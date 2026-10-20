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Η γεωγραφική περιοχή, η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες δεξιότητες αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για το ύψος των αμοιβών στην ελληνική αγορά εργασίας, με τις επιχειρήσεις σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές να προσφέρουν μισθούς έως και 91% υψηλότερους σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, προκειμένου να προσελκύσουν εργαζομένους.

Την ίδια στιγμή, η ναυτιλία, τα τεχνικά επαγγέλματα και η πληροφορική συγκαταλέγονται στους κλάδους που προσφέρουν σημαντικά μισθολογικά πλεονεκτήματα, ενώ η προϋπηρεσία μπορεί να αυξήσει τις προσφερόμενες αποδοχές έως και 40%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση μεταξύ των ξένων γλωσσών, καθώς τα γερμανικά συνδέονται με υψηλότερες αμοιβές, σε αντίθεση με τα αγγλικά, τα οποία θεωρούνται πλέον βασικό επαγγελματικό προσόν.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από νέα ανάλυση της Χρυσής Ευκαιρίας, η οποία εξετάζει 31.631 αγγελίες εργασίας με δημοσιευμένες αμοιβές, καλύπτοντας 206 ειδικότητες σε 19 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η έρευνα καλύπτει το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 και καταγράφει τις διαφοροποιήσεις στις αποδοχές που προσφέρουν οι εργοδότες, ανάλογα με την περιοχή, το αντικείμενο εργασίας, την προϋπηρεσία και τα προσόντα των υποψηφίων.

Τα νησιά προσφέρουν έως 91% υψηλότερους μισθούς

Μια από τις σημαντικότερες διαπιστώσεις της έρευνας αφορά στη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις προσφερόμενες αμοιβές στα νησιά από εκείνες των μεγάλων πόλεων.

Συγκεκριμένα, στο Ιόνιο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα οι μισθοί που προσφέρονται εμφανίζονται αυξημένοι κατά 47% έως 91% σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αν και η πρώτη σκέψη παραπέμπει στις εποχικές ανάγκες του τουρισμού, τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Σχεδόν εννέα στις δέκα αγγελίες αφορούν θέσεις μη εποχικής απασχόλησης, γεγονός που δείχνει ότι οι υψηλότερες αμοιβές δεν περιορίζονται στους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό για θέσεις γραφείου, τεχνικές εργασίες, μεταφορές και πωλήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερες αποδοχές ώστε να προσελκύσουν εργαζομένους που θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές σε μόνιμη βάση.

Πίσω από τις μισθολογικές διαφορές βρίσκεται η δυσκολία κάλυψης θέσεων εργασίας σε νησιωτικές περιοχές, ιδιαίτερα όταν οι επιχειρήσεις χρειάζονται προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τους εργαζομένους, η δυνατότητα μετακίνησης και εγκατάστασης σε διαφορετική περιοχή μπορεί, επομένως, να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα βελτίωσης των εισοδημάτων τους.

Ναυτιλία, τεχνικά επαγγέλματα και πληροφορική στην κορυφή

Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται και μεταξύ των επιμέρους επαγγελματικών κλάδων.

Η ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη θέση, με τα προσφερόμενα πακέτα αποδοχών να υπερβαίνουν κατά 82% τον μέσο όρο της αγοράς, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό μισθολογικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου τομέα.

Στην επόμενη ομάδα βρίσκονται η εστίαση, τα τεχνικά επαγγέλματα, η πληροφορική, καθώς και οι τέχνες και τα μέσα ενημέρωσης, με προσφερόμενες αμοιβές κατά 14% υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Στον τουρισμό, στις μεταφορές και στα logistics, όπως και στην επιστήμη και την έρευνα, η θετική διαφορά φτάνει το 9%, ενώ στη διοίκηση και στο μάρκετινγκ διαμορφώνεται στο 5%.

Τα ευρήματα ανατρέπουν εν μέρει την αντίληψη ότι οι καλύτερα αμειβόμενες θέσεις συνδέονται αποκλειστικά με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Αντίθετα, οι τεχνικές δεξιότητες και η πρακτική εξειδίκευση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό με συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της εστίασης, η οποία εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερες από 18.600 αγγελίες εργασίας στον κλάδο δημοσιεύθηκαν κατά τους τελευταίους 18 μήνες της εξεταζόμενης περιόδου, αναδεικνύοντας τις σημαντικές ανάγκες στελέχωσης των επιχειρήσεων.

Πόσο αυξάνεται ο μισθός ανάλογα με την προϋπηρεσία

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα για όσους αναζητούν εργασία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και λίγα χρόνια προϋπηρεσίας μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητά υψηλότερες προσφερόμενες αποδοχές.

Ειδικότερα, οι θέσεις που απευθύνονται σε εργαζομένους με ένα έως δύο χρόνια εμπειρίας προσφέρουν κατά μέσο όρο 10% υψηλότερες αμοιβές σε σύγκριση με τις θέσεις πρώτης απασχόλησης.

Για προϋπηρεσία δύο έως τριών ετών, το μισθολογικό πλεονέκτημα διευρύνεται στο 20%, ενώ για εργαζομένους με εμπειρία τριών έως πέντε ετών φτάνει το 25%.

Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται στην κατηγορία των εργαζομένων με πέντε έως δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, όπου οι προσφερόμενες αποδοχές είναι 40% υψηλότερες σε σύγκριση με τον μέσο μισθό πρώτης απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη εικόνα υπογραμμίζει ότι η αγορά επιβραβεύει τη συσσωρευμένη εμπειρία, την εξοικείωση με τις απαιτήσεις μιας θέσης και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς η παραμονή στον ίδιο κλάδο και η απόκτηση εξειδίκευσης μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για ουσιαστική αύξηση των αποδοχών.

Η έκπληξη με τα γερμανικά και γιατί τα αγγλικά δεν αρκούν

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την επίδραση της γνώσης ξένων γλωσσών στο ύψος των μισθών.

Παρότι τα αγγλικά παραμένουν η ξένη γλώσσα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, η γνώση τους δεν φαίνεται να εξασφαλίζει από μόνη της πρόσθετο μισθολογικό όφελος.

Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι η αγγλική γλώσσα αντιμετωπίζεται πλέον από μεγάλο αριθμό εργοδοτών ως αυτονόητη προϋπόθεση για την πρόσληψη και όχι ως πρόσθετο προσόν που δικαιολογεί υψηλότερες αποδοχές.

Στον αντίποδα, η γνώση γερμανικών συνδέεται με προσφερόμενους μισθούς κατά 27% υψηλότερους από τον μέσο όρο της αγοράς.

Η διαφορά εντοπίζεται κυρίως σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης, όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους που μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με γερμανόφωνους πελάτες.

Το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ότι η επιλογή μιας λιγότερο διαδεδομένης, αλλά εμπορικά χρήσιμης ξένης γλώσσας μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις επαγγελματικές προοπτικές.

Τηλεργασία μόλις στο 5% των αγγελιών

Παρά την εξάπλωση της εξ αποστάσεως εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη φυσική παρουσία των εργαζομένων.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι λίγο περισσότερο από το 5% των αγγελιών προσφέρει δυνατότητα τηλεργασίας ή υβριδικής απασχόλησης, όταν εξαιρούνται οι αμιγώς τεχνολογικές ειδικότητες, στις οποίες τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας είναι περισσότερο διαδεδομένα.

Ακόμη και σε επαγγέλματα όπου η εξ αποστάσεως εργασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, οι πωλήσεις και οι διοικητικές υπηρεσίες, η παρουσία στον χώρο εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή.

Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τη σταδιακή υποχώρηση της τηλεργασίας μετά το 2021, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πάντως, παρά τη μείωση της χρήσης της σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας, η εξ αποστάσεως εργασία εξακολουθεί να εμφανίζει μεγαλύτερη διείσδυση από ό,τι πριν από το 2020.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ελληνική αγορά εργασίας

Το συνολικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι ευκαιρίες για καλύτερες αμοιβές δεν περιορίζονται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες πτυχιούχων ή σε παραδοσιακά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης.

Η γεωγραφική κινητικότητα, η επαγγελματική εμπειρία, οι τεχνικές γνώσεις και η εξειδικευμένη γλωσσική κατάρτιση μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποδοχές που προσφέρονται σε μια θέση εργασίας.

Ταυτόχρονα, οι μεγάλες διαφορές μεταξύ νησιωτικών περιοχών και αστικών κέντρων αποτυπώνουν τις ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση προσωπικού, με τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν υψηλότερους μισθούς ως κίνητρο προσέλκυσης εργαζομένων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας αγοράς εργασίας στην οποία η εξειδίκευση, η εμπειρία και η διαθεσιμότητα για μετακίνηση μπορούν να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές με τον τίτλο σπουδών.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αφορούν τις αμοιβές που αναγράφονται σε δημοσιευμένες αγγελίες και όχι κατ’ ανάγκη τους μισθούς που τελικά καταβάλλονται στο σύνολο των εργαζομένων. Συνεπώς, αποτυπώνουν πρωτίστως τις τάσεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων κατά την αναζήτηση προσωπικού.

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