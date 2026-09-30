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Η εικόνα της βιομηχανίας και των logistics ως κλάδων που προσφέρουν περιορισμένες επαγγελματικές επιλογές ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η ταχύτατη είσοδος της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης, της ανάλυσης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον εργασίας, με ειδικότητες που συχνά δεν είναι ορατές σε όσους βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας.

Πίσω από τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής, τις έξυπνες αποθήκες και τις σύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες αναπτύσσονται νέοι ρόλοι που απαιτούν διαφορετικό συνδυασμό τεχνικών γνώσεων, ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνεργασίας.

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης με θέμα «Manufacturing & Logistics: Οι “αφανείς” καριέρες που κινούν την οικονομία», όπου αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούν οι δύο κλάδοι αλλά και οι αλλαγές που φέρνει η τεχνολογική μετάβαση.

Νέες ειδικότητες μέσα από την ψηφιακή μετάβαση

Η παραδοσιακή αντίληψη για το εργοστάσιο και την αποθήκη δεν ανταποκρίνεται πλέον στη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι νέες τεχνολογίες μετατρέπουν τους χώρους παραγωγής σε περισσότερο σύνθετα οικοσυστήματα, όπου η διαχείριση δεδομένων, η λειτουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων και η βελτιστοποίηση διαδικασιών αποκτούν κεντρικό ρόλο.

Η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και διευρύνει τις δυνατότητες εξέλιξης για τους εργαζομένους. Για έναν νέο που αναζητά την πρώτη του επαγγελματική ευκαιρία, η επιλογή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον τίτλο μιας θέσης, αλλά να εξετάζει συνολικά τον κλάδο και τις προοπτικές που μπορεί να προσφέρει.

Σημαντικά εφόδια αποτελούν οι ψηφιακές δεξιότητες, η καλή γνώση του αντικειμένου, η διάθεση για συνεχή εκπαίδευση, αλλά και οι λεγόμενες soft skills, όπως η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα συνεργασίας.

Η δυνατότητα ενός εργαζομένου να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών ρόλων και να αποκτά νέες γνώσεις αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο και όχι ως απειλή

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς επιτρέπει την ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών, τη βελτίωση των διαδικασιών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Η νέα τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως παράγοντας αντικατάστασης θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως ως εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες των εργαζομένων.

Η εξειδικευμένη τεχνική γνώση δεν αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση για την έναρξη μιας καριέρας στους συγκεκριμένους κλάδους, καθώς πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης και εταιρικές ακαδημίες που βοηθούν τους νέους εργαζομένους να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Το βασικό μήνυμα προς όσους ξεκινούν την επαγγελματική τους διαδρομή είναι να μην απορρίπτουν έναν κλάδο χωρίς να γνωρίσουν τις πραγματικές του δυνατότητες. Η πρώτη θέση εργασίας μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια μακρύτερη πορεία εξέλιξης.

Το χάσμα δεξιοτήτων παραμένει μεγάλη πρόκληση

Παρά τις νέες ευκαιρίες, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της αγοράς εργασίας παραμένει η αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που διαθέτουν οι υποψήφιοι και στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η συχνότερη ανανέωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την κάλυψη των νέων αναγκών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα τεχνικά επαγγέλματα και η επαγγελματική εκπαίδευση, τα οποία συχνά αντιμετωπίζονται λανθασμένα ως επιλογές μικρότερης αξίας. Στην πραγματικότητα, αποτελούν τομείς με αυξανόμενη ζήτηση και σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης.

Παράλληλα, η διά βίου μάθηση γίνεται αναγκαία συνθήκη, καθώς οι αλλαγές στην τεχνολογία μεταβάλλουν συνεχώς τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων.

Από την παραγωγή μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα

Ένα προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας μεγάλης αλυσίδας διαδικασιών και ανθρώπων. Από τον σχεδιασμό και την παραγωγή μέχρι τη διαχείριση δεδομένων, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την ασφάλεια, κάθε στάδιο απαιτεί εξειδικευμένους εργαζομένους.

Οι κλάδοι του manufacturing και των logistics δεν περιορίζονται πλέον στις κλασικές εικόνες των εργοστασίων και των αποθηκών. Δημιουργούν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών που συνδέονται με την τεχνολογία, την καινοτομία και τη διαχείριση σύνθετων συστημάτων.

Το ζητούμενο για τους νέους εργαζομένους είναι να γνωρίσουν αυτές τις δυνατότητες και να ξεπεράσουν στερεότυπα που συνδέουν τη βιομηχανία μόνο με παραδοσιακές μορφές απασχόλησης.

Η επαγγελματική διαδρομή δεν ξεκινά απαραίτητα από την ιδανική θέση. Μπορεί να ξεκινήσει από μια πρώτη ευκαιρία, η οποία μέσα από την εκπαίδευση, την εμπειρία και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων μπορεί να εξελιχθεί σε μια σημαντική καριέρα.

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