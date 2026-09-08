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Νέα παρέμβαση στον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, με το κυβερνητικό ενδιαφέρον να μην εστιάζει στην κατάργηση του συστήματος, αλλά στη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής του.

Το νέο σενάριο που βρίσκεται υπό επεξεργασία προβλέπει ότι ο βασικός μηχανισμός των τεκμηρίων θα παραμείνει σε ισχύ, αλλά οι επιβαρύνσεις θα μπορούσαν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φορολογική συνέπεια κάθε επαγγελματία και την εικόνα που προκύπτει από τα ψηφιακά δεδομένα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν τίθεται θέμα κατάργησης του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στη λειτουργία του συστήματος.

Στο επίκεντρο η φορολογική συνέπεια

Ένα από τα μοντέλα που εξετάζονται προβλέπει τη διατήρηση των ετών δραστηριότητας ως βασικού κριτηρίου για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά με διαφορετική κλιμάκωση των επιβαρύνσεων.

Σήμερα, η λογική του συστήματος είναι ότι όσο περισσότερα χρόνια δραστηριοποιείται ένας επαγγελματίας στην αγορά, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η παραγωγική του δυνατότητα και, κατά συνέπεια, αυξάνεται το ελάχιστο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία.

Το νέο μοντέλο δεν αλλάζει αυτή τη βάση, αλλά εξετάζει μια διαφορετική «καμπύλη» αύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος, ώστε να επιβραβεύονται όσοι εμφανίζουν σταθερή και συνεπή φορολογική συμπεριφορά.

Έτσι, ένας επαγγελματίας με καθαρό φορολογικό ιστορικό θα μπορούσε να εντάσσεται σε ευνοϊκότερη κλίμακα, ενώ όσοι εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις ή σημαντικές αποκλίσεις στα ηλεκτρονικά στοιχεία θα παραμένουν στην υφιστάμενη κλίμακα.

Τα κριτήρια που εξετάζονται

Η φορολογική διοίκηση αναμένεται να αξιοποιεί μια σειρά αντικειμενικών δεδομένων για να καθορίζει ποιοι επαγγελματίες μπορούν να επωφεληθούν από ηπιότερη μεταχείριση.

Μεταξύ των κριτηρίων που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται:

η εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ,

, η συνέπεια στις φορολογικές υποχρεώσεις ,

, η σωστή διαβίβαση στοιχείων στο myDATA ,

, η απουσία σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μέσω POS, ηλεκτρονικών βιβλίων, τιμολογίων και δηλώσεων, ώστε να διαπιστώνεται εάν η πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης συμφωνεί με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Κίνητρο για ψηφιακή συμμόρφωση

Με βάση το υπό εξέταση σενάριο, ένας επαγγελματίας που βρίσκεται για παράδειγμα στη δέκατη ή δωδέκατη χρονιά δραστηριότητάς του θα συνεχίζει να έχει ως αφετηρία το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα χρόνια λειτουργίας.

Ωστόσο, εφόσον διαθέτει σταθερό φορολογικό ιστορικό και συνέπεια για συγκεκριμένο αριθμό ετών, θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με χαμηλότερη προσαύξηση.

Αντίθετα, επαγγελματίες με σημαντικές φορολογικές παραβάσεις ή αποκλίσεις στις ψηφιακές διασταυρώσεις θα παραμένουν στο βασικό σύστημα.

Η αλλαγή αυτή θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να διατηρήσει τον πυρήνα του τεκμαρτού μηχανισμού, αλλά παράλληλα να δώσει ένα πιο στοχευμένο κίνητρο στους συνεπείς επαγγελματίες.

Γιατί δεν καταργείται το τεκμαρτό σύστημα

Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης δείχνουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για πλήρη κατάργηση του συστήματος.

Οι δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, γεγονός που αποτέλεσε και έναν από τους βασικούς λόγους εισαγωγής των τεκμαρτών κριτηρίων.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, μεγάλο μέρος του κλάδου δηλώνει εισοδήματα που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, οδηγώντας σε ιδιαίτερα χαμηλές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η εικόνα αυτή αποτέλεσε το επιχείρημα για τη σύνδεση των φορολογικών δηλώσεων με αντικειμενικά κριτήρια, με στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Σχεδόν οι μισοί φορολογήθηκαν με τεκμήρια

Τα στοιχεία από τις περυσινές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2024 επιβεβαίωσαν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες εξακολουθούν να δηλώνουν χαμηλά ποσά.

Περίπου το 50% των επαγγελματιών φορολογήθηκε με βάση τα τεκμήρια, καθώς το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα διαμορφώθηκε μόλις στα 3.665 ευρώ, δηλαδή περίπου 305 ευρώ τον μήνα.

Συνολικά, τα τεκμαρτά κριτήρια ενεργοποιήθηκαν για 387.532 επαγγελματίες σε σύνολο 714.465, με το φορολογητέο εισόδημά τους να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 13.107 ευρώ, σχεδόν τετραπλάσιο από το δηλωθέν.

Για σύγκριση, το μέσο δηλωθέν εισόδημα των:

μισθωτών ανήλθε στις 17.668 ευρώ ,

ανήλθε στις , συνταξιούχων στις 13.845 ευρώ ,

στις , αγροτών στις 15.138 ευρώ.

Νέα μάχη κατά των «τεχνητών» δαπανών

Παράλληλα με τις αλλαγές στα τεκμήρια, η φορολογική διοίκηση συνεχίζει την προσπάθεια περιορισμού πρακτικών που οδηγούν σε τεχνητή μείωση του φορολογητέου εισοδήματος.

Ένα ακόμη βήμα αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή η αλλαγή στον τρόπο έκδοσης των απλών αποδείξεων που λαμβάνουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες από τα πρατήρια καυσίμων, με στόχο να περιοριστούν οι πλασματικές δαπάνες.

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