στους πολίτες. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε ένα «νέο μοντέλο ζωής» που προσφέρει η τεχνολογία, επιτρέποντας σε στελέχη της διοίκησης να οραματιστούν μια επαγγελματική προοπτική και μια ποιοτική ζωή μακριά από την Αθήνα.

Νίκη Κεραμέως: Η δημόσια διοίκηση ως σκυταλοδρομία έχει αποτελέσματα – Ο ΕΦΚΑ από “παρίας” βγήκε μπροστά

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, εξήρε τον θεσμό των βραβείων, επισημαίνοντας ότι αναδεικνύει τις σπουδαίες πρακτικές που αναπτύσσονται στο ελληνικό δημόσιο. Όπως τόνισε, παρά τη στερεοτυπική αρνητική εικόνα που έχει συχνά η κοινωνία για τις δημόσιες υπηρεσίες, το ελληνικό δημόσιο έχει πραγματικά μετασχηματιστεί και έχει αλλάξει ριζικά.

Η κα Κεραμέως εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή της για τη βράβευση δύο εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου της, του ΕΦΚΑ και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Αναφερόμενη στον ΕΦΚΑ, υπογράμμισε ότι ο οργανισμός κατάφερε να μετατραπεί από «παρίας» της δημόσιας διοίκησης σε πρωταγωνιστή, αποσπώντας τα τελευταία χρόνια τέσσερα με πέντε βραβεία, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα από το εξωτερικό. Απέδωσε, δε, την επιτυχία αυτή στη θεσμική συνέχεια και τη συνεργασία:

«Είναι ένα τρανό παράδειγμα ότι η δημόσια διοίκηση, όταν λειτουργεί ως σκυταλοδρομία, έχει αποτελέσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι από την εκδήλωση πέρασαν τρεις πρώην υπουργοί εργασίας. Παρουσιάζοντας τις βραβευμένες ψηφιακές εφαρμογές, η υπουργός αναφέρθηκε στο dashboard του ΕΦΚΑ, το οποίο επιτρέπει στον ασφαλισμένο να βλέπει με μία μόνο ματιά ολόκληρη την ασφαλιστική του ιστορία (οφειλές, πληρωμές, ένσημα), καθώς και στην εφαρμογή του ΜΤΠΥ για την αυτόνομη κατανομή μερισμάτων στους δικαιούχους. Και οι δύο αυτές καινοτομίες, όπως κατέληξε η κα Κεραμέως, υπηρετούν τον κοινό βασικό στόχο: να βελτιώνουν κάθε μέρα, με κάθε ενέργεια, την καθημερινότητα των πολιτών.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Καινοτομία με κοινωνικό πρόσημο για τους πιο ευάλωτους

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, εξέφρασε τη συγκίνησή της, επισημαίνοντας ότι η καινοτομία μπορεί και πρέπει να προέρχεται από το δημόσιο. Ευχαρίστησε θερμά τους δημόσιους λειτουργούς που, παρά τις δυσκολίες και τις μισθολογικές διαφορές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και καινοτομούν με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Η κα Μιχαηλίδου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση των ψηφιακών λύσεων: «Η καινοτομία αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν απευθύνεται στους πιο ευάλωτους ανθρώπους». Όπως εξήγησε, πρόκειται για πολίτες που συχνά δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία ή τη δυνατότητα να διεκδικήσουν καλύτερη καθημερινότητα, και είναι χρέος του δημοσίου να σχεδιάζει καινοτόμες υπηρεσίες που επιστρέφουν αξία σε αυτούς.

Νίκος Παπαθανάσης: Ιστορικό ορόσημο απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες των δημόσιων λειτουργών κάνουν το κράτος πιο φιλικό, μειώνοντας δραστικά την ταλαιπωρία του πολίτη. Ο κ. Παπαθανάσης στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα σπουδαίο οικονομικό και τεχνολογικό επίτευγμα: την επιτυχή απορρόφηση του 20% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αποκλειστικά για ψηφιακά έργα. Συγχαίροντας την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους λειτουργούς, σημείωσε ότι αυτός ο τεράστιος στόχος φάνταζε αρχικά αδύνατος, όμως η επίτευξή του ανοίγει τον δρόμο για ένα ταχύτερο και καλύτερο μέλλον για τη χώρα.

Ευάγγελος Τουρνάς: Ψηφιοποίηση στις αυτοψίες φυσικών καταστροφών

Η εκδήλωση ανέδειξε και τη σημασία της τεχνολογίας στη διαχείριση κρίσεων, με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, να απονέμει το βραβείο «καλύτερης νέας ιδέας» στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Το βραβείο αφορούσε την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας των αυτοψιών για την καταγραφή ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι η πρόληψη αποτελεί κορυφαίο πυλώνα στον οποίο επενδύει πλέον συστηματικά το Υπουργείο σε προσωπικό και μέσα, καλύπτοντας κενά δεκαετιών. Παράλληλα, ευχαρίστησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνογνωσία και τη συνεργασία στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλαφόρμας παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας και των αυτοψιών, κάνοντας πράξη τις καινοτόμες ιδέες των νέων επιστημόνων.

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